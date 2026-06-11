В каналах в «Максе» начали тестировать комментарии

Пользователи смогут отвечать друг другу на сообщения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В мессенджере «Макс» начали тестировать функции комментариев в каналах. Об этом 11 июня сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

В разделе комментариев пользователи могут отвечать друг другу на сообщения. Также можно посмотреть, сколько комментариев оставили другие подписчики без перехода в сам раздел.

В пресс-службе мессенджера отметили, что новый функционал станет доступен пользователям в ближайшее время. Точная дата запуска пока неизвестна.

Ранее в Кремле заявили, что в Россию могут вернуться все зарубежные сервисы, которые сейчас не работают на территории страны. Но для этого им необходимо выполнить несколько условий. Подробнее об этом рассказали здесь.