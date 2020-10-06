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Протестующие против итогов выборов в Киргизии сожгли здание правительства: видео

Демонстранты захватили Белый дом и выпустили из СИЗО бывшего президента страны

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Огонь распространился по нескольким этажам

Огонь распространился по нескольким этажам

В захваченном демонстрантами здании парламента Киргизии вспыхнул пожар. Белый дом, где также расположена администрация главы государства Сооронбая Жээнбекова, объят пламенем.

Возгорание началось в одном из кабинетов на четвертом этаже, где находятся рабочие места сотрудников аппарата парламента. Затем огонь перекинулся на другие этажи.

Протестующие в Киргизии освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, премьер-министра Исакова. А экс-заместитель министра внутренних дел страны Курсан Асанов стал комендантом Бишкека, сообщают местные СМИ.


По данным протестующих, милиция покинула центр города. А из СИЗО продолжают выпускать политиков.

Напомним, 5 октября несколько тысяч жителей Киргизии, не согласных с результатами парламентских выборов, вышли на улицы. По официальным данным, победу на выборах одержали проправительственные партии. Протестующих поддержали 11 партий, которые не прошли в парламент.


Ночью в центре Бишкека начались столкновения милиции с протестующими. Демонстранты захватили здание Белого дома и закидали милицию камнями.

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Киргизияпротесты в Киргизии
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