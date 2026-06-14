Переводы начнут замораживать, а соцсети разблокируют: итоги недели

Многие компании готовятся к массовым сокращениям сотрудников Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Какой вирус имеет наибольший пандемический потенциал

Самым высоким пандемическим потенциалом на сегодняшний день обладает вирус гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам руководителя ведомства, вирусы с пандемическим потенциалом постоянно находятся в центре внимания ученых по всему миру. Именно грипп сейчас считается наиболее опасным в этом смысле, уточнила Попова в беседе с РИА Новости.

При этом еще в конце 2025 года она сообщала, что заболеваемость в России останется ниже уровней предыдущих эпидсезонов с аналогичным преобладающим штаммом. Тогда же глава Роспотребнадзора подчеркнула, что оснований для паники и введения специальных мер нет.

Ученые заметили предвестник будущих пандемий

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго показывает, как болезнь развивается в условиях сокращения бюджетов на здравоохранение и утраты доверия к врачам. Это может служить предвестником возможных будущих пандемий, пишет Financial Times.

По данным издания, сама Эбола вряд ли вызовет следующую глобальную эпидемию. Однако на ее примере нужно учиться на ошибках. Так называемая «болезнь Х» — гипотетический новый вирус — может привести к новой пандемии.

По официальным данным Эбола унесла 138 жизней, но реальные цифры могут быть выше. Некоторые умирали дома, не обращаясь за помощью. Всего подтверждено 695 случаев заражения, выздоровели 37 человек.

Минтруд хочет запретить тратить маткапитал на ежемесячные выплаты

Материнский капитал предлагают направлять только на улучшение жилищных условий. Ежемесячные выплаты и формирование накопительной пенсии хотят запретить. Об этом говорится в проекте доклада президенту, который Минтруд направил на согласование в правительство.

В ведомстве отмечают, что всё больше семей используют маткапитал на текущее потребление. В 2025 году 42,8% тратили деньги на выплаты до трех лет (в 2020-м было 24,5%), а на жилье — только 26,4% (в 2020-м — 58,5%). По итогам четырех месяцев 2026 года ситуация еще хуже: лишь 18,8% направили средства на покупку жилья, пишет «Московская перспектива».

Минтруд также хочет изменить условия семейной ипотеки. Ставку предлагают снижать при рождении каждого следующего ребенка, а для семей с двумя и более детьми — увеличивать сумму кредита, чтобы они могли купить квартиру больше 60 квадратных метров.

В тайге нашли вещи, возможно принадлежащие семье Усольцевых

В Красноярском крае в районе поисков пропавшей семьи Усольцевых обнаружили вещи. Их сейчас проверяют на принадлежность туристам, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Поисковые работы велись с 4 по 9 июня в районе деревни Кутурчин. Следователи обследовали около тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Большую часть территории проверили с помощью беспилотников.

Особое внимание уделили сектору за скалами Буратинка и Мальвинка, сообщает ТАСС. Там также изучили около тысячи квадратных километров. Сейчас мероприятия приостановили, чтобы проанализировать результаты.

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

На 86-м году жизни после продолжительной болезни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. О ее смерти сообщили в Театре Российской армии, где она служила долгие годы.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизнь народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в сообщении театра.

Причиной смерти, по данным SHOT, стала хроническая обструктивная болезнь легких. Сама актриса признавалась, что всему виной курение — она курила более полувека.

Чурсина получила звание народной артистки СССР в 1981 году. Она награждена орденами Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также является лауреатом Государственной премии РСФСР. Зрители запомнили ее по ролям в фильмах и сериалах: «Угрюм-река», «Интерны», «Закрытая школа», «Маргоша» и других.

Прощание прошло в Санкт-Петербурге. Отпевание провели в Спасо-Преображенском соборе. По воле родственников похоронили актрису на Сестрорецком кладбище.

Банки начнут замораживать подозрительные переводы по новым правилами

В Госдуме приняли закон, который позволит кредитным организациям приостанавливать подозрительные переводы клиентов на срок до шести часов. Новые правила направлены на борьбу с кибермошенничеством. Как будет работать механизм, объяснил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам юриста, банки смогут задерживать денежные средства, если операция имеет признаки мошеннической или совершается под влиянием злоумышленников. Во время блокировки сотрудники будут связываться с клиентом, чтобы выяснить, по своей ли воле он переводит деньги.

