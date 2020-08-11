Первая в мире вакцина от COVID-19 зарегистрирована в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что вакцина показала высокую эффективность и безопасность, и предложил первыми вакцинировать медицинских работников и учителей.



Вакцина, о которой идет речь, — разработка НИИ им. Гамалеи. В ближайшее время ее начнут производить на двух площадках — в центре Гамалеи и в компании «Биннофарм».

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что одновременно с запуском третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса в Москве начнется ее ввод в гражданский оборот в нескольких регионах.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в конце августа — сентябре начнется вакцинация медработников от коронавируса. В гражданский оборот, согласно регистрационному удостоверению, российская вакцина от коронавируса поступит 1 января 2021 года.

Путин заявил, что вакцинация должна проводиться добровольно.

