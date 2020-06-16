Новогодние праздники в 2021 году предложили сократить до трех дней

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с законопроектом о сокращении новогодних выходных дней в 2021 году, чтобы компенсировать вынужденные нерабочие дни, образовавшиеся из-за пандемии коронавируса.



Кутепов предлагает сократить каникулы до трех дней — с 1 по 3 января, а также 7 января, когда отмечается Рождество. Остальные дни — с 4 по 8 января — сделать рабочими. Законопроект отправлен в Министерство труда и социальной науки, пишет РИА «Новости».



В пояснительной записке говорится, что в 2020 году нерабочих дней было на 20% больше, чем предполагалось. С марта многих сотрудников перевели на неполный рабочий день или другой график, однако за работодателями сохранялась обязанность выплачивать зарплату. Сокращение праздников в 2021 году пойдет экономике только на пользу.