Сейчас банки уже могут приостанавливать на 48 часов переводы на счета, попавшие в базу мошеннических реквизитов ЦБ. Новый механизм заработает в ситуациях, когда подозрительная операция уже приостановлена, но клиент всё равно подтвердил распоряжение или попытался повторить перевод.

Закон вступит в силу с марта 2027 года. Как уточнил Хаминский, банки смогут использовать шестичасовую задержку по своему усмотрению, в зависимости от обстоятельств. Мера призвана защитить граждан от финансовых потерь.

В мире появился первый триллионер

Американский предприниматель Илон Маск впервые в истории стал долларовым триллионером. Это стало возможным благодаря первичному публичному размещению акций его компании SpaceX.

Состояние Маска формируется главным образом за счет SpaceX, где его доля составляет около 866 миллиардов долларов. Вместе с активами Tesla и другими инвестициями его общий капитал достиг более 1,1 триллиона долларов, подсчитали Forbes и Reuters на основе финансовых документов компании.

11 июня SpaceX привлекла рекордные 75 миллиардов долларов в ходе IPO. Этот успех подчеркивает значительный интерес инвесторов к проектам Маска.

До этого предприниматель с большим отрывом лидировал среди самых состоятельных людей планеты. Его богатство позволило ему стать первым в мире триллионером.

Telegram и другие заблокированные сервисы могут работать в России без ограничений

В Россию могут вернуться зарубежные сервисы, которые сейчас не работают на территории страны. К такому выводу власти пришли, опираясь на опыт онлайн-игры Roblox. Ее разблокировали только после того, как корпорация ввела дополнительные меры для защиты пользователей, отметил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

По словам депутата, Telegram — наиболее вероятный кандидат на аналогичный шаг. У Роскомнадзора и правительства к этому мессенджеру не такие сложные требования, как к другим зарубежным сервисам.

Если руководство платформы при желании сделает всё необходимое, российские власти смогут снять блокировку с Telegram за два-три месяца. Решение будет зависеть от готовности компании к сотрудничеству.

Где разрешили купаться в Анапе

В Анапе для купания уже доступны 49 пляжей, но проверка еще не завершена. Более 10 пляжей курорта продолжают проходить экспертизу, сообщается по итогам заседания правительственной комиссии с участием вице-премьера Виталия Савельева.

На курорте продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. На пострадавших пляжах отсыпают дополнительный слой чистого песка под контролем Роспотребнадзора.

Ведется мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма. Специалисты Роспотребнадзора уже исследовали пробы морской воды — все показатели соответствуют нормам. Всего ведомство выдало 258 санитарно-эпидемиологических заключений.

Жители и гости Анапы уже могут купаться и загорать на пляжах Утриша, Сукко, Высоком Берегу, Центральном пляже Анапы, а также на участке в Витязево, где расположены детские здравницы. Власти стремятся восстановить 12 километров береговой линии — практически всю пляжную зону от центра Анапы до конца Витязево.

Каждая седьмая компания планирует сокращения

В условиях рекордно низкой безработицы (2,3%) каждая седьмая компания намерена сокращать штат. Такая ситуация не наблюдалась с 2020 года. Кого чаще всего увольняют, рассказал генеральный директор и основатель компании Teachbase Владимир Щербаков на основе проведенного исследования.

В первую очередь под сокращение попадают специалисты по управлению персоналом, офисные работники среднего звена и высокооплачиваемые сотрудники среднего уровня. При этом сохраняется дефицит кадров в сферах, требующих физической работы и узких технических навыков. Особенно востребованы квалифицированные рабочие, инженеры, врачи, специалисты по кибербезопасности, курьеры и складской персонал в промышленности, машиностроении, строительстве и ЖКХ.

Аналитики предупреждают, что молодым сотрудникам без опыта будет сложно найти работу. Также риску увольнения подвергаются работники старше 45 лет, если они не смогут адаптироваться к современным требованиям.

Наиболее устойчивым поколением на рынке труда остаются миллениалы. Они проявляют гибкость и быстрее других адаптируются к изменениям.

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