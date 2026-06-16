«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки

В своей колонке Ирина рассказывает, почему Китай оказался совсем не таким, каким она его представляла Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

«Будущее уже наступило» — эту фразу часто используют слишком легко. Но после поездки в Китай предпринимательница Ирина Катигарова признаётся: впервые поняла, что за этими словами стоит на самом деле. В стране, где роботы доставляют заказы в номера отелей, а миллионы людей оплачивают буквально всё одним приложением, привычные представления о городской жизни начинают меняться. В своей колонке на 72.RU она рассказывает, почему Китай оказался совсем не таким, каким представлялся из Тюмени, и что удивило ее больше всего.

Ирина Катигарова предприниматель

Город, где тебя найдут быстрее, чем ты потеряешься

Китай оказался намного масштабнее, больше, чище, цивилизованнее и ярче, чем я ожидала. Наверное, это первое, что хочется сказать после возвращения. До поездки я, конечно, понимала, что речь идет об одной из крупнейших стран мира, где живут 1,4 миллиарда человек. Но одно дело знать цифры, а другое — увидеть всё своими глазами. Когда оказываешься там, очень быстро приходит понимание, что многие решения, которые принимаются в Китае, связаны именно с масштабом.

Если у тебя население больше миллиарда человек, а в стране есть как минимум с десяток городов, сопоставимых по размеру с Москвой, то и подходы к организации жизни будут совсем другими. Мы были в Чунцине — это крупнейший город мира по площади, где живет около 30 миллионов человек. И вот там ощущение масштаба накрывает буквально сразу. Причем дело даже не в небоскребах или развязках. Скорее, в понимании, что вокруг тебя живет огромное количество людей и вся эта система каким-то образом работает.

Чунцин — один из крупнейших мегаполисов Китая. В городе живет около 30 миллионов человек Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

Я постоянно ловила себя на мысли, что большие масштабы требуют больших решений. Возможно, именно поэтому многие вещи, которые кажутся необычными для нас, там воспринимаются совершенно естественно. Первое, что я отметила практически сразу, — камеры. Они везде. Когда ты заходишь в метро, на железнодорожный вокзал, в аэропорт или любую общественную зону, тебя сканируют. Причем это касается не только местных жителей, но и туристов. У меня сложилось ощущение, что потеряться в Китае просто невозможно. Если государству понадобится тебя найти, оно это сделает очень быстро.

Параллельно бросается в глаза, насколько хорошо организован общественный транспорт. Метро, вокзалы, пересадки — всё очень чистое, светлое и понятное. Хотя нам рассказывали, что в часы пик среди местных жителей бывают конфликты и даже драки за место в метро. Китайцы вообще производят впечатление очень шумного и энергичного народа. Они громко разговаривают, активно жестикулируют и постоянно находятся в движении.

Первое, что бросается в глаза в Китае, — масштаб городов и современной инфраструктуры Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

Деревня среди небоскребов

При этом Чунцин удивил меня не только современностью, но и очень странным на первый взгляд сочетанием разных миров. Центральная часть города выглядит как картинка из фильмов про будущее. Но вокруг мегаполиса находятся деревни, которые со временем административно вошли в состав города. Поэтому на одной улице можно увидеть офисного сотрудника, который спешит по делам, и женщину с корзиной за спиной, которая продает апельсины или какую-то уличную еду. Иногда в этих корзинах люди даже носят маленьких детей.

Мне кажется, такого смешения я раньше нигде не видела. Создается ощущение, что мегаполисы за последние двадцать-тридцать лет рванули вперед с невероятной скоростью, а часть местного населения просто физически не успела измениться вместе с ними.

Отдельно меня удивило отношение китайцев к путешествиям. Когда мы говорим про туристическую инфраструктуру в Китае, важно понимать одну вещь: она в первую очередь создается не для иностранцев. Она создается для самих китайцев. Это страна, где живет 1,4 миллиарда человек, и власти заинтересованы в том, чтобы люди путешествовали внутри страны, а не вывозили деньги за границу. Поэтому инфраструктура рассчитана на огромный внутренний поток.

Многие районы Чунцина застроены многоуровневыми развязками и небоскребами Источник: из личного архива Ирины Катигаровой Чунцин сочетает современные деловые кварталы и районы, где до сих пор заметен деревенский уклад жизни Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

И она действительно очень удобная. Причем для всех: для пенсионеров, семей с детьми, людей с ограниченными возможностями. Что касается отношения к иностранцам, то я бы не сказала, что мы вызывали какой-то повышенный интерес. Скорее наоборот. В Чунцине европейцев было очень мало, но китайцы были настолько заняты своей жизнью, что практически не обращали на нас внимания.

