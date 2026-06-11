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Страна и мир Истории Мужчина оказался женат! Как фотограф принялся сватать незнакомцев на улице и сразу стал знаменитым

Мужчина оказался женат! Как фотограф принялся сватать незнакомцев на улице и сразу стал знаменитым

Свой проект Дмитрий Рыбин называет «фотосвиданиями»

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Дмитрию Рыбину 40 лет. Раньше он работал рекламщиком, но два года назад решил кардинально изменить жизнь и стал фотографом | Источник: dima_ribin / T.meДмитрию Рыбину 40 лет. Раньше он работал рекламщиком, но два года назад решил кардинально изменить жизнь и стал фотографом | Источник: dima_ribin / T.me

Дмитрию Рыбину 40 лет. Раньше он работал рекламщиком, но два года назад решил кардинально изменить жизнь и стал фотографом

Источник:

dima_ribin / T.me

В Екатеринбурге объявился фотограф, который помогает одиноким найти свою любовь. Он подходит к незнакомцам и предлагает им сделать совместный снимок с любым понравившимся человеком из толпы, а затем снимает об этом ролики для соцсетей.

Автора этих видео зовут Дмитрий Рыбин, и свой формат он называет «фотосвиданиями» — после его съемок герои знакомятся ближе и создают крепкие пары. Корреспондентка E1.RU Полина Краснопевцева пообщалась с необычным фотографом и узнала, насколько правдивы его истории.

«Влюбленность до мурашек»

Проект фотосвиданий появился семь месяцев назад, когда Дмитрий решил разнообразить ленту своих соцсетей. Идею он подсмотрел в интернете и адаптировал под себя. Говорит, что мечтал придумать что-то подобное, еще когда работал в сфере рекламы.

«Фотографией я занялся два года назад, но давно хотел создать нечто связанное со знакомствами, но не знал, что именно. Новая профессия сама притянула этот формат — я искал возможности для продвижения в социальных сетях. До этого пробовал очень много разных форматов. Я снимал каждый день, но первые полгода не было никакого отклика, а теперь меня регулярно узнают на улице, люди первыми подходят и говорят: „А можете мне устроить вот такую съемку?“» — рассказывает фотограф.

Фотосвидания — это не только тысячи просмотров, но и пары, созданные прямо на съемках

Источник:

dima_ribin / T.me

После трех роликов про фотосвидания запись на съемку к Дмитрию была расписана на недели вперед. Но главное, что в его работе появилась дополнительная миссия — соединять одинокие сердца.

«Чтобы люди совпали — это дело случая, и наблюдать за этим крайне интересно. Сейчас есть четыре пары, которые после моей съемки стали встречаться. И, думаю, еще одна скоро образуется. Герои одной из последних фотосессий Женя и Аня продолжают активно общаться и ходить на свидания, у них там такая влюбленность, до мурашек. Это удивительно, потому что я же своими глазами видел, как это всё было. Мы больше часа искали подходящего мужчину», — вспоминает Дмитрий.

Как это работает: Дмитрий подходит к случайному прохожему (или берет кого-то из накопившейся очереди желающих), делает несколько кадров, а затем они вместе ищут пару для совместной фотосессии

Источник:

dima_ribin / T.me

Мужчины не всегда охотно соглашаются на съемки. Иногда нужно получить пять-шесть отказов, чтобы найти того, кто согласится. Хотя, по подсчетам фотографа, примерно 90% людей соглашаются с воодушевлением, и только единицы реагируют на предложение негативно.

«В таком формате для меня главное — ничего не планировать, не создавать какого-то сценария. Девушек выбираю случайно, смотрю только на одежду, чтобы на снимке была гармония без лишних цветов. Иногда захожу в личные сообщения и выбираю кого-то из подписчиц. Сейчас еще хочу сделать формат — предварительно знакомить людей по фото, чтобы была предварительная симпатия, и звать их на фотосессию», — делится Дмитрий.

