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Хакеры отправляли фото нацистов&nbsp;на сайт «Бессмертного полка»

Хакеры отправляли фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»

Следователи установили двух злоумышленников, которые разместили снимки нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн». Один из них живёт в Казани и в преддверии 9 мая разместил на ресурсе фото Адольфа Гитлера, сопроводив его комментарием, что на снимке запечатлен Гилтер Адик. Другой, житель Перми, выложил на тот же сайт портрет самого известного изменника Родины в годы ВОВ — генерала Андрея Власова. Нелепая шутка обернулась для хакеров допросами, обысками и уголовными делами.

— Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично, — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Собирая характеристики на хакеров, следователи установили, что пермский злоумышленник был активным участником несанкционированных акций, привлекался к административной ответственности за организацию и проведение несогласованного митинга и за мелкое хулиганство, а также к уголовной ответственности — за угрозу убийством. Его казанский единомышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Следственный комитет России продолжает устанавливать личности всех, кто разместил фото нацистов на сайте «Бессмертного полка онлайн».

Атаки хакеров начались ранним утром 9 мая. С 6 до 9 утра (мск) на сайт поступило более 90 миллионов запросов, из-за чего процессорные мощности виртуального сервера были израсходованы, а сайт акции оказался под угрозой отключения и некоторое время был недоступен для пользователей. Служба безопасности отладила процесс, и хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.

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«Бессмертный полк»9 Маяхакеры
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