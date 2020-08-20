Защита Ефремова нашла человека, сидевшего за рулем его авто в момент ДТП. Это знаменитость

Мужчина, сидевший в машине Ефремова в момент ДТП, установлен. Об этом заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, сообщает ТАСС.

— Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете, — сказал Эльман Пашаев.

Накануне адвокат Ефремова заявил, что в момент ДТП актер не был за рулем.

Свидетель защиты заявил в Пресненском суде, что Ефремов «100% сидел на пассажирском сиденье». А сидевшего на месте водителя он описал так: ему примерно 35 лет, темные волосы, был одет в темно-серую футболку и жилетку.

