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Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституции

Президент отдал голос на одном из УИКов Москвы

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Голосовать Путин приехал в РАН

Голосовать Путин приехал в РАН

Владимир Путин приехал голосовать по поправкам в Конституции. Для голосования президент приехал на УИК № 2151 в Российской академии наук, где он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня.

Сегодня — последний день голосования по поправкам к Конституции. Избирательные участки работают до 20:00 по местному времени. После этого ЦИК начнет считать голоса за все дни избирательной кампании. Из-за пандемии голосование перенесли с апреля на июнь и растянули на несколько дней, оно началось 25 июня.

30 июня Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации, в котором призвал участвовать в голосовании по поправкам к Конституции. Глава государства попросил всех «сказать свое слово» и поблагодарил всех, кто уже проголосовал, в очередной раз подчеркнув, что поправки вступят в силу только в том случае, если за них проголосует большинство россиян.

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голосование за КонституциюВладимир Путин
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