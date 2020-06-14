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Рекомендации <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200187%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20(1).pdf" target="_blank" class="_">для гостиниц и отелей Роспотребнадзор разработал и опубликовал</a> в начале месяца

Рекомендации для гостиниц и отелей Роспотребнадзор разработал и опубликовал в начале месяца

Роспотребнадзор уточнил рекомендации для гостиниц в условиях пандемии коронавируса. Ранее ведомство обязало гостиницы и отели отчитываться о совместном заселении неженатых пар, в один номер рекомендовалось не заселять людей, которые не контактируют друг с другом в обычной жизни.

Позже Ростуризм уточнил РИА «Новости», что у отдыхающих при заселении в гостиницы не будут спрашивать документы, подтверждающие брак.

— Роспотребнадзор, со своей стороны, пояснил, что мера по преимущественно одноместному заселению в номера является рекомендательной, окончательное решение остается за гостиницами, — приводит РИА «Новости» комментарий Ростуризма.


Пункт рекомендаций, который это регламентирует, звучит так.

— Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного. То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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туризмкоронавирусотелиРостуризм
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