Почему китайцы едят везде — даже за прилавком магазина

Очень заметно, что власти работают над тем, чтобы менять привычки местного населения. Нам рассказывали, что еще десять лет назад ситуация с курением была совершенно другой. Люди могли делать это буквально где угодно: на улицах, в общественных местах, на вокзалах и даже в метро. Сейчас борьба с этим выглядит довольно жестко.

Когда мы заходили на железнодорожные станции, в аэропорты или другие общественные пространства, досмотр был намного тщательнее, чем я привыкла видеть в России. Сотрудники проверяли карманы, сумки и даже искали зажигалки. Их просто не разрешают проносить внутрь. И это работает. Современные вокзалы и аэропорты в Китае выглядят очень чистыми. Видно, что людей постепенно приучают к новым правилам поведения.

Еще из привычек местных жителей — например, китайцы едят всегда и везде. Это, наверное, одна из первых особенностей, которая бросается в глаза. Нельзя сказать, что меня это раздражало, но точно смущало. Представьте: вы заходите в магазин, а продавец прямо за прилавком обедает. Перед ним стоят контейнеры с рисом, овощами, супом или какими-то закусками. Он спокойно ест, смотрит на вас и одновременно предлагает что-нибудь купить.

Большинство вывесок в городах Китая — только на национальном языке Источник: из личного архива Ирины Катигаровой Наличными в крупных городах почти не пользуются Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

В нашей культуре хочется дать человеку спокойно пообедать и зайти попозже. Но для китайцев это абсолютно нормально. Потом мы заметили, что такая картина встречается буквально повсюду. Люди едят на остановках, возле магазинов, в общественных местах. По всему городу установлены станции с горячей и холодной питьевой водой. Любой человек может достать лапшу быстрого приготовления, залить ее кипятком и поесть прямо на улице.

Еда, после которой не поправляешься

Если говорить про еду, то китайская кухня действительно сильно отличается от региона к региону. Не могу сказать, что она совсем не похожа на то, что мы едим в России, но различия есть. Например, знаменитая свинина гобаожоу считается блюдом северных регионов Китая, поэтому там, где мы были, ее практически не встречалось.

Что меня действительно впечатлило — это супы. Мне вообще кажется, что китайцы очень правильно питаются. Основа многих супов — насыщенный костный бульон, который долго варится. В него добавляют лапшу, овощи, мясо, а при желании еще и перец. В итоге получается очень сбалансированный обед: белок, овощи, углеводы, наваристый бульон. То же самое касается и других приемов пищи. Обычно это рис, какие-то закуски и овощи. Овощи либо быстро обжаривают в воке, либо слегка припускают в бульоне, поэтому они остаются хрустящими и сохраняют вкус.

Практически всегда в блюдах много чеснока, чили и специй. Иногда настолько много, что еда кажется очень острой. Но при этом сам состав блюд довольно сбалансированный. Я не могу сказать, что китайская кухня показалась мне тяжелой или вредной. Наоборот, это была, наверное, единственная поездка, после которой я не набрала ни килограмма. В отличие от Италии, например.

Кстати, китайцы до сих пор практически везде едят палочками. Вилки найти сложно. Ложки есть, особенно для супов и бульонов. Раньше, как нам рассказывали, лапшу ели палочками, а бульон просто выпивали из ложки. Сейчас и бульон чаще едят ложкой. Видимо, и тут привычки постепенно меняются.

Во многих блюдах китайской кухни используют острый перец и специи Источник: из личного архива Ирины Катигаровой В некоторых регионах популярны блюда из субпродуктов и других частей животных Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

Есть у них еще очень популярное блюдо — так называемый кипящий бульон. Для туристов обычно приносят вполне привычный набор продуктов: мясо, овощи, грибы. Но если посмотреть, что кладут в такой бульон сами китайцы, картина становится совсем другой. Очень часто это различные внутренности: кишки, сердечки, почки и другие части животных. Вообще, китайцы используют практически всё. Они едят лапы, головы, шеи и другие части птицы или животных, которые для нас выглядят непривычно.

Можно спокойно зайти в обычную лавку и увидеть там сушеные куриные лапки, головы или шеи. Уже после возвращения домой я узнала, что одним из основных рынков сбыта подобных продуктов из России как раз является Китай. У нас такие продукты обычно не пользуются большой популярностью, а там это вполне обычная еда. Но мы сами экспериментировать не стали. Если честно, желания попробовать куриную голову или лапки у нас так и не возникло.

В Китай и без китайского

Перед поездкой меня часто спрашивали, сложно ли будет без знания китайского языка. На самом деле, нет. Английский там знают далеко не все, а все вывески в городе чаще всего написаны только на китайском. Но сегодня эту проблему фактически решили технологии. Мы постоянно пользовались Google-переводчиком. Причем китайцы делают то же самое. Если сотруднику гостиницы или магазина нужно было что-то объяснить, он просто открывал приложение, надиктовывал фразу и показывал нам перевод. Несколько раз мы вообще ориентировались по городу с помощью скриншотов: фотографировали название станции или остановки и переводили текст через телефон.

Еще одна особенность Китая — там практически не используются привычные нам международные сервисы. Например, Google Maps работает не всегда корректно. Поэтому лучше заранее установить местные карты и другие китайские приложения. У них есть собственные аналоги практически всего: карт, мессенджеров, платежных сервисов и других повседневных инструментов.

Источник: из личного архива Ирины Катигаровой В китайских национальных парках большое внимание уделяют доступности маршрутов для туристов Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

VPN нам, например, вообще не понадобился. Мы купили электронную eSIM прямо через китайское приложение, которым пользовались для оплаты, вызова такси и других бытовых задач. У нас была гонконгская SIM-карта, поэтому никаких ограничений на доступ к международным сайтам не возникало. Интернет работал спокойно и без дополнительных настроек.

Кстати, для общения с местными нам очень пригодился WeChat. По сути, это главный мессенджер в Китае, через который решается огромное количество бытовых вопросов. Например, когда мы заселялись в гостиницы, сотрудники сразу предлагали связаться через WeChat. У нас тоже было установлено это приложение, поэтому все вопросы по заселению, выселению или каким-то организационным моментам мы решали именно там.

Приложение, которое заменяет половину жизни

Отдельного разговора заслуживает приложение Alipay. Честно говоря, именно его мне сильнее всего захотелось привезти в Россию. По сути, это единая экосистема, через которую можно делать практически всё. Оплачивать покупки, заказывать такси, рассчитываться в ресторанах, пользоваться различными сервисами. Наличными в Китае почти никто не пользуется. Пластиковые карты тоже встречаются редко.

У каждого продавца есть свой QR-код. Вы просто сканируете его и оплачиваете покупку. В ресторане вообще можно не общаться с официантом: открыть меню через QR-код, выбрать блюда и сразу оплатить заказ. Для человека, который любит быстрые и понятные процессы, это оказалось очень удобно. Возникает ощущение, что огромное количество бытовой суеты просто исчезает.

По словам путешественницы, китайцы производят впечатление очень энергичного и шумного народа Источник: из личного архива Ирины Катигаровой Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

Страна будущего

Еще один момент, который очень запомнился, — роботизация. Мне кажется, именно она сильнее всего создает ощущение будущего. В Китае огромное количество электромобилей. Но еще интереснее то, как устроены станции обслуживания. На некоторых из них батареи не заряжают, а просто меняют на новые. Человек подъезжает, ему снимают аккумулятор и ставят другой. Весь процесс занимает считаные минуты.

Но больше всего меня удивил робот в гостинице. Это была настоящая тумбочка на колесах, которая развозила заказы по номерам. Курьер привозил еду к отелю, сотрудники загружали заказ внутрь робота, после чего он самостоятельно ехал к нужному гостю. Мы даже ехали с ним в одном лифте. Робот сам выбирал нужные этажи, пересаживался вместе с нами на другой лифт, а потом добирался до нужного номера, звонил гостю и открывал отсек с заказом. И самое удивительное: никто вокруг не считал это чем-то необычным.

Вообще, сервис доставки в Китае произвел на меня очень сильное впечатление. Нам рассказывали, что часть логистики между распределительными центрами и районными пунктами доставки берут на себя дроны. Они привозят заказы в специальные пункты, откуда уже дальше работает местная доставка. Поэтому иногда складывается ощущение, что многие процессы максимально автоматизированы. Наверное, именно доставка стала для меня одним из самых ярких примеров того, насколько глубоко технологии уже встроены в повседневную жизнь.

