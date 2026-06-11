В каналах в «Максе» начали тестировать комментарии

В мессенджере «Макс» начали тестировать функции комментариев в каналах. Об этом 11 июня сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.
В разделе комментариев пользователи могут отвечать друг другу на сообщения. Также можно посмотреть, сколько комментариев оставили другие подписчики без перехода в сам раздел.
В пресс-службе мессенджера отметили, что новый функционал станет доступен пользователям в ближайшее время. Точная дата запуска пока неизвестна.
Ранее в Кремле заявили, что в Россию могут вернуться все зарубежные сервисы, которые сейчас не работают на территории страны. Но для этого им необходимо выполнить несколько условий. Подробнее об этом рассказали здесь.
Примером снятия блокировок стала онлайн-платформа Roblox. Она снова заработала без ограничений. Однако у игры больше нет общедоступного чата для общения между геймерами, российские пользователи могут просматривать только системные сообщения.