Дмитрий Песков рассказал, как лечится от коронавируса и когда в последний раз виделся с президентом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, как лечится от коронавируса, который назвал опасным и кровожадным вирусом. О своём диагнозе, напомним, он сообщил накануне. Его супругу Татьяну Навку также госпитализировали.
По словам пресс-секретаря, он заразился от одного из своих коллег.
— На протяжении всего времени мы тестировались и продолжаем тестироваться практически в ежедневном режиме. Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем. Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Да, я перешел на домашний режим работы, — передаёт «Коммерсантъ» слова Пескова.
Сейчас Песков лежит в больнице. Помимо коронавируса ему диагностировали двухстороннюю пневмонию, а на следующий день после того, как тест на COVID-19 показал положительный результат, по его словам, температура поднялась выше 37 градусов.
— Первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало. И Таню стало ломать (жену пресс-секретаря Татьяну Навку. — Прим. ред.), у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем… Ну 37,8 ночью, — рассказал Песков, отметив, что коронавирус они «поймали вовремя».
Также в интервью Песков признался, что обсуждал течение болезни с премьер-министром Михаилом Мишустиным, у которого ранее также был диагностирован коронавирус. По словам Пескова, Мишустин уже идёт на поправку и находится в рабочем состоянии.
— Очно не контактировали больше месяца. И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, как вы видите, но и в закрытом, — ответил Песков на вопрос о том, когда он в последний раз встречался с президентом.
Я еще раз повторяю: вирус непростой, очень и очень агрессивный.
Отметим, что коронавирус также подтверждён у главы Министерства строительства и ЖКХ Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова и у министра культуры Ольги Любимовой.