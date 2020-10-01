Что нас ждет в октябре: кальяны выселяют из баров, а полиции и Росгвардии опять поднимают зарплату

Каждый месяц в России начинается с порции изменений в законах. В октябре кончаются коронавирусные «плюшки», зато бюджетникам снова индексируют зарплату. Кафе и рестораны последний месяц предлагают кальяны посетителям, а вернуть деньги за концерт, на который вы не попали потому, что заболели, наконец-то стало можно!
Десять важных законодательных изменений октября — в нашем разборе.
Коронавирусные поблажки кончились
Весной из-за распространения
СЮЖЕТ
С 1 октября обладателям льгот на коммуналку придется вновь доказывать свои права: для оформления компенсации нужно идти в органы соцзащиты с оригиналами квитанций ЖКХ. Ранее льгота продлевалась автоматически. Отметим, что это правило относится к семьям погибших военных, а также сотрудников федеральных органов исполнительной власти — полиции, Росгвардии, ФСИН и так далее.
Возвращаются прежние требования по ОСАГО: теперь продлить или приобрести полис можно только с действующей диагностической картой. А если у виновника ДТП старый техосмотр, страховая вправе требовать возмещения ущерба за свой счет. Из-за пандемии, напомним, водителям временно разрешили оформлять ОСАГО без диагностических карт, но теперь же автомобилистам дают месяц на прохождение техосмотра.
С 1 октября завершается выплата пособия по безработице для предпринимателей, закрывших свой бизнес с
Заканчивается срок, когда работодатель может взять в банке кредит под 0% на выплату зарплаты своим сотрудникам. Также истекает время отсрочки платежей по аренде.
У бюджетников вырастут зарплаты
С сегодняшнего дня зарплаты бюджетников увеличатся на 3% — такое постановление уже подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Повышение коснется военнослужащих и сотрудников Росгвардии, органов исполнительной власти, полиции, таможни, противопожарых служб. Вырастут зарплаты и у сотрудников социальной сферы — учителей, медиков ветеринарных лабораторий, Роспотребнадзора и других ведомственных организаций.
Пенсии и пособия (не) переезжают на карту «Мир»
1 октября должен был случиться окончательный перевод социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир». Но из-за того, что не все успели получить новые карты, Центробанк отложил переход — на этот раз до
Это значит, что старыми картами Visa и MasterCard можно пользоваться до конца года. На них по-прежнему без проблем будут зачисляться пенсии и прочие соцвыплаты из Пенсионного фонда, пособие по безработице, выплаты на третьего и последующих детей, ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет, выплаты за воздействие радиации. Если вы относитесь к тем, кому светят государственные деньги, а «Мира» у вас все еще нет, советуем не откладывать оформление карты в долгий ящик.
В России узаконили ящики для пожертвований
С октября начинает действовать закон, который добавит прозрачности в работу благотворительных организаций. Законодатели наконец-то узаконили понятие ящика для сбора пожертвований — он может быть как переносным, так и закрепленным к одной локации (например, на входе в магазин) и принадлежать конкретному фонду (некоммерческой организации, у которой есть все учредительные документы на проведение благотворительной деятельности). НКО должна описать цель сбора пожертвований на самом ящике, указать свой адрес, сайт и телефон.
За НКО закрепляется обязанность вносить все средства из ящика на банковский счет организации в течение трех суток с момента вскрытия. Если же ящик переносной, то пользоваться им можно исключительно в месте и во время проведения мероприятия, организованного НКО. В отчетах о пожертвованиях должна быть вся информация о собранных деньгах и тратах.
Все эти положения не относятся лишь к религиозным организациям, устанавливающим свои ящики для сбора пожертвований.
Вводятся новые правила возврата билетов
С октября вводятся новые правила возврата билетов на культурные мероприятия. Если вы пропускаете концерт, выставку или спектакль по причине собственной болезни или болезни (смерти) близкого человека, за билет можно вернуть полную стоимость. Раньше же театры или организаторы либо не возвращали деньги вообще, либо возвращали сумму на свое усмотрение.
Теперь же порядок един для всех. Не позднее даты проведения мероприятия клиент должен подать заявление организаторам, приложив билет или электронный чек (если брали билет онлайн), копию паспорта и подтверждающий документ (копию больничного, свидетельство о смерти и документ, подтверждающий родство).
— В случае невозможности представления посетителем подтверждающих документов в срок посетитель представляет такие документы в течение
Если на концерт или выставку вы не идете по своим внутренним причинам, то отказаться от билета можно не менее чем за три дня до даты мероприятия.
Дактилоскопия для новых граждан РФ
Мигранты, получающие российское гражданство, теперь в обязательном порядке будут проходить дактилоскопическую регистрацию.
Кроме того, оформить российское гражданство станет проще родителям, у которых совершеннолетние и дееспособные дети уже являются гражданами РФ. До этого на упрощенную схему могли претендовать только нетрудоспособные родители. Схема начинает работать с
ОСАГО по упрощенке
С 19 октября заключить договор ОСАГО в электронном виде можно будет при помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия автострахования. Реестр финансовых платформ ведет Банк России.
Оператор финансовой платформы не вправе взимать вознаграждение со страхователя при заключении договора ОСАГО.
Кальяны выселяют из баров и кафе
Печальные новости для рестораторов и тех, кто любит в заведениях курить кальян: с
Впрочем, это не значит, что исчезнут сами кальянные — закон как раз подразумевает создание отдельных заведений для курильщиков.
Расстраиваетесь, что кальяны исчезнут из баров, ресторанов и кафе?
Переплатой по налогу можно расплатиться за другой налог
С октября вводятся новые правила зачета налоговой переплаты: отменяется ограничение, по которому переплату разрешается зачесть только в счет налога того же вида — федерального, регионального или местного.
Отныне переплату можно направить в счет будущих платежей или на погашение действующей задолженности. Если же вы захотите ее вернуть, то сначала придется погасить другие долги — по штрафам, пени и так далее. Если, конечно, они у вас есть.
Станет меньше палёных духов
С сегодняшнего дня маркировка духов, туалетной воды, а также фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-вспышек становится обязательной. Продажа таких товаров по России без маркировки будет запрещена. Если же продукция была приобретена до 1 октября, но еще не распродана, ее необходимо промаркировать до октября 2021 года. Идентификатор будет находиться на упаковке или этикетке товара.
Закон о маркировке, который постепенно вводится на разные товары, призван снизить долю черного рынка и количество контрафактной продукции в стране. Ранее маркировка стала обязательной для табачных изделий и обуви.