Адвокат Ефремова частично признал, что актер был за рулем в момент ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев частично признал, что актер был в момент аварии за рулем машины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы частично признаем вину, что за рулем был Ефремов. Здесь есть много моментов и нюансов», — сказал Эльман Пашаев.
Напомним, ранее адвокат Михаила Ефремова заявил, что тот отказывается признать свою вину в совершении ДТП.
В ночь на 9 июня актер совершил смертельное ДТП в центре Москвы: на своем джипе он вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон, за рулем которого находился курьер службы доставки Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В момент аварии Михаил Ефремов был пьян.
На Ефремова завели уголовное дело и оставили под домашним арестом. Позже актер записал видео с извинениями, в котором еще раз предложил помощь семье погибшего. Он также добавил, что не собирается использовать свои связи для того, чтобы повлиять на исход расследования.
Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова вменяемым. В ходе исследования он признал, что употребляет алкоголь и наркотики.