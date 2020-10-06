Протестующие против итогов выборов в Киргизии сожгли здание правительства: видео

В захваченном демонстрантами здании парламента Киргизии вспыхнул пожар. Белый дом, где также расположена администрация главы государства Сооронбая Жээнбекова, объят пламенем.
Возгорание началось в одном из кабинетов на четвертом этаже, где находятся рабочие места сотрудников аппарата парламента. Затем огонь перекинулся на другие этажи.
Протестующие в Киргизии освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, премьер-министра Исакова. А экс-заместитель министра внутренних дел страны Курсан Асанов стал комендантом Бишкека, сообщают местные СМИ.
По данным протестующих, милиция покинула центр города. А из СИЗО продолжают выпускать политиков.
Напомним, 5 октября несколько тысяч жителей Киргизии, не согласных с результатами парламентских выборов, вышли на улицы. По официальным данным, победу на выборах одержали проправительственные партии. Протестующих поддержали 11 партий, которые не прошли в парламент.
Ночью в центре Бишкека начались столкновения милиции с протестующими. Демонстранты захватили здание Белого дома и закидали милицию камнями.