Экономика столкнулась с небывалым кризисом, а в Минфине рассказали о будущем налоговой реформы: итоги недели

Путин призвал поднять зарплаты Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Стартовал основной период сдачи ЕГЭ

С 1 июня в России начался основной период единого государственного экзамена. Он продлится до середины июня, после чего начнутся резервные дни и пересдачи.

1 июня выпускники сдали историю, литературу и химию. 4 июня прошел экзамен по русскому языку, 8 июня — ждет ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни). 11 июня школьники напишут обществознание и физику. 15 июня в программе биология, география и письменная часть иностранного языка. 18 и 19 июня сдают информатику и устную часть по иностранным языкам.

Резервные дни для сдачи всех предметов предусмотрены с 22 по 25 июня. Дополнительные пересдачи любого экзамена по выбору пройдут 8 и 9 июля.

Учеба в вузах подорожала

Стоимость обучения в российских вузах выросла на 10,7% по сравнению с прошлым годом. Причиной стало регулирование числа платных мест, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минобрнауки.

С этого года под ограничения попали 40 популярных специальностей, на этом фоне сократили 47 тысяч мест. Стоимость обучения по этим направлениям выросла на 10,9%, что чуть выше среднего уровня.

Цены в МИФИ увеличились в среднем на 32,2%, в РАНХиГС — на 12,7% (на отдельных программах — до 25%), в Кубанском госуниверситете — до 33% на юрфаке. В некоторых вузах цены выросли на 12–14%, а на отдельных специальностях — почти на треть.

По мнению экспертов, цены могут снизиться с 2027 года, если в стране не введут новые ограничения. Для сравнения: в 2025 году повышение составило 13,3%.

Бюджетных мест в вузах станет больше

Количество бюджетных мест в университетах России в 2026 году вырастет. Речь идет о медицинских вузах. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, на специалитет выделяется более 30 тысяч таких мест.

«Контрольные цифры приема, то есть число бюджетных мест на медицинских специальностях в эту приемную кампанию составит свыше 30 тысяч на специалитете и почти 20 тысяч в ординатуре. Есть определенный рост», — рассказал ТАСС глава Минздрава на ПМЭФ.

Интернет останется доступным даже при ограничениях

Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу интернета в России даже в случае введения ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Особое внимание нужно уделить ключевым сервисам, говорится в поручении. Речь идет о системах оказания медицинской помощи, портале «Госуслуги» и платежных системах. Граждане должны иметь доступ к ним в любой ситуации.

«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“, платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», — говорится в документе.

Экономика столкнулась с «беспрецедентным» кризисом

Мировая экономика столкнулась с кризисом, которого не было даже в XX веке. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

«Кризис? Безусловно, на уровне того, что происходит на мировых глобальных рынках, мы видим, что это беспрецедентный на самом деле кризис. Такого не было никогда, даже в XX веке», — рассказал он корреспонденту «Фонтанки» на полях ПМЭФ.

На форуме также обсудили состояние экономики, курс рубля и процентные ставки. В дискуссии участвовали замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В Минфине высказались о новой налоговой реформе

Основные изменения в налоговой системе России уже приняты, других кардинальных нововведений Минфин не планирует. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Какие-то решения по предоставлению льготных преференциальных решений, где-то с учетом эффективностей тех или иных налоговых расходов, решения с точки зрения корректировки, они всегда происходят и происходили, но кардинальных, еще раз повторюсь, <…> не будет», — сказал Силуанов.

Сейчас основной упор ведомство делает на борьбу с «серыми составляющими» при уплате налогов. К таким схемам министр отнес импорт товаров из третьих стран через территорию Евразийского экономического союза.

По словам Силуанова, в пресечении подобной деятельности есть большой потенциал. Соответствующий процесс позволит привлечь в бюджет многомиллиардные суммы.

Начнут проводить диагностику старения мозга

С 2027 года в России станет доступна диагностика старения мозга и когнитивных функций. Об этом заявила замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос на полях Петербургского международного экономического форума.

«Оценка когнитивных функций с помощью соответствующих программных продуктов и психоэмоционального статуса — это доступно уже сейчас в ряде субъектов, но и с 2027 года, как [вице-премьер] Татьяна Алексеевна [Голикова] сказала, будет доступно во всех субъектах Российской Федерации», — сказала Кривонос.