Источник: из личного архива Ирины Катигаровой Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

Цены: такси за 500 рублей и тапочки за 30

Китай в целом оказался очень недорогой страной. Могу сказать, что уровень цен там примерно сопоставим с российской провинцией — может быть, как в Тюмени или даже чуть ниже. Мы это поняли буквально в первый день, когда ехали из аэропорта в отель в Чунцине. Это большой город, дорога заняла около 40 минут, а за такси мы заплатили примерно 500 рублей. Конечно, нас это сразу удивило. Например, в Европе ты только садишься в такси, а на счетчике уже 10 евро.

Но при этом Китай нельзя назвать совсем дешевым. Например, в Узбекистане цены всё-таки заметно ниже. Поэтому я бы сказала, что Китай находится где-то посередине. Нам рассказывали, что средняя зарплата обычного работника в Чунцине составляет около 20–30 тысяч рублей в пересчете на наши деньги. Речь именно о рядовых сотрудниках, а не о руководителях. Отсюда, наверное, и формируется местная ценовая политика. Многие товары и услуги просто не могут стоить дорого, потому что люди не смогут себе этого позволить.

При этом всё зависит от того, куда именно вы идете. Например, в туристических торговых центрах цены вполне могут быть средними или даже высокими. Есть отдельные торговые центры с люксовыми брендами — там представлены Zenith, Omega, Burberry, Louis Vuitton и другие известные марки. Но есть и обычные китайские ТЦ, ориентированные на местных жителей. И вот там цены действительно могут удивить.

Поездка на такси из аэропорта Чунцина до центра города обошлась примерно в 500 рублей Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

Меня, например, поразили обычные тапочки из ЭВА. У нас такие можно заказать примерно за 200 рублей, а там они стоят около 30 рублей. И я до сих пор не понимаю, как это возможно. Ведь к стоимости товара нужно добавить производство, логистику, хранение, упаковку, маркетинг и множество других расходов. Как в итоге получается такая цена — для меня загадка. Но нам объясняли, что это следствие огромной конкуренции между производителями. Она очень высокая, поэтому компании постоянно снижают цены.

Если говорить о бюджете на поездку, то сложно назвать какую-то точную сумму. Но я бы рекомендовала закладывать примерно 5–7 тысяч рублей на человека в день. Это комфортный и безопасный лимит, который позволит не считать каждую копейку. Хотя, конечно, можно спокойно жить и питаться и на 2000 рублей в день, если проживание уже оплачено. Здесь всё зависит от самого путешественника, его привычек и запросов.

Сервис и путешествия по стране

Отдельно хочется рассказать про национальные парки. Мы были в Чжанцзяцзе, где находятся знаменитые горы, вдохновившие создателей фильма «Аватар». Но кроме них там есть и другие невероятные места: огромная гора Тяньмэнь с Небесными вратами, подвесные мосты, большой каньон со стеклянным мостом, бирюзовое озеро, зиплайн и множество других маршрутов.

При этом меня впечатлила не только сама природа, сколько организация пространства вокруг нее. Видно, что китайцы очень серьезно работают над развитием национальных парков и делают всё для того, чтобы ими могли пользоваться самые разные люди. Пенсионеры, семьи с детьми, туристы без специальной подготовки — для всех созданы комфортные условия.

Национальный парк Чжанцзяцзе известен благодаря пейзажам, напоминающим мир фильма «Аватар» Источник: из личного архива Ирины Катигаровой Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

Система устроена очень просто и понятно. Ты приходишь на стартовую площадку, садишься в автобус и едешь к началу маршрута. Дальше просто следуешь по указателям. Каждые несколько сотен метров есть карта, туалет, автоматы с водой или небольшие точки питания. То есть в любой момент можно решить самые базовые бытовые вопросы. Это особенно важно, потому что в парках гуляют разные люди, и для многих такой уровень инфраструктуры действительно необходим.

При этом маршруты нельзя назвать совсем легкими. Мы проходили по 25–30 тысяч шагов в день. Но благодаря организации пространства это не воспринималось как что-то тяжелое. Везде есть подсказки, навигация и связь. Даже если что-то непонятно, можно сфотографировать табличку и сразу перевести ее через приложение.

Вообще уровень сервиса в Китае приятно удивил. И речь не про пятизвездочные отели или дорогие рестораны, а про самые обычные бытовые ситуации. Например, однажды мой супруг потерял куртку в одном из национальных парков. Мы гуляли по маршруту в Карстовой долине на высоте около 2200 метров над уровнем моря.

Туристическая инфраструктура в Китае в первую очередь рассчитана на внутренний туризм Источник: из личного архива Ирины Катигаровой Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

Парк был огромным, состоял из нескольких локаций, между которыми нужно было перемещаться. Мы уже почти не надеялись найти куртку, тем более что утром следующего дня должны были уезжать в Чжанцзяцзе, который находится примерно в двух часах езды.

