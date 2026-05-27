НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

5 м/c,

зап.

 738мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,67
EUR 83,30
Массовое ДТП
Построят деловой центр
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Что с третьим мостом
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ярославна у Малахова
История учениц спецшколы
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Страна и мир В Австралии с неба рухнула почти сотня дронов — очевидцы засняли момент происшествия

В Австралии с неба рухнула почти сотня дронов — очевидцы засняли момент происшествия

В соцсетях появилось видео падения аппаратов

Дроны начали падать, потеряв сигнал | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUДроны начали падать, потеряв сигнал | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Дроны начали падать, потеряв сигнал

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

В Сиднее почти сотня дронов упала с неба на глазах у местных жителей. Ситуация с беспилотниками случилась из-за технических неполадок.

Инцидент произошел во время фестиваля Vivid Sydney. Из-за нештатной обстