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Песков объяснил, почему из-за отравления Навального до сих пор не завели дело

И призвали не усматривать тенденцию в убийствах и покушениях на критиков Путина

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Пока в Кремле констатируют только «факт нахождения пациента в коме»

Пока в Кремле констатируют только «факт нахождения пациента в коме»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит причин для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального, и счел некорректными разговоры о том, что оппозиционера вообще отравили.

— Мой коллега германский сразу стал говорить про вероятность отравления. Мы только частично можем согласиться, потому что он должен был сказать, что также есть вероятность второго, третьего и четвертого вариантов. Это все варианты, которые рассматривались нашими врачами, говорить только об одном мы считаем неверным на этой стадии, — сказал Песков.

СЮЖЕТ

Алексей Навальный впал в кому в Омске

По словам Пескова, для расследования нужен повод, сначала необходимо установить вещество, из-за которого Навальный оказался в больнице, а пока в Кремле только констатируют «факт нахождения пациента в коме». Комментируя сообщения о возможном покушении на Навального, пресс-секретарь президента заявил, что это «пустой шум», и призвал не усматривать тенденцию в произошедших убийствах и покушениях на критиков Путина. Также он отметил, что Владимир Путин не давал поручений относительно заграничного лечения оппозиционера.

— А какие он должен был дать поручения? Врачам лечить пациента? Врачам согласиться на его перевозку? Нет, не давал, для него (заграничного лечения. — Прим. ред.) не нужны поручения президента, — сказал Песков.

Комментируя заявление берлинской клиники «Шарите» (туда на прошлой неделе перевезли Навального) о том, что у оппозиционера диагностировали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, Песков заявил, что немецкие врачи не сказали ничего нового и спешат с версией.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа. Глава Фонда борьбы с коррупцией возвращался в Москву из Томска, на борту самолета ему стало плохо, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Самолет с политиком на борту экстренно приземлился в Омске. Первые два дня Навальный находился под наблюдением омских врачей, 22 августа его доставили в немецкую клинику.

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Алексей Навальныйотравление Навального
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