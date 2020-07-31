«За Якубовича всё делают»: участники телепередачи «Поле чудес» рассказали о закулисье шоу

Народный артист России и популярный телеведущий Леонид Якубович сегодня отмечает свой 75-летний юбилей. Из-за распространения коронавирусной инфекции он решил отказаться от пышного празднования и побыть в этот день с семьёй.



За долгие годы, пока Леонид Якубович был ведущим телепередачи «Поле чудес», у него в гостях побывало немало ярославцев. Они рассказали, какой Леонид Аркадьевич за кадром и рассекретили некоторые фишки популярного капитал-шоу.



Сергей Муканов, участник капитал-шоу «Поле чудес»:

