«Считаете, можно людей судить по цвету кожи — вы тупой или необразованный»: ярославец о расизме в США

Во многих городах США сейчас идут массовые протесты. Началось все 25 мая, когда в Миннеаполисе при задержании полицией был удит афроамериканец Джордж Флойд. Это вызвало широкий общественный резонанс — во многих штатах проходят протестные акции, часто сопровождающиеся общественными беспорядками.

Художник из Ярославской области Андрей Тарусов, пять лет назад переехавший жить в США, высказался о том, действительно ли в Америке до сих пор есть расизм.

— Расизм в Америке есть, и его много до сих пор, — написал Андрей на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Заявляю как белый человек, проживший в Америке пять лет. У чернокожих людей нет денег на образование, которое в Америке только платное, а следовательно, на нормальную работу, а следовательно, они не могут получать нормально денег. Замкнутый круг. От этого преступность и наркотики. Сами за себя они постоять не могут, потому что их сразу обвиняют во всех грехах и сажают в тюрьму. Поэтому более-менее вменяемые белые люди подключились к движению за права чернокожих. Им реально нужна помощь. А движение BlackLivesMatter означает не то, что другие жизни не важны. Если вам говорят: «Отдыхайте на курортах Краснодарского края», — то это не означает, что вам нельзя отдыхать на других курортах. И да, грабители и вандалы — это не те, кто протестуют. Им плевать на протесты. Те, кто протестуют, — не грабят магазины.