ФСБ задержала группировку, готовившую теракты на линейке 1 сентября

Федеральная служба безопасности РФ задержала 13 человек , которые планировали массовые убийства, одно из них — на школьной линейке 1 сентября. При обысках силовики изъяли готовые к применению взрывные устройства, снабженные поражающими элементами, охотничье, травматическое и холодное оружие.



— Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей, — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

