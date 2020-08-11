Первая в мире вакцина от COVID-19 зарегистрирована в России

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Об этом президент рассказал на совещании по подготовке к учебному году.
— Я знаю, что эта вакцина была сделана на базе аденовирусных векторов, она работает более точно, формирует стойкий антительный иммунитет. Одна из моих дочерей сделала эту прививку. В первый день была температура 38, на второй — 37 и все. Чувствует себя хорошо, — заявил глава государства. — Главное, чтобы в будущем мы смогли обеспечить высокое применение вакцины и безопасность.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что вакцина показала высокую эффективность и безопасность, и предложил первыми вакцинировать медицинских работников и учителей.
Вакцина, о которой идет речь, — разработка НИИ им. Гамалеи. В ближайшее время ее начнут производить на двух площадках — в центре Гамалеи и в компании «Биннофарм».
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что одновременно с запуском третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса в Москве начнется ее ввод в гражданский оборот в нескольких регионах.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в конце августа — сентябре начнется вакцинация медработников от коронавируса. В гражданский оборот, согласно регистрационному удостоверению, российская вакцина от коронавируса поступит 1 января 2021 года.
Путин заявил, что вакцинация должна проводиться добровольно.