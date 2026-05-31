Этого предмета раньше не было: чему теперь буду учить школьников. Новости 31 мая

Новая программа направленна на обучение школьников с 1 по 11 классы

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 мая.

Сразу две выплаты придут пенсионерам в июне

Две пенсии в июне получат бывшие военные и сотрудники силовых ведомств, которые наработали после службы необходимый трудовой стаж. Подробнее об этом рассказала кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию. Они имеют право на получение еще и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов», — объяснила Коваленко.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат.

Соблюдая эти условия, пенсионер может одновременно получать выплаты от Соцфонда РФ и от своего силового ведомства. Кроме того, право на две пенсии имеют космонавты, летчики, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших военных и инвалиды вследствие военной травмы.

Новый способ оплаты появится в России

С 1 сентября 2026 года в России введут универсальный QR-код для безналичных платежей, который будет работать в магазинах и кафе. Председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин сообщил, что новый стандарт заменит несколько QR-кодов на один, который будет отображаться на кассе при оплате.

«Теперь на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас», — подчеркнул он.

По словам Демина, это нововведение сократит расходы бизнеса, так как предприниматели перестанут зависеть от одного поставщика услуг. Кроме того, единый QR-код сделает оплату более удобной для граждан и увеличит конкуренцию на рынке платежных услуг благодаря равной удаленности инфраструктуры для всех участников.

Умерла актриса Елена Глебова

Заслуженная артистка России Елена Глебова скончалась в возрасте 69 лет. Она ушла из жизни 19 мая, но информация о ее смерти стала известна только сегодня.

«19 мая ушла из жизни актриса Елена Глебова», — сообщается на сайте «Кино-театр.ру».



Пользователи сети пишут, что Глебова запомнилась после первого просмотра фильма «Ответный ход», в котором она играла сержанта морской пехоты Зиновьеву.

Еще Глебова запомнилась зрителям по другим ролям. Актриса снялась в 2000-е годы в нескольких проектах, среди них — «Салон красоты», «Капитанские дети», «Райские яблочки», «Вкус граната», «Авантюристка», «А у нас во дворе…», «До смерти красива», «Триггер» и другие.

Артистка родилась 28 июля 1956 года в Москве. Она дочь известного актера Петра Глебова, прославившегося благодаря роли в картине «Тихий Дон».

Тропические комары угрожают здоровью россиян

В последнее время в России всё чаще фиксируются случаи заражения паразитами через укусы комаров. Эксперты прогнозируют массовое распространение насекомых этим летом из-за мягкой зимы и раннего потепления. При появлении необычных симптомов после укуса рекомендуется срочно обратиться к врачу.

«Какие-то комары переносят гельминтов, например, дирофилярию. Какие-то комары переносят малярию, какие-то переносят вирусные трансмиссивные заболевания, например, лихорадку Денге», — предупредил паразитолог Евгений Морозов.

Он отметил, что процесс заражения происходит следующим образом: комар кусает заражённое животное, заглатывает личинки паразита, и через несколько недель они созревают в организме насекомого. Затем комар кусает человека, и инфекция передаётся ему.

По информации Морозова, раньше подобные случаи фиксировались только в Африке, но теперь они начали происходить и на юге России.

Высокая влажность способствует быстрому размножению опасных насекомых. В некоторых регионах из-за аномально тёплой и ранней весны комары активизировались раньше обычного, и среди них появились виды, которые могут переносить лихорадку Западного Нила. По словам энтомолога Юрия Гниненко, египетский комар уже распространился на юге России.

Ученые впервые победили рак одним уколом

Международное сообщество и эксперты высоко оценили результаты масштабных клинических испытаний новой противоопухолевой вакцины Амивантамаб. Препарат демонстрирует способность полностью уничтожать злокачественные образования.

В исследовании приняли участие 102 пациента из 11 стран. Все участники были неизлечимы, имели рецидивы и метастазы. У многих из них наблюдались злокачественные поражения головы и шеи. Организм пациентов не реагировал на традиционные методы лечения, включая химио- и иммунотерапию, как сообщает The Guardian.

После применения нового препарата у 43 пациентов была зафиксирована положительная динамика. У 28 участников опухоли значительно уменьшились в размерах, а у 15 — исчезли полностью. Это произошло в течение нескольких недель лечения.

Исследователи отмечают эффективность препарата при лечении рака легких. Профессор Кевин Харрингтон из Лондонского института исследований рака (ICR) и Королевского госпиталя Марсден назвал результаты лечения пациентов с устойчивой к терапии формой рака «беспрецедентными». Он уверен, что новое лечение принесет пользу тысячам пациентов ежегодно.

«Умный» укол воздействует на рак тремя способами. Он блокирует как EGFR (рецептор эпидермального фактора роста), белок, который способствует росту опухолей, так и MET — путь, который раковые клетки часто используют, чтобы избежать лечения. Также вакцина помогает активировать иммунную систему для борьбы с опухолью.

Вакцина была разработана учеными корпорации Johnson & Johnson. Детальные результаты исследования будут представлены на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) в Чикаго.

Где летом будет теплее всего

В июне по всей России могут наблюдаться природные аномалии, однако в июле и августе температура будет соответствовать климатической норме, а в отдельных регионах даже прогнозируется более тёплая погода. Такой прогноз на всё лето предоставила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«В принципе, по всей России июль ожидается около среднестатистического. Теплее нормы может быть в Мурманской области, на севере Карелии, в северной половине Эвенкии, в районе Алтая, Тывы, на юге Иркутской области и на юге Приморского края. А так — около нормы», — отметила эксперт.

Температура выше нормы в августе ожидается в 15 регионах. Тепло будет в Мурманской области, на севере Карелии, в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, на Северном Кавказе, в Ставропольском и Краснодарском краях, в ХМАО, на юге Тюменской области, в Омской и Новосибирской области, а также в Республике Алтай, на востоке Таймыра и юго-востоке Приморского края.

Прохладнее, чем обычно летом 2026 года может быть на Чукотке, в Магаданской области и северной части Камчатского края.

Какие проблемы принесет отмена ЕГЭ

Отмена ЕГЭ станет еще худшим решением, чем его введение. Так считает академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Отмена ЕГЭ — это будет еще хуже, чем его введение. Прием экзаменов — это же тоже своего рода наука для педагога, который принимает. И учителей в школах не осталось, которые знают, как это [проводить экзамены по другим методикам] делать», — сказал Онищенко в разговоре с ТАСС.

Однако он отметил, что не имеет ввиду детей, которые «совсем по другой методике обучаются сегодня».

В школах появится урок ИИ

В России запущен курс «Урок ИИ» — первая в стране программа, направленная на обучение школьников с 1 по 11 классы основам искусственного интеллекта. Инициатива разработана Технопарком «Сколково» совместно с Авито и ведущим университетом Китая.

Управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев отметил важность участия в проекте, подчеркнув, что качественное технологическое образование должно быть доступно всем детям, независимо от региона проживания и школы.

Материалы курса бесплатны и доступны для всех школ страны. Они предназначены для дополнительного образования и направлены на формирование у детей базовых знаний в области ИИ. Программа охватывает ключевые темы:

понимание моделей ИИ;

различия между ответами машины и человека;

обучение навыкам формулирования запросов к нейросетям и проверки их результатов.

В начальной школе основное внимание буду уделять изучению культуры работы с ИИ, а программирование и создание моделей не предусмотрены. В средней и старшей школе материал становится сложнее, появляются прикладные задачи и проектная деятельность.

