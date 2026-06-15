Налоги хотят сократить вдвое: кто станет меньше платить. Новости 15 июня

Снижение налогов поможет людям легализировать доходы и улучшить материальное положение Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 июня.

Путин и Трамп созвонились после нескольких месяцев молчания

Президент России Владимир Путин созвонился с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием. Вместе с этим политики обсудили отношения РФ и США и международную ситуацию.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор «носил дружеский и откровенный характер» и продлился 55 минут. За это время Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ближнего Востока и меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

«По словам Трампа, договоренность близка и итоги могут быть обнародованы сегодня. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт (с Ираном. — Прим. ред.), который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать», — привел детали разговора Ушаков.

Еще политики поговорили об украинском кризисе. Помощник президента отметил, что Трамп вновь выступил за прекращение боевых действий и выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США. Путин же заявил, что никакие попытки Украины наносить удары по мирной инфраструктуре в РФ не изменят ситуацию на поле боя.

«Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, и это было отмечено», — добавил Ушаков.

Кроме того, лидеры договорились, что в ближайшее время в Россию для переговоров снова приедут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Иран и США заключили сделку о мире

Иран и США достигли соглашения о прекращении вооруженного конфликта после нескольких месяцев напряженных переговоров. Об этом сегодня ночью сообщили официальные представители обеих стран.

О заключении договоренностей первым сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в социальной сети X. Он подчеркнул, что после интенсивных дискуссий при посредничестве Исламабада стороны договорились о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о снятии морской блокады Ирана.

«Поздравляю всех! Я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно разрешаю немедленное снятие военно-морской блокады США. Корабли мира, заводите моторы! Пусть нефть течет!» — написал глава Белого дома в Truth Social.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил, что с этого дня боевые действия на всех фронтах прекращаются, а морская блокада США против Ирана снимается.

«В проект меморандума мы включили все наши важные позиции. После официального подписания текст меморандума будет опубликован. Этот меморандум о взаимопонимании не означает доверия к врагу, напротив, он был составлен с учетом отсутствия доверия. Мы будем контролировать выполнение обязательств со стороны США», — приводит слова Гарибабади агентство Tasnim.

Церемония подписания меморандума между странами запланирована на 19 июня в Швейцарии.

Умерла звезда сериала «Альф»

Американская актриса Энн Шедин, известная своей ролью Кейт Тэннер в сериале «Альф», скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщили ее близкие в социальных сетях, не раскрывая причину смерти.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни», — говорится в сообщении.

Множество зрителей помнят Шедин как заботливую мать семейства Тэннеров, которая делила быт с харизматичным и вечно голодным пришельцем Альфом с планеты Мельмак. Этот образ стал символом актрисы, завоевав любовь поклонников разных возрастов.

Фанаты выражают соболезнования в комментариях, с нежностью вспоминая теплую и ироничную атмосферу сериала. Уход Шедин символизирует завершение важного этапа в истории проекта.

Школьники не смогут отозвать заявление о поступлении в вуз

В этом году абитуриенты могут подать заявления в вузы лично, через почту или портал «Госуслуги». Также с этого года действует «день тишины», когда абитуриентам нельзя будет отказаться от зачисления.

Выпускники, подавшие документы лично, получают уникальный код для портала и включаются в конкурсные списки. Зачисление требует личного согласия или отметки на «Госуслугах», которое можно отозвать до «дня тишины».

В 2026 году такие дни установлены 3 и 7 августа — в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах.

«„День тишины» — не ужесточение, а долгожданная передышка для всех участников приемной кампании. В этот день на портале «Госуслуги» блокируется возможность подать, отозвать или изменить согласие на зачисление. Никто уже не сможет в панике дергать ручку двери приемной комиссии. Это позволит вузам спокойно сформировать списки, а абитуриентам вздохнуть с облегчением, зная, что сложнейший этап остался позади», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Кроме того, подать заявления абитуриенты могут в пять вузов одновременно и указать приоритетные направления. Однако ошибка в приоритетах может привести к зачислению на менее желанное направление.

В Омской области введут полный запрет на продажу вейпов

В Омской области хотят запретить продажу вейпов и жидкости к ним. До 1 августа региональный минздрав должен разработать проект соответствующего закона, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Глава региона уточнил, что Госдума на прошлой неделе приняла закон, который разрешает регионам самим вводить полный запрет на розничную продажу вейпов.

