Роспотребнадзор уточнил рекомендации для гостиниц в условиях пандемии коронавируса. Ранее ведомство обязало гостиницы и отели отчитываться о совместном заселении неженатых пар, в один номер рекомендовалось не заселять людей, которые не контактируют друг с другом в обычной жизни.



Позже Ростуризм уточнил РИА «Новости», что у отдыхающих при заселении в гостиницы не будут спрашивать документы, подтверждающие брак.

— Роспотребнадзор, со своей стороны, пояснил, что мера по преимущественно одноместному заселению в номера является рекомендательной, окончательное решение остается за гостиницами, — приводит РИА «Новости» комментарий Ростуризма.