Тем не менее мы обратились к сотрудникам парка и рассказали о пропаже. Также сообщили, в каком отеле будем жить на следующий день. Сотрудница оставила нам свой номер телефона и объяснила, что у них существует общая система потерянных вещей. Туда попадает информация обо всех находках на территории парка.

В итоге куртку нашли. На следующий день ее отправили нам посылкой прямо в гостиницу. Доставка обошлась примерно в 200 рублей. Мы получили вещь в целости и сохранности уже в другом городе.

Наверное, именно такие мелочи лучше всего показывают отношение к гостям. Речь идет о государственном национальном парке, а не о частной компании. При этом сотрудники были готовы помогать человеку, который завтра уедет и, возможно, больше никогда сюда не вернется. Такая внимательность действительно запоминается.

Что касается самих национальных парков, то они оказались даже красивее, чем на фотографиях. Мне кажется, картинки в интернете не передают и половины того впечатления, которое получаешь на месте. Я вообще очень люблю природу и могу честно сказать, что была близка к тому, чтобы расплакаться от увиденного. Единственное, что помешало полностью погрузиться в этот момент, — огромное количество туристов вокруг. Китайцы очень шумные, их много, поэтому остаться наедине с пейзажем там непросто.

Больше всего в Китае туристку впечатлили не достопримечательности, а повседневная жизнь и организация многих процессов Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

При этом я постоянно ловила себя на мысли, что в России тоже есть места не менее красивые. Например, Ленские столбы или плато Путорана. Но проблема в том, что добраться до них гораздо сложнее. Нужно лететь, потом еще лететь, пользоваться вертолетами, специальным транспортом, а стоимость такой поездки может исчисляться сотнями тысяч или даже миллионами рублей.

До Чжанцзяцзе сегодня добраться намного проще. Самолет, скоростной поезд, удобная навигация — и ты уже гуляешь по одному из самых известных национальных парков мира. Наверное, именно поэтому Китай так активно развивает внутренний туризм и делает природные достопримечательности доступными для обычных людей.

Почему нужно побывать в Китае?

После этой поездки я точно поняла одну вещь. Китай оказался совершенно не таким, каким я его представляла. Не лучше и не хуже. Просто другим. Это страна, которая живет по своим правилам, развивается по собственной логике и очень уверенно строит свое будущее. И именно поэтому туда хочется вернуться еще раз. Не за достопримечательностями и не за фотографиями, а за ощущением, что ты ненадолго оказался в месте, которое существует по совершенно другим законам.

Вообще поездка оставила у меня стойкое ощущение, что Китай уже живет в будущем. Но не в том, которое обязательно ждет весь остальной мир, а в своем собственном. Они производят огромное количество инноваций в технике, городском транспорте, инфраструктуре, автопроме. Это чувствуется буквально в повседневной жизни. Но я не думаю, что все страны должны идти тем же путем. Мне кажется, Китай живет по своим собственным сценариям. Возможно, при такой плотности населения поддерживать порядок и безопасность иначе просто невозможно. Поэтому я не люблю проводить прямые параллели между Китаем и другими странами. Для меня Китай — это отдельная история, со своими правилами и своей логикой.

Источник: из личного архива Ирины Катигаровой

И еще одна мысль, которая осталась у меня после поездки. Иногда кажется, что китайцам должно быть неинтересно ездить в Россию. У них огромная страна, современные города, развитая инфраструктура и красивая природа. Но на самом деле путешествия работают совсем по-другому.

Китай очень ориентирован на собственную культуру. Вокруг китайский язык, местный кинематограф, книги, национальная кухня. Они действительно много внимания уделяют своей идентичности. Но при этом очень любопытны и любят узнавать новое.

В путешествиях нас всегда интересует то, что отличается от привычной жизни: другая еда, иной быт, непривычные запахи и пейзажи. Поэтому мне кажется, что Россия для китайцев точно может быть очень интересной страной. У нас есть уникальные традиции, самобытная кухня, настоящие снежные зимы и свой колорит.

Сегодня китайцы — одни из самых активных туристов в мире, и у нашей страны есть все возможности заинтересовать их. Возможно, в России нет таких мегаполисов и столь мощной туристической инфраструктуры. Но у нас есть собственная культурная идентичность, и это тоже большая ценность.

Источник: из личного архива Ирины Катигаровой