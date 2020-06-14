Роспотребнадзор уточнил рекомендации для гостиниц в условиях пандемии коронавируса. Ранее ведомство обязало гостиницы и отели отчитываться о совместном заселении неженатых пар, в один номер рекомендовалось не заселять людей, которые не контактируют друг с другом в обычной жизни.
Позже Ростуризм уточнил РИА «Новости», что у отдыхающих при заселении в гостиницы не будут спрашивать документы, подтверждающие брак.
— Роспотребнадзор, со своей стороны, пояснил, что мера по преимущественно одноместному заселению в номера является рекомендательной, окончательное решение остается за гостиницами, — приводит РИА «Новости» комментарий Ростуризма.
Пункт рекомендаций, который это регламентирует, звучит так.
— Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного. То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.