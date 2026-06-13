Грязное море, алчность и ротавирус. 5 причин не тратить отпуск на юг России

Каждый год на побережье Черного моря Краснодарского края приезжают миллионы наших соотечественников. Пока одни отдыхают, наслаждаются морем и солнцем, другие страдают и обещают больше никогда не возвращаться в наши края. Что же им так не нравится на юге? Корреспонденты 93.RU собрали мнения россиян, которые считают, что побережье Краснодарского края не предназначено для нормального отдыха, — вот 5 главных минусов.
Алчные кубаноиды
«Никто не хочет стараться. Алчные и ленивые местные хотят просто содрать с тебя побольше денег за что угодно и очень плохо это скрывают. А иногда совсем не скрывают. В гостинице, магазине, на улице. Это первое место, где до меня докопались из-за прически дважды за неделю. Раньше я нигде такого не встречал. Так что я лучше поеду куда-нибудь на север или в Грузию: там хочется тратить и поощрять людей».
Неадекватные цены
«Цены на развлечения и еду на российском юге сильно завышены. В общем, больше негативных воспоминаний, чем положительных. С тех пор, если еду в отпуск, то организовываю свое путешествие самостоятельно, без турагентств, и это приносит только положительные эмоции. Но на российский юг больше ни ногой».
Грязное море
«Наш отдых описанию не поддается. Вонь, грязь из неисправной канализации, которую никто не убирает, — лужи сами высыхают на солнце. Море не пойми какое грязное, толпы на пляже. Контингент соответствует суровым реалиям. Спасал только бассейн в отеле».
Ротавирус
«Отдыхал с семьей в Сочи два года подряд. Жили в районе поселка Лоо, где людей не так много, как, например, в Лазаревском. Всё было хорошо, море классное, людей немного, солнце жгучее. Но в первый год мне пришлось половину отпуска провести с диагнозом „ротавирусная инфекция“: температура под сорок и другие нехорошие симптомы.
Во второй раз мой отец пролежал несколько дней с тем же диагнозом. Врачи в аптеках разводили руками и говорили, что болеют практически все. Женщина, у которой мы снимали дом, рассказала, что это из-за проблем с канализацией. Практически на всем побережье трубы тупо выводят в море».
Ужасный климат
«Поездка на машине или автобусе по жаре больше похожа на самоубийство, чем на дорогу к месту отдыха. Следующее наказание — это климат: запредельная влажность с запредельной духотой. Если приехали неудачно, будете наказаны дождями. Финальным наказанием будет то, что все традиционно загажено».