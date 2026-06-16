Более половины россиян остались без летнего отпуска: в чем причина. Новости 16 июня

Некоторым сотрудникам отпуск летом просто не согласовали Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 июня.

Когда и как страна перейдет на четырехдневку

В России со временем могут ввести четырехдневную рабочую неделю, но переход должен стать постепенным, без регулирования со стороны государства. Так считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Вот моя позиция, озвученная в 2019 году, когда Дмитрий Анатольевич Медведев на международной конференции Международной организации труда обозначил перспективный переход на четырехдневку, не поменялась. Я считаю, что все это произойдет со временем, но это все должно быть синергетически, эволюционно. Никакой жесткой регуляторики допускать сейчас нельзя, это все опасно», — сказал Нилов.

Однако такой график работы может сказаться на людях со сдельной зарплатой, чей доход зависит от количества оказанных услуг или произведенных единиц товара, а такое допустить нельзя.

«Дальше: мы не можем просто взять выпадающие трудовые часы и переложить на плечи работодателя. Это можно сделать, деньгами можно все компенсировать. Готов работодатель сегодня? Нет. Бизнесу и так нелегко. Работодателем могут быть и государственные структуры, и муниципальные структуры, и некоммерческие организации, включая религиозные организации. Готовы? Нет», — добавил он.

Парламентарий напомнил, что сегодня уже есть те, кто сделал себе четырехдневный формат рабочей недели, например, используя удаленные формы занятости, что может быть выгодно и работнику, и работодателю.

«Рынок труда должен постепенно сам. Конечно, не все профессии, не любая организация. Но не может сталевар заниматься этой деятельностью у себя дома или врач делать операции. Офисный работник, журналист — тот, кому требуется база данных, телефон, компьютер. Отдельно и постепенно», — подытожил Нилов в разговоре с РИА «Новости».

Зарплата в июне вырастет

В июне часть сотрудников получит увеличенную зарплату. Однако это повышение коснётся не всех работников.

Речь идёт о специалистах, получающих оклад, а также о сотрудниках с почасовой, сдельной оплатой и тех, кто работает по сменному графику. Они смогут рассчитывать на надбавку, если выходили на работу 12 июня — в День России.

«Работники на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, привлекаемые к труду в этот день, имеют право на повышенную оплату труда», — уточнила заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.

Работа в праздничный день обязательно оплачивается не менее чем в двойном размере. Однако компания может установить более высокую компенсацию, если это предусмотрено внутренними документами.

Также в двойном размере оплачивается работа 13 и 14 июня, но только для сотрудников, работающих по пятидневной рабочей неделе.

Кроме того, работники могут выбрать вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха. В этом случае день, отработанный в выходной или праздничный день, оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха не оплачивается.

Среднее профессиональное образование хотят сделать бесплатным

В стране предлагают сделать среднее профессиональное образование (СПО) полностью бесплатным. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Нужно полностью отказаться от платного образования в системе СПО и сделать его абсолютно бесплатным. Многие дети идут учиться в техникумы, чтобы поскорей „встать на ноги“, побыстрей начать зарабатывать деньги», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Вместе с этим депутат высказался о необходимости повышения заработной платы преподавателей в системе СПО. Миронов ответил, что она должна быть не менее 200% от среднего уровня по региону. Депутат пообещал проработать этот вопрос.

Проверка вскрыла нарушения в тарифах за коммуналку по всей стране

В России провели проверку тарифов на тепло и водоснабжение, охватившую 84 региона. Более чем в половине из них были выявлены нарушения.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем сайте сообщила, что в 65 регионах обнаружено 801 нарушение. Антимонопольщики отметили, что компании, получившие государственное имущество, не инвестировали в модернизацию, что привело к износу инфраструктуры и снижению качества коммунальных услуг.

Компании получили предписания от ФАС и Генеральной прокуратуры об устранении нарушений. Они должны устранить их до 1 января 2027 года.

В результате проверки выявлено 4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы на воду и тепло. ФАС требует направить эти средства на модернизацию объектов ЖКХ до 1 октября 2026 года.

Во втором полугодии 2025 года и в 2026 году ФАС России выдала 62 предписания о исключении необоснованных средств из тарифов на сумму 6,59 миллиарда рублей в сфере электроэнергетики и ЖКХ.

Антимонопольщики продолжат контроль над тарифообразованием. До конца года ФАС проверит экономическую обоснованность тарифов на передачу электроэнергии и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Кто имеет право на 100% скидку по ЖКУ

Несколько категорий людей имеют право на полное возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«На сегодняшний день право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг на федеральном уровне имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан», — рассказал Аксененко.

Он также отметил, что в стране действуют меры поддержки для отдельных категорий граждан в виде частичной компенсации расходов на ЖКУ или субсидий. К таким категориям относятся ветераны, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры.

