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К сражению с заразой священники тщательно подготовились

К сражению с заразой священники тщательно подготовились

3 апреля Россию облетела новость о том, как патриарх Кирилл проехал через центр Москвы на Mercedes с иконой. Его сопровождал кортеж с мигалками, а видео транслировалось на федеральных каналах в сопровождении молитвы. Икона Божией Матери «Умиление», которую выбрал патриарх, считается чудотворной.

Очевидцы сообщают, что ни патриарх, ни икона не были пристегнуты. Такой способ борьбы с коронавирусом, или «вредоносным поветрием» по-церковному, удивил россиян. В частности, из-за транспорта, на котором совершался крестный ход. Мы посмотрели, как «выгоняют» инфекцию священники в других регионах.

Православная «Газель»

В Самаре водители и прохожие буквально разинули рты, когда мимо них по улицам проехала «Газель» с колоколами и флагом с изображением Христа, из кузова которой священнослужитель поливал святой водой дорогу.

Видео: Сержморж / Instagram.com

— Наблюдал эту картину на Ново-Садовой. Колокола звенели... Удивление водителей словами не описать, — рассказал очевидец.

Целительный кукурузник

Волгоград теперь имеет небесную защиту: над городом пролетел кукурузник со священниками и иконами. От окропления святой водой решили воздержаться, вместо этого служители церкви помолились о здоровье заболевших, врачей и политиков.

— В праздник Марии Египетской в Волгоградской области проходит воздушный крестный ход, — сообщили в пресс-службе митрополии. — Его участниками стали епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн и несколько священников волгоградской епархии.

Священники считают, что многие горожане были рады, что о них позаботились таким образом

Священники считают, что многие горожане были рады, что о них позаботились таким образом

На борту Ан-2 путешествовали иконы князя Александра Невского, Казанской Божией Матери и Августовской Божией Матери. Вместе со священниками они полетали над областью примерно час. Кто выделил кукурузник на эти нужды, осталось неизвестным.

В Архангельске священники тоже решили облететь область на самолете с иконами и крестом с частицей животворящего древа Господня. Вот видео.

Святой воздушный шар

Один из кунгурских священников также оказался любителем полетов. Он прочитал молебен над городом с воздушного шара. Пожалуй, это лидер нашей подборки транспортных средств, которые выбирают церковные служители для борьбы с коронавирусом.

Интересно, что священник Максим Кайгородов надел медицинскую маску и перчатки — меры безопасности превыше всего. С собой у него также была Тихвинская икона Божьей матери.

— В нашем храме Тихвинская икона Божьей матери глубоко почитается, поэтому я взял ее в небо. Ветер не позволил пролететь нам над центром Кунгура, но мы облетели вокруг города по окраинам, — рассказал священник. — В период самоизоляции в наш храм Тихвинской иконы Божьей матери прихожан стало приходить гораздо меньше. Это ответственность наших горожан. Мы поддерживаем их решение.

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