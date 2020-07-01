Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституции

Владимир Путин приехал голосовать по поправкам в Конституции. Для голосования президент приехал на УИК № 2151 в Российской академии наук, где он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня.
Сегодня — последний день голосования по поправкам к Конституции. Избирательные участки работают до 20:00 по местному времени. После этого ЦИК начнет считать голоса за все дни избирательной кампании. Из-за пандемии голосование перенесли с апреля на июнь и растянули на несколько дней, оно началось 25 июня.
30 июня Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации, в котором призвал участвовать в голосовании по поправкам к Конституции. Глава государства попросил всех «сказать свое слово» и поблагодарил всех, кто уже проголосовал, в очередной раз подчеркнув, что поправки вступят в силу только в том случае, если за них проголосует большинство россиян.