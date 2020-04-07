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Хотите укрыться от коронавируса или просто отдохнуть на Алтае — знайте, так просто в регион не заехать

Хотите укрыться от коронавируса или просто отдохнуть на Алтае — знайте, так просто в регион не заехать

В России только четыре региона, где официально нет ни одного случая COVID-19: держатся Чукотка, Ненецкий автономный округ, Тыва и Республика Алтай (не путать с Алтайским краем, где, по данным на 7 апреля, 12 зараженных коронавирусом).

Коронавирусная карта России теперь выглядит так.

Власти этих регионов прибегают к дополнительным мерам безопасности: всех приезжих помещают на двухнедельный карантин. Но просто так в регионы не попадешь: к примеру, на Горном Алтае до 1 июня закрыто бронирование гостиниц, туристических баз, санаториев и курортов. Наравне со всеми действуют режимы изоляции: закрыты рестораны, ночные клубы, кинотеатры и прочие развлекательные заведения.

За последние сутки в России зафиксированы 1154 случая коронавируса, впервые диагноз поставили в Карачаево-Черкессии. За сутки выздоровели 88 человек, 11 — скончались. Всего в стране — 7497 случаев COVID-19, поражен 81 регион.

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