Грязное море, алчность и ротавирус. 5 причин не тратить отпуск на юг России

Многие россияне не могут позволить себе отпуск за границей Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Каждый год на побережье Черного моря Краснодарского края приезжают миллионы наших соотечественников. Пока одни отдыхают, наслаждаются морем и солнцем, другие страдают и обещают больше никогда не возвращаться в наши края. Что же им так не нравится на юге? Корреспонденты 93.RU собрали мнения россиян, которые считают, что побережье Краснодарского края не предназначено для нормального отдыха, — вот 5 главных минусов.

Алчные кубаноиды

«Никто не хочет стараться. Алчные и ленивые местные хотят просто содрать с тебя побольше денег за что угодно и очень плохо это скрывают. А иногда совсем не скрывают. В гостинице, магазине, на улице. Это первое место, где до меня докопались из-за прически дважды за неделю. Раньше я нигде такого не встречал. Так что я лучше поеду куда-нибудь на север или в Грузию: там хочется тратить и поощрять людей».

Неадекватные цены

«Цены на развлечения и еду на российском юге сильно завышены. В общем, больше негативных воспоминаний, чем положительных. С тех пор, если еду в отпуск, то организовываю свое путешествие самостоятельно, без турагентств, и это приносит только положительные эмоции. Но на российский юг больше ни ногой».

Центральный пляж Анапы традиционно покрыт водорослями Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Грязное море

«Наш отдых описанию не поддается. Вонь, грязь из неисправной канализации, которую никто не убирает, — лужи сами высыхают на солнце. Море не пойми какое грязное, толпы на пляже. Контингент соответствует суровым реалиям. Спасал только бассейн в отеле».

Ротавирус

«Отдыхал с семьей в Сочи два года подряд. Жили в районе поселка Лоо, где людей не так много, как, например, в Лазаревском. Всё было хорошо, море классное, людей немного, солнце жгучее. Но в первый год мне пришлось половину отпуска провести с диагнозом „ротавирусная инфекция“: температура под сорок и другие нехорошие симптомы.

Во второй раз мой отец пролежал несколько дней с тем же диагнозом. Врачи в аптеках разводили руками и говорили, что болеют практически все. Женщина, у которой мы снимали дом, рассказала, что это из-за проблем с канализацией. Практически на всем побережье трубы тупо выводят в море».

Ужасный климат