На дне — пустые надежды. Игорь Сечин выступил с докладом на ПМЭФ, и всем стало не по себе

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с традиционным докладом на энергетической панели в заключительный день ПМЭФ. Он всегда не особенно оптимистичен на этих мероприятиях, но 6 июня было совсем не весело, рассказывает «Фонтанка».

Конец начала

«Год назад мы сравнивали развитие мировой экономики с опасным и полным неожиданности путешествием Одиссея. Сегодня, на мой взгляд, более актуальной параллелью является древнегреческий миф о сосуде Пандоры, принесшем людям болезни, бедствия и страдания», — начал Сечин.

Это еще не конец, это даже не начало конца, но, пожалуй, это конец начала. Так называемый порядок, основанный на правилах, где правила диктовались непререкаемым гегемоном, рухнул в результате действий самого его создателя. Ларец Пандоры открылся, и вылетевшие из него беды и напасти в ларец не вернутся никогда. Игорь Сечин процитировал Черчилля глава «Роснефти», ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности

По его словам, мировую правовую систему пытаются заменить правовой системой одной страны, а ООН на грани банкротства.

В частности, торговые барьеры перестали быть исключительной мерой, а за последние 12 лет только против России было введено 32 тысячи санкций в разных юрисдикциях. Лидерство с 7,4 тысячи — у США, затем идут Канада, Швейцария, Евросоюз, Норвегия, Великобритания и др. — всего более 50 стран. «Российские валютные резервы на сумму более 300 млрд были фактически конфискованы и сегодня используются для финансирования военных действий против нас», — заявил Сечин.

Урок всем преподал последний кризис на Ближнем Востоке с перекрытием Ормузского пролива: за первые четыре месяца этого года цены на удобрения взлетели почти на 60%.

Очевидно, что теперь под угрозой могут оказаться и другие узкие места глобальной логистики. Среди них Малаккский, Баб-эль-Мандебский, Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы. Игорь Сечин глава «Роснефти», ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности

По словам Сечина, именно функционирование Северного морского пути в этих условиях может обеспечить мировую торговлю и сократить сроки доставки грузов в полтора-два раза со снижением затрат на 20–30%.

Пузырь в экономике

Проблемы растут как снежный ком и перешли в разряд стратегических рисков. С 2008 года денежная масса в мире увеличилась более чем на 30 трлн, из которых на США и Еврозону пришлась почти половина, капитал из реального сектора перетекает в виртуальный: сегодня его объем превышает $ 500 трлн, что почти в пять раз больше мирового ВВП.

К сожалению, этот феномен не обошел стороной и нашу финансовую систему. Даже в России этот показатель уже приближается к 100% ВВП. Еще Аристотель считал наиболее неестественной ту форму обогащения, при которой деньги производят деньги. Игорь Сечин глава «Роснефти», ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности

По данным Вашингтонского института международных финансов, за последние 15 лет объем мирового долга фактически удвоился. При этом долг большинства стран сегодня не обеспечен реальными финансовыми активами.

«Даже физическое золото, находящееся в хранилищах США, а это более 14 000 тонн, покрывает лишь 5% от $39 трлн американского долга, — подчеркнул Сечин. — Доля золота в резервах Банка России растет с опережением. За последние четыре года она увеличилась с 21 до 45%. Однако если бы этот процесс начался раньше, то Россия смогла бы заработать на росте стоимости золота более 400 млрд и сохранить значительную часть своих резервов».

Оружие вместо энергии

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Мировая энергетика глобально недофинансирована, а инвестиции конкретно в ископаемое топливо за 10 лет упали на 20%. Зато параллельно растут военные траты: «На протяжении последних 11 лет оборонные расходы США, составляющие сегодня треть мировых расходов за последние 10 лет, выросли в полтора раза и в прошлом году достигли почти $1 трлн. К 2027 году эти расходы должны увеличиться еще на 50%. Расходы европейских членов НАТО растут самыми высокими темпами с 1953 года».

Сильнее всего в Европе выделяется Германия, где военные расходы выросли за 3 года в 2 раза: «Можно смело констатировать, что Германия приступила к переводу экономики на военные рельсы».

Верхом цинизма стала заявка Берлина на проведение Олимпиады в 2036 году. Видимо, есть желание отметить столетний юбилей предыдущей Берлинской Олимпиады, задуманной как масштабный проект пропаганды достижений гитлеровского режима. Игорь Сечин глава «Роснефти», ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности

Из-за этого растет рыночная капитализация триады ВПК — высокотехнологичных корпораций — финансового сектора. А компании, связанные с искусственным интеллектом, забирают значительную часть инвестиционного ресурса в ущерб остальной экономике: «Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке».

ИИ против человека

70% компаний по всему миру активно используют искусственный интеллект в своей работе, но в 90% случаев за три года это не сказалось на производительности труда.

А вложения в это сферу растут, в том числе в оборонном секторе: «Идет отработка интеллектуальных систем управления людьми на поле боя. Фактически люди становятся расходным материалом, боевыми роботами, управляемыми искусственным интеллектом».

Ситуация может стать неуправляемой. На базе какой логики будут приниматься решения искусственным интеллектом: коммерческой, политической или военной? Игорь Сечин глава «Роснефти», ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности

«Демография и человек как личность могут потерять свое значение перед лицом армии машин, — подчеркнул Сечин. — Если мы будем просто наблюдать за этим, необходимо четко осознавать, какого джина мы выпускаем из лампы».

Дефицит энергии

В ближайшие 5 лет глобальный спрос на мощности дата-центров может вырасти почти втрое. А ведь они по всему миру уже потребляют больше энергии, чем, скажем, Франция.

Высокие темпы развития новых технологий, которые мы сегодня наблюдаем, уже в ближайшее время приведут к дефициту генерирующих мощностей. В частности, Илон Маск ожидает дефицита электроэнергии уже примерно через год, дефицита полупроводников — на горизонте трех-четырех лет. Игорь Сечин глава «Роснефти», ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности

Мировой спрос на электроэнергию увеличится почти на 40% к 2035 году: «Ключевым ограничением остаются электросети и хранение энергии. Потребность в расширении модернизации сетей достигнет 60 млн километров к 2035 году и 80 млн километров к 2040 году. Фактически потребуется удвоение существующей инфраструктуры».

Соответственно растет спрос на металлы. «Прирост потребления может составить почти 200 млн тонн, а ресурсы при этом крайне ограничены. Особое значение имеет медь, ключевой металл новой экономики, — говорит Сечин. — По прогнозам в ближайшие 20 лет потребуется добыть объем меди, сопоставимый с производством за предыдущие 10 000 лет».

Цены на нефть

Перекрытие Ормузского пролива Сечин называет попыткой изменить регулирование мирового энергетического рынка в интересах США. При этом страдают западные потребители, которые теперь к электроэнергии получили и рост цен на моторное топливо.



В свете этого Сечин вспомнил про новый пакет санкций, который обсуждается в отношении России: «Главным бенефициаром, безусловно, стали американские компании, получившие неконкурентные преимущества, возможность организации поставок по высоким ценам на рынке. Американский экспорт углеводородов бьет все рекорды».

При сохранении цен на нефть на уровне порядка $100 за баррель американские нефтегазовые компании могут получить более 60 млрд дополнительной прибыли в текущем году, а дополнительные налоговые поступления от отрасли, по экспертной оценке, могут составить порядка 80 млрд. Но сколько продлится такое изобилие? Игорь Сечин глава «Роснефти», ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности

Но ладно бы проблема была только в санкциях: «На российскую нефтегазовую отрасль влияют не только внешние ограничения, но и неблагоприятные макроэкономические условия. Текущий уровень процентных ставок приводит к значительному росту расходов на обслуживание долга».

Необъяснимый механизм формирования курса рубля снижает доходы экспортеров российского бюджета. Давление на отрасль также оказывает опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, усиливающий проинфляционные риски и ограничивающее развитие реальной экономики. Игорь Сечин глава «Роснефти», ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности

Есть ли выход?

Сечин очень высоко оценил политику Китая, который оказался наиболее подготовлен к Ормузскому кризису и его последствиям и вообще продемонстрировал очень гибкую энергетическую политику. Но для мира в целом картинка мрачная.

Что же осталось под крышкой на дне ларца Пандоры? По Гесиоду — это надежды. Причем в более точном переводе мифа — пустые надежды и тщетные ожидания. Игорь Сечин глава «Роснефти», ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности

«В нашем случае на дне ларца мы с неизбежностью обнаружим глобальный дефицит электроэнергии, дефицит продовольствия, меди и других металлов, — предрек Сечин. — И дефицит воды, который будет определять новый облик мировой экономики. Все ли готовы противостоять новым угрозам? Выживет тот, кто лучше будет готов к этому. Это и будет, собственно, конец начала, когда пустые надежды, иллюзии, спасительные химеры окончательно испарятся».

Глава «Роснефти» завершил выступление еще одной цитатой — из Станислава Ежи Леца о том, что вечность — это временное решение, пока не определятся начало и конец.