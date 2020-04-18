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Сошествие благодатного огня называют чудом

Сошествие благодатного огня называют чудом

Сегодня в главной святыне христианского мира храме Гроба Господня проходит предпасхальная церемония сошествия благодатного огня. В этом году она будет в закрытом режиме. Решение было принято из-за пандемии коронавируса во всем мире. Наблюдать за церемонией можно онлайн.

Иерусалимский патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию — часовню над гробом Христа, а затем заходит внутрь и молится о схождении огня. Благодатный огонь считается святыней, а его появление называют чудом, хотя церемония проходит ежегодно.

Следить за церемонией можно онлайн по этой ссылке.

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религиякоронавирусблагодатный огонь
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