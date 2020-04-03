В России скончались ещё пять пациентов с подтверждённым коронавирусом. Четверо из них — в Москве, умершим пациентам — от 80 до 86 лет, а одному из них было 34 года. Все пациенты имели сопутствующие заболевания.



— Все пациенты имели сопутствующие заболевания, — сообщает оперативный штаб по Москве. — 34-летний мужчина находился на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней. Помимо двусторонней пневмонии, у пациента зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния. Хроническим бронхитом страдали трое из заболевших. Среди других заболеваний — пиелонефрит, хронический бронхит, гипертония, атеросклероз.