В настоящее время такая диагностика уже проводится в некоторых регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. По данным на апрель 2026 года, 68 субъектов России были готовы к первому этапу создания центров здорового долголетия — определению биологического возраста.

Дачникам нужно зарегистрировать бани и теплицы

С прошлого года для владельцев дачных участков действует новое правило: регистрировать нужно не только дом, но и бани с теплицами, если у них есть признаки капитального строения. Об этом рассказали в Росреестре.

Поставить на учет необходимо постройки с фундаментом, выполненные из цельных материалов (блоки, кирпич). Разборные теплицы, беседки, навесы, туалеты и уличные душевые регистрировать не нужно, пишет РБК.

После регистрации хозпостройки облагаются налогом на имущество. Его размер составляет от 0,1 до 0,3% кадастровой стоимости. При этом одна постройка площадью до 50 квадратных метров освобождается от налога.

Если капитальную постройку не внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), ее могут признать самовольной. За это владельца могут обязать снести сооружение за свой счёт, а налоговая вправе начислить платежи задним числом. Также грозит штраф от 2000 до 5000 рублей.

Популярные смартфоны исчезнут с полок магазинов

Мировые поставки смартфонов в 2026 году сократятся на 13,9% по сравнению с прошлым годом. Это самый сильный спад за последние 13 лет, следует из отчета Counterpoint Research.

Падение вызвано сокращением поставок модулей оперативной памяти из-за конфликта в Иране. Наибольший удар придется на дешевые смартфоны, особенно на популярные китайские бренды.

Продажи Xiaomi в первом квартале упали на 19% — это самый большой спад среди пяти крупнейших производителей. В течение года объем продаж компании может снизиться на 28%.

Huawei показала рост на 1%, но эту динамику обеспечило намеренное удержание цен для привлечения покупателей в низком и среднем сегментах. Transsion (бренды Tecno, Infinix и Itel) рискует потерять 32% продаж. Китайские производители окажутся в числе главных пострадавших от глобального кризиса на рынке смартфонов.

Путин предложил новые факультеты в федеральных вузах

Президент России Владимир Путин заявил, что в федеральных университетах необходимо создать отдельные факультеты русского языка. Об этом он сказал на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

Сейчас во многих вузах русская филология не имеет собственного факультета, а входит в один с немецкой и английской. Такое положение противоречит представлению о русском языке как о ключевой ценности, отметил Путин.

Положительный пример — Крымский федеральный университет, где в прошлом году уже создали самостоятельный факультет русского языка и литературы. Президент рассчитывает, что другие федеральные вузы последуют примеру крымчан.

Кроме того, Путин предложил увеличить количество часов на изучение русского языка и литературы для будущих учителей начальной школы. Эти предметы формируют общую речевую культуру и эстетические представления педагогов, что напрямую влияет на воспитание детей.

Также президент призвал запустить в детских оздоровительных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и литературе. Он попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи.

В колледжах появятся новые специальности

С этого года студенты могут начать подготовку по трем современным направлениям. Об этом рассказал заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин на полях ПМЭФ.

«Мы стараемся синхронизировать программы с потребностями рынка труда, которые, безусловно, меняются, и каждый год появляются новые профессии и специальности. В этом году появляются такие профессии, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, специальности IT», — рассказал Желонкин.

Сегодня молодежь выбирает медицинские и педагогические специальности. Кроме того, у студентов есть спрос на направления, связанные со строительством. Таким образом, новые профессии дополняют уже востребованные сферы.

Путин раскрыл, что ждет зарплаты и инфляцию

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране продолжает снижаться и по прогнозам приблизится к 5,2% к концу 2026 года. Об этом он сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным и сопровождался дальнейшим снижением инфляции. Она у нас уже существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозам, она приблизится к 5,2%», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что в стране необходимо обеспечить хороший уровень жизни и высокие зарплаты. Только тогда Россия станет успешна демографически. За последние пять лет реальные зарплаты выросли на 30%, и этот темп он назвал высоким. Дальнейший рост должен быть связан с повышением производительности труда и эффективной организацией производства на основе современных технологических решений, добавил Путин.

Он также сообщил, что уровень безработицы в России составляет 2,2% — один из самых низких среди промышленно развитых стран. Для сравнения: в Японии — 2,5%, в США и Индии — 4,2%, в еврозоне — 5,9%. Все заявления Владимира Путина на ПМЭФ мы собираем в одном материале.

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