Уже есть четыре пары, которые встретились именно благодаря этим съёмкам | Источник: dima_ribin / T.meУже есть четыре пары, которые встретились именно благодаря этим съёмкам | Источник: dima_ribin / T.me
Сейчас в работе еще одна, и Дмитрий почти уверен: она тоже разовьется в роман | Источник: dima_ribin / T.meСейчас в работе еще одна, и Дмитрий почти уверен: она тоже разовьется в роман | Источник: dima_ribin / T.me
Деньги за свои фотосвидания он не берет | Источник: dima_ribin / T.meДеньги за свои фотосвидания он не берет | Источник: dima_ribin / T.me
Фотограф не ориентируется на идеальных людей. Он находит тех, кто случайно оказался в одном месте и в одно время | Источник: dima_ribin / T.meФотограф не ориентируется на идеальных людей. Он находит тех, кто случайно оказался в одном месте и в одно время | Источник: dima_ribin / T.me
Этого героя&nbsp;по имени Евгений фотограф с девушкой искали больше часа | Источник: dima_ribin / T.meЭтого героя&nbsp;по имени Евгений фотограф с девушкой искали больше часа | Источник: dima_ribin / T.me
Зато Анна точно выбрала того, кто ей нравится | Источник: dima_ribin / T.meЗато Анна точно выбрала того, кто ей нравится | Источник: dima_ribin / T.me
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Будем верить, что вместе они создадут крепкий союз | Источник: dima_ribin / T.meБудем верить, что вместе они создадут крепкий союз | Источник: dima_ribin / T.me

За такие фотосъемки Дмитрий деньги не берет, просит только поучаствовать в ролике. Это, по его словам, часть благотворительности, которая есть в каждой профессии, которой он занимался. При этом обычная часовая фотосессия стоит у него 12 тысяч рублей.

А мужчина оказался женат!

За семь месяцев развития фотопроекта случалось разное: кто-то встречал любовь, а кто-то уличал своего партнера в измене. Перед съемкой Дмитрий всегда спрашивает, есть ли у человека пара, и некоторые мужчины в этом вопросе предпочитают соврать.

«Однажды мы подошли к мужчине, он сказал, что свободен и не в отношениях. Видео стало популярным, и его узнали девушки, которых у него оказалось три. Не знаю, о чем он думал, но ситуация вышла неприятная. Уже на другой съемке была похожая история. О том, что у мужчины есть девушка, я узнал на этапе монтажа и не стал выкладывать ролик. Подумал, что ей будет неприятно», — объясняет фотограф.

Кстати, и сам Дмитрий встретил свою новую любовь во время фотосвидания. На протяжении шести лет после развода он был один и новую возлюбленную повстречал лишь недавно, во время съемки ролика. Подробностей пока не раскрывает, но в будущем хочет записать видео и об этом.

Причем сам фотограф&nbsp;не просто наблюдатель со стороны | Источник: dima_ribin / T.meПричем сам фотограф&nbsp;не просто наблюдатель со стороны | Источник: dima_ribin / T.me

Причем сам фотограф не просто наблюдатель со стороны

Источник:

dima_ribin / T.me

Недавно он тоже нашел любовь на собственном проекте, но показывать ее не торопится | Источник: dima_ribin / T.meНедавно он тоже нашел любовь на собственном проекте, но показывать ее не торопится | Источник: dima_ribin / T.me

Недавно он тоже нашел любовь на собственном проекте, но показывать ее не торопится

Источник:

dima_ribin / T.me

«Мне сейчас 40 лет, и 13 из них я был женат, сейчас разведен и буквально недавно встретил очень хорошего человека, мы влюбились друг в друга. И вообще, после сорока начинается новая жизнь. Я хочу еще семью создать, детей завести, ездить по странам, фотографировать, продавать творческие снимки и проект вывести на новый уровень», — добавил Дмитрий.

Творческих планов у него действительно много. Например, добавить в фотосвидания психологов, сделать небольшое шоу и позвать на съемку пожилую пару. А еще Дмитрий пишет книгу — про свою жизнь, про людей, которые приходили сниматься, и про ту самую красоту, которую он учится замечать каждый день.

А вы бы согласились поучаствовать в таком фотосвидании?

Конечно
Да, если мое сердце будет свободно
Нет! Личное не публичное
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Урал богат творческими людьми. Почитайте, например, про 21-летнего парня с ДЦП Фаддея Фортуну — он с подросткового возраста мечтал стать фотографом и устроился курьером, чтобы заработать на камеру. Его история до глубины души тронула миллионы россиян.

А вот екатеринбуржец Константин Шипицын решил устроить фотосессию животным в зоопарке — и получилась просто космическая серия снимков. Он нашел необычные ракурсы, собрал воедино яркие цвета и поймал в объектив самые милые мордочки.

ПО ТЕМЕ
Полина КраснопевцеваПолина Краснопевцева
Полина Краснопевцева
корреспондент
Фотограф Любовь Свидание Портрет Проект Съемка Соцсеть Видео
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