Новогодние праздники в 2021 году предложили сократить до трех дней

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с законопроектом о сокращении новогодних выходных дней в 2021 году, чтобы компенсировать вынужденные нерабочие дни, образовавшиеся из-за пандемии коронавируса.
Кутепов предлагает сократить каникулы до трех дней — с 1 по 3 января, а также 7 января, когда отмечается Рождество. Остальные дни — с 4 по 8 января — сделать рабочими. Законопроект отправлен в Министерство труда и социальной науки, пишет РИА «Новости».
В пояснительной записке говорится, что в 2020 году нерабочих дней было на 20% больше, чем предполагалось. С марта многих сотрудников перевели на неполный рабочий день или другой график, однако за работодателями сохранялась обязанность выплачивать зарплату. Сокращение праздников в 2021 году пойдет экономике только на пользу.
На инициативу уже отреагировали в «Единой России».
— Календарь праздничных дней в России устоялся, это результат определенных компромиссов, а новогодние праздники уже были сокращены на два дня, — цитирует ТАСС заместителя думской фракции единороссов Андрея Исаева.
Нужно ли сокращать выходные дни в новогодние праздники?
До конца года нас ждут еще несколько нерабочих дней: 24 июня, когда в стране пройдет парад Победы, 1 июля (в этот день пройдет голосование по поправкам в Конституцию) и 4 ноября — День народного единства.