— Наблюдал эту картину на Ново-Садовой. Колокола звенели... Удивление водителей словами не описать, — рассказал очевидец.



Целительный кукурузник



Волгоград теперь имеет небесную защиту: над городом пролетел кукурузник со священниками и иконами. От окропления святой водой решили воздержаться, вместо этого служители церкви помолились о здоровье заболевших, врачей и политиков.



— В праздник Марии Египетской в Волгоградской области проходит воздушный крестный ход, — сообщили в пресс-службе митрополии. — Его участниками стали епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн и несколько священников волгоградской епархии.