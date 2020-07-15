«Бессмертный полк» снова перенесут

Шествие «Бессмертного полка», которое в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции перенесли с 9 мая на 26 июля, снова могут отложить. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, близкий к мэрии Москвы. Информацию изданию также подтвердил собеседник, близкий к руководству одного из регионов. Вероятной датой проведения шествия они называют 2 сентября.

Объясняют перенос ситуацией с распространением коронавирусной инфекции — ежедневный прирост заболевших в регионах почти не меняется уже несколько недель. Федеральный чиновник, впрочем, называет причиной жару: участникам шествия может стать плохо из-за духоты.