Что нас ждет в октябре: кальяны выселяют из баров, а полиции и Росгвардии опять поднимают зарплату

С 1 октября обладателям льгот на коммуналку придется вновь доказывать свои права: для оформления компенсации нужно идти в органы соцзащиты с оригиналами квитанций ЖКХ. Ранее льгота продлевалась автоматически. Отметим, что это правило относится к семьям погибших военных, а также сотрудников федеральных органов исполнительной власти — полиции, Росгвардии, ФСИН и так далее.



Возвращаются прежние требования по ОСАГО: теперь продлить или приобрести полис можно только с действующей диагностической картой. А если у виновника ДТП старый техосмотр, страховая вправе требовать возмещения ущерба за свой счет. Из-за пандемии, напомним, водителям временно разрешили оформлять ОСАГО без диагностических карт, но теперь же автомобилистам дают месяц на прохождение техосмотра.