Несколько дней подряд мы рассказывали вам, как получить помощь в режиме самоизоляции, а теперь настало время проверить, правильно ли вы всё поняли. Всего 10 правильных ответов помогут вам не обнищать, не расстаться с зарплатой и даже сохранить рабочее место, если что-то пойдет не так.
29 апреля 2020
Не пропусти важное! Всё о COVID в одной рассылке
Друзья, мы решили упорядочить новостной хаос. И запускаем рассылку по коронавирусу. В ней даём все указы чиновников, всё о работе и выплате пособий, о том, как выживает бизнес, о героях.
Рассылка придёт в 18.30. В письме будет 10 самых важных материалов за сутки
Рассылка придёт в 18.30. В письме будет 10 самых важных материалов за сутки