Следователи установили двух злоумышленников, которые разместили снимки нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн». Один из них живёт в Казани и в преддверии 9 мая разместил на ресурсе фото Адольфа Гитлера, сопроводив его комментарием, что на снимке запечатлен Гилтер Адик. Другой, житель Перми, выложил на тот же сайт портрет самого известного изменника Родины в годы ВОВ — генерала Андрея Власова. Нелепая шутка обернулась для хакеров допросами, обысками и уголовными делами.

— Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично, — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.