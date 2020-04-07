Власти этих регионов прибегают к дополнительным мерам безопасности: всех приезжих помещают на двухнедельный карантин. Но просто так в регионы не попадешь: к примеру, на Горном Алтае до 1 июня закрыто бронирование гостиниц, туристических баз, санаториев и курортов. Наравне со всеми действуют режимы изоляции: закрыты рестораны, ночные клубы, кинотеатры и прочие развлекательные заведения.

