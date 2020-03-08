8 марта воскресенье
СЕЙЧАС +1°С
usd 67.52
eur 75.84
СЕЙЧАС +1°С
usd 67.52
eur 75.84

Все новости

Все новости
Страна и мир

Путин пообещал российским женщинам «брать на себя больше забот»

Так президент поздравил их с 8 Марта

517
10 Обсудить

Поделиться

В поздравлении с 8 Марта президент был особенно обходителен с дамами

В поздравлении с 8 Марта президент был особенно обходителен с дамами

В праздничном поздравлении, опубликованном на сайте президента России, Владимир Путин пожелал женщинам страны здоровья, любви и радости, а заодно поразился их умению всё успевать.

Президент отметил талант женщин одновременно беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе, всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. И подчеркнул важность того, что ценности передаются из поколения в поколение.

— Очень многое зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас. Брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будет поступать именно так. Всегда. А не только 8 Марта, — заключил президент в своем поздравлении.

Поздравление президента с 8 Марта

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

8 Мартапрезидентпоздравление с праздником
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
8 мар 2020 в 15:22

Ещё раз эту фамилию напишите - я вас прокляну.)

Гость
8 мар 2020 в 16:42

Он много чего уже обещал. его обещания ничего не стоят, поэтому глупо их публиковать

8 мар 2020 в 15:51

Повышение пенсионного возраста- это взять на себя больше забот?