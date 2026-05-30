К этому нужно быть готовым: туристка из Ярославля рассказала о плюсах и минусах отдыха в Таиланде

Туристка из Ярославля честно рассказала об отдыхе в Таиланде Источник: Городские медиа

Жительница Ярославля поделилась впечатлениями от отдыха в Таиланде. Юлия Гайдей впервые побывала в экзотической стране и честно рассказала о плюсах и минусах отпуска на популярном курорте.

Юлия отправилась в путешествие в город Паттайю вместе с 14-летней дочерью. Путевка на двоих обошлась в 140 тысяч рублей.

К безусловным плюсам отдыха в Таиланде туристка отнесла впечатляющую природу и достопримечательности, обилие фруктов, возможность посмотреть вблизи на экзотических животных: слонов, обезьян и других. В Таиланде ярославна впервые попробовала фрукт дуриан.

— Это самый дорогой фрукт в Таиланде. К сожалению, он запрещен к перевозу во всех аэропортах из-за резкого запаха. Мне он понравился безумно: кремовая текстура, сладкий, со вкусом жареного лука. По нашим деньгам он вышел на 2 тысячи рублей, — рассказала ярославна.

Интересно было прогуляться по местному рынку, рассматривая экзотические яства, которые там продают.

— Личинок, жареных жучков, крокодилов, — перечислила Юлия. — Но мы не рискнули. Взяли блинчики с бананом и шоколадной пастой.

Но были и минусы, к которым нужно быть готовым приезжающим в Паттайю. К примеру, Юлия не советует путешественникам посещение острова обезьян.

— Честно сказать, никому бы не советовала. Рисковое занятие. Обезьяны живут на своей территории, они там хозяева. Увидев нас, они моментально налетели, вцепились в волосы, одежду, вырывали вещи, вкусняшки. Слава богу, не укусили, иначе бы последствия были не из приятных. Так что, прежде чем отправятся туда, подумайте, нужен ли такой экстрим. Мы точно второй раз не рискнем, — рассказала Юлия порталу 76.RU.

Также туристка отметила грязное море и навязчивых продавцов на пляже

— Море мутное, непрозрачное, цвета глины с песком. Иногда и мусор плавает, несмотря на то что пляж регулярно чистят. За чистым морем лучше ехать на острова — туда паром ходит каждый час, — рассказала путешественница. — Продавцы на пляжах подходят, тормошат. Если человек спит, то будят. Агрессивно навязывают свои товары и услуги. Например, украшения из ракушек или татуировки хной. При отказе огрызаются.