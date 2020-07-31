«За Якубовича всё делают»: участники телепередачи «Поле чудес» рассказали о закулисье шоу

Народный артист России и популярный телеведущий Леонид Якубович сегодня отмечает свой 75-летний юбилей. Из-за распространения коронавирусной инфекции он решил отказаться от пышного празднования и побыть в этот день с семьёй.
За долгие годы, пока Леонид Якубович был ведущим телепередачи «Поле чудес», у него в гостях побывало немало ярославцев. Они рассказали, какой Леонид Аркадьевич за кадром и рассекретили некоторые фишки популярного капитал-шоу.
Сергей Муканов, участник капитал-шоу «Поле чудес»:
— Во время съёмок Леонид Якубович точно такой же, как на экране. Но оно и понятно — у него много помощников и они всё за него делают: что говорить, когда говорить, как пошутить... Режиссёры даже дают сигнал зрителям в зале, когда им нужно дружно захлопать. Ни влево, ни вправо от сценария не отойти.
Александр Глаголин, победитель капитал-шоу «Поле чудес»:
— От участия остались только положительные эмоции и незабываемое впечатление. Все очень понравилось. Леонид Аркадьевич действительно профессионал и без камер точно такой же, как на экране. Все участники — это реальные люди с различных уголков нашей страны и ближнего зарубежья.
Антон Шавкун, участник капитал-шоу «Поле чудес»:
— Хотел бы ещё раз попасть, скорее, ради эмоций, поучаствовать. Оно того стоит. Всю жизнь смотрел, так-то: родители включали, они смотрят — я смотрю. А Якубович — он в жизни точно такой же, как на экране! В подарок (в телепередаче принято привозить с собой подарки и дарить их) покупал знаменитую карту Ярославской губернии, фигурку медведя с секирой, бутылку с водкой в стиле нашего города и банный портфель. Во время съёмок я узнал, что для хорошего кадра уже на шоу могут добавить к привезённым подаркам банку варенья или каравай.
Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Окончил МИСИ по специальности «инженер по вентиляции и кондиционированию воздуха» в 1971 году. Во время учёбы играл в КВН. После учёбы работал на заводах, а в 70-е годы занялся литературной деятельностью. Прославился на всю Россию он, став ведущим капитал-шоу «Поле чудес». А ещё он увлекается авиацией, в 1990-х годах окончил Калужское авиационное летно-техническое училище, в 2002 году — авиационное училище и учебно-тренировочный центр в Быково.