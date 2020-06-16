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Новогодние праздники в 2021 году предложили сократить до трех дней

Из-за того что россияне слишком долго отдыхали на самоизоляции

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Из-за того что рабочие кресла слишком долго пустовали весной 2020-го, в Совфеде хотят сократить выходные в 2021-м

Из-за того что рабочие кресла слишком долго пустовали весной 2020-го, в Совфеде хотят сократить выходные в 2021-м

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с законопроектом о сокращении новогодних выходных дней в 2021 году, чтобы компенсировать вынужденные нерабочие дни, образовавшиеся из-за пандемии коронавируса.

Кутепов предлагает сократить каникулы до трех дней — с 1 по 3 января, а также 7 января, когда отмечается Рождество. Остальные дни — с 4 по 8 января — сделать рабочими. Законопроект отправлен в Министерство труда и социальной науки, пишет РИА «Новости».

В пояснительной записке говорится, что в 2020 году нерабочих дней было на 20% больше, чем предполагалось. С марта многих сотрудников перевели на неполный рабочий день или другой график, однако за работодателями сохранялась обязанность выплачивать зарплату. Сокращение праздников в 2021 году пойдет экономике только на пользу.

На инициативу уже отреагировали в «Единой России».

— Календарь праздничных дней в России устоялся, это результат определенных компромиссов, а новогодние праздники уже были сокращены на два дня, — цитирует ТАСС заместителя думской фракции единороссов Андрея Исаева.

Нужно ли сокращать выходные дни в новогодние праздники?

    До конца года нас ждут еще несколько нерабочих дней: 24 июня, когда в стране пройдет парад Победы, 1 июля (в этот день пройдет голосование по поправкам в Конституцию) и 4 ноября — День народного единства.

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    новогодние праздникинерабочие дникалендарь 2021
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