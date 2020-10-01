Мишустин продлил программу туристического кешбэка

Программу туристического кешбэка в России продлили до 10 января 2021 года на новых условиях. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
— Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг будут позднее объявлены Ростуризмом, — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина РФ.
Согласно новым условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырех до двух ночей. Минимальная стоимость путевки, которая раньше составляла 25 тысяч рублей, больше не ограничивается. Максимальный возврат вместо 15 тысяч рублей составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.
Обязательное условие программы — оплата картой «Мир» — осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России правительство выделило 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. И это не все тонкости, как получить туристический кешбэк от государства.
Второй этап продаж продлится значительно дольше — не менее полутора месяцев. Продление программы и изменение ее правил обсуждалось на совещании у президента с членами правительства 9 сентября.