«Считаю необходимым воспользоваться этим правом и ввести на всей территории Омской области запрет», — подчеркнул Хоценко.

Перед органами исполнительной власти и органами местного самоуправления губернатор поставил задачу до 1 сентября согласовать подготовленный проект закона.

Еще две сокращенные рабочие недели будут в 2026 году

Сотрудники, работающие на пятидневке, до конца этого года столкнутся с двумя короткими рабочими неделями. Они будут идти почти подряд.

Первая короткая рабочая неделя пройдет в период с 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября. Между этими днями, в среду, 4 ноября, будет отмечаться День народного единства.

Вторая трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в конце года, с 28 по 30 декабря. После четверга, 31 декабря, начнутся длинные новогодние каникулы, которые продлятся 11 дней.

Регионы столкнутся с проблемами со связью и интернетом осенью

Осенью в некоторых регионах могут возникнуть проблемы с интернетом и связью, однако эти ограничения будут направлены на повышение безопасности. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на очередном заседании комиссии.

«Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности», — сказала глава ЦИК.

Памфилова высказалась в контексте предстоящего онлайн-голосования на выборах. По её словам, комиссии уже имеют опыт проведения дистанционного электронного голосования в подобных условиях.

«Но в таких условиях мы тоже научились проводить в том числе дистанционное электронное голосование», — подчеркнула глава Памфилова.

В случае проблем с интернетом, проголосовать можно будет на избирательном участке, где будут установлены дополнительные точки доступа Wi-Fi.

Когда все банки внесут в белые списки

Банки, не входящие в «белые списки», могут быть включены в них уже осенью. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. В настоящее время ведется соответствующая работа в этом направлении.

Еще в мае, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина информировала, что Банк России обсуждает с Минцифры вопрос включения всех банков в «белые списки».

Аксаков отметил, что на данный момент в списке мало банков, что ставит кредитные организации в неравные условия при обслуживании граждан. Он подчеркнул, что это несправедливо и необходимо включить все банки в список. Аксаков обратился с этим предложением и в правительство, и в Центральный Банк, и Эльвира Набиуллина сразу поддержала идею включения всех банков в «белый список».

По словам Аксакова, Минцифры также поддерживают эту инициативу и работают над ее технической реализацией. Однако это требует времени. В настоящее время ведется работа над включением всех банков в «белый список», и Аксаков выразил надежду, что осенью этот вопрос будет решен, передают РИА «Новости».

Новая ипотека станет доступна для россиян с июля

С 1 июля в России планируют ввести дифференцированную семейную ипотеку. Параметры программы и механизм её реализации пока не определены, но предложения будут представлены Минфином и Минстроем до июля 2026 года.

Дифференцированная семейная ипотека — это изменение условий льготной ипотечной программы для семей с детьми, при котором процентная ставка зависит от количества детей в семье. Цель такого подхода — сделать программу более адресной и снизить финансовую нагрузку на семьи с большим количеством детей.

До этого времени ставка составляла до 6% для всех подходящих заёмщиков. Рассматривались следующие варианты дифференциации ставок:

Для семей с одним ребёнком — 10–12%;

Для семей с двумя детьми — 6%;

Для многодетных семей — 4% и ниже.

Также учитывался регион проживания и тип населённого пункта. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что параметры подготовят в ближайшие недели, и изменения могут вступить в силу.

Пересчитать уже оформленную ипотеку может быть сложно, возможны новые ограничения по первоначальному взносу, объекту недвижимости или составу заемщиков. Если вы планируете брать ипотеку, уточните актуальные условия в банке.

Налоги хотят сократить вдвое

В России предложили ввести пониженные налоговые ставки для многодетных самозанятых и индивидуальных предпринимателей. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились председатель партии депутаты Госдумы Сергей Миронов и Михаил Делягин.

Они предлагают установить специальные налоговые льготы для многодетных налогоплательщиков, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Эти льготы должны действовать независимо от выбранной системы налогообложения.

Для самозанятых предлагается снизить налог с 4% до 2% при работе с физическими лицами, и с 6% до 3% — при работе с юридическими лицами и ИП. Для индивидуальных предпринимателей предлагается вдвое сократить налоговую нагрузку по всем режимам при условии наличия статуса многодетной семьи.