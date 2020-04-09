3 апреля Россию облетела новость о том, как патриарх Кирилл проехал через центр Москвы на Mercedes с иконой. Его сопровождал кортеж с мигалками, а видео транслировалось на федеральных каналах в сопровождении молитвы. Икона Божией Матери «Умиление», которую выбрал патриарх, считается чудотворной.
Очевидцы сообщают, что ни патриарх, ни икона не были пристегнуты. Такой способ борьбы с коронавирусом, или «вредоносным поветрием» по-церковному, удивил россиян. В частности, из-за транспорта, на котором совершался крестный ход. Мы посмотрели, как «выгоняют» инфекцию священники в других регионах.
Православная «Газель»
В Самаре водители и прохожие буквально разинули рты, когда мимо них по улицам проехала «Газель» с колоколами и флагом с изображением Христа, из кузова которой священнослужитель поливал святой водой дорогу.
Видео: Сержморж / Instagram.com
— Наблюдал эту картину на Ново-Садовой. Колокола звенели... Удивление водителей словами не описать, — рассказал очевидец.
Целительный кукурузник
Волгоград теперь имеет небесную защиту: над городом пролетел кукурузник со священниками и иконами. От окропления святой водой решили воздержаться, вместо этого служители церкви помолились о здоровье заболевших, врачей и политиков.
— В праздник Марии Египетской в Волгоградской области проходит воздушный крестный ход, — сообщили в пресс-службе митрополии. — Его участниками стали епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн и несколько священников волгоградской епархии.
На борту Ан-2 путешествовали иконы князя Александра Невского, Казанской Божией Матери и Августовской Божией Матери. Вместе со священниками они полетали над областью примерно час. Кто выделил кукурузник на эти нужды, осталось неизвестным.
В Архангельске священники тоже решили облететь область на самолете с иконами и крестом с частицей животворящего древа Господня. Вот видео.
Святой воздушный шар
Один из кунгурских священников также оказался любителем полетов. Он прочитал молебен над городом с воздушного шара. Пожалуй, это лидер нашей подборки транспортных средств, которые выбирают церковные служители для борьбы с коронавирусом.
Интересно, что священник Максим Кайгородов надел медицинскую маску и перчатки — меры безопасности превыше всего. С собой у него также была Тихвинская икона Божьей матери.
— В нашем храме Тихвинская икона Божьей матери глубоко почитается, поэтому я взял ее в небо. Ветер не позволил пролететь нам над центром Кунгура, но мы облетели вокруг города по окраинам, — рассказал священник. — В период самоизоляции в наш храм Тихвинской иконы Божьей матери прихожан стало приходить гораздо меньше. Это ответственность наших горожан. Мы поддерживаем их решение.