Депутат подчеркнул, что в некоторых случаях полное возмещение коммунальных расходов может быть предусмотрено как федеральными законами, так и региональными нормативными актами. Поэтому для получения точной информации о правах на компенсацию необходимо учитывать эти факторы.

Путин утвердил дату выборов в 2026 году

Выборы в Госдуму девятого созыва состоятся в сентябре этого года. Президент России Владимир Путин утвердил дату.

Согласно закону, голосование будет проведено в третье воскресенье месяца, когда истечет срок полномочий предыдущего созыва. Выборы назначены на 20 сентября.

На этот раз в выборах смогут участвовать жители новых регионов. В единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи избирательных кампаний различного уровня.

В результате этих выборов будет замещено около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Среди них будут выборы глав 11 субъектов Российской Федерации. В восьми из них голосование пройдет напрямую, а в трех регионах высшие должностные лица будут определены законодательными собраниями. Выборы депутатов законодательных органов пройдут в 39 регионах страны.

Названы риски использования нейросетей

Людей предупредили о рисках неправильного использования нейросетей. Всё это может привести к утрате самостоятельного мышления, считает руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Нейросети заменяют мыслительный процесс, если человек не анализирует их результаты и не формирует личное мнение. Это вызывает искажения информации, ошибки и потерю способности к критическому анализу.

Кузьменко отметил, что проблема затрагивает всех: школьников, студентов и офисных сотрудников. Он рекомендовал использовать нейросети как инструмент, а не как замену мышления. Сначала нужно формулировать собственные ответы, а затем сверять их. Также важно объяснять логику и использовать источники для развития критического мышления.

Эксперт призвал делать «цифровые паузы», чтобы тренировать мозг без помощи нейросетей. Нейросети должны помогать анализировать данные, искать ошибки и генерировать идеи для самостоятельной проверки. Их роль — задавать вопросы, а не давать готовые ответы, чтобы стать инструментом для интеллектуального роста, передает «Газета.Ru».

Вирус Эбола выйдет за пределы Африки

Жители России, путешествующие в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, могут столкнуться с угрозой заражения смертельным вирусом Эбола. Исследование японских ученых показало, что носители этой инфекции из Африки могут оказаться в крупных аэропортах Европы и Азии в течение месяца.

Эксперты проанализировали авиамаршруты, которые потенциально используют жители Демократической Республики Конго и Уганды, и пришли к выводу, что инфицированные люди могут добраться до таких крупных транспортных узлов, как Бельгия, Франция, Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

В самых неблагоприятных сценариях вероятность появления зараженного пассажира составляет 92% в Бельгии, 91% во Франции, 88% в ОАЭ и 86% в Турции. Ученые исследовали 11 264 аэропорта, 569 741 авиамаршрут и около 330 миллионов пассажиров.

Эти прогнозы помогут в оперативном мониторинге международной эпидемиологической ситуации. Однако риск завоза вируса не означает неизбежную его передачу. Руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов считает, что расчеты пассажиропотока следует рассматривать не как точный прогноз на ближайшие 30 дней, а как инструмент для раннего определения потенциальных рисков.

Модели авиапотоков хорошо показывают, через какие международные хабы чаще всего происходит завоз инфекций, но менее точно предсказывают конкретные даты, пассажиров и последующую передачу вируса.

«Даже попадание инфицированного пассажира в ОАЭ само по себе не означает автоматического риска для нашей страны: он появляется, если есть конкретная эпидемиологическая связка „ДРК/Уганда — транзитный хаб — РФ“ и последующее развитие симптомов уже после прилета. Для России я бы оценивал риск завоза как низкий, но не нулевой; он требует точечной настороженности», — подчеркнул ученый.

Более половины россиян остались без летнего отпуска

Большинство людей остались без отпуска этим летом. А всё дело в том, что многие не планируют брать его в этот период, показал опрос GdeRabota.ru.

Лишь 44,4% респондентов заявили о намерении отправиться в отпуск летом. Еще 41,4% не планируют отдыхать в это время по личным причинам. Производственная необходимость стала препятствием для 8,0%. А 6,1% сотрудникам работодатель не согласовал летний отпуск.

Причиной могло стать то, что в этот период многие предприятия испытывают повышенную нагрузку и нехватку персонала. Это особенно заметно в торговле, логистике, строительстве, производстве и услугах, где графики отпусков зависят от потребностей бизнеса.

76,6% опрошенных не стремятся подстроить отпуск под самые выгодные месяцы или даже не осведомлены о такой возможности.

Традиционно летом в отпуск отправляются 52,4% жителей. Осенью предпочитают отдыхать 17,1%, зимой — 9,4%, а весной — 7,5%. Вместе с тем, 29,1% респондентов готовы взять отпуск в любое время года.

Самыми выгодными для отпуска месяцами в этом году являются июль и октябрь. В эти месяцы с наибольшим количеством рабочих дней разница между зарплатой и отпускными минимальна, а иногда даже можно заработать, уйдя в отпуск.