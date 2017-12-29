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Подробности жестокой расправы над подростком на даче: братья ссорились из-за девушек
29 декабря 2017
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17-летнему подростку, который зарезал своего младшего брата, предъявили обвинение в убийстве. Сейчас молодой человек находится под стражей. Подросток пройдёт различные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую.
Как оказалось, в этой семье были непростые отношения. Конфликты между братьями происходили регулярно. Младший был нелюдимым, предпочитал одиночество. Об этом 76.ru рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.
— Парень житья не давал семье. Не разрешал телевизор смотреть, музыку слушать, телефоны отбирал. С братом у них часто были ссоры из-за друзей, так как он не давал спокойно приводить их домой. А также из-за девушек, поскольку погибший относился к ним пренебрежительно, — рассказал 76.ru источник.
Напомним, конфликт между братьями произошёл 19 декабря. Тогда 17-летний подросток схватил два ножа и нанёс не менее 30 ударов своему 15-летнему брату. Мальчик скончался сразу же. Всё произошло возле дачных домов недалеко от села Сарафаново. Тело сына подростка обнаружила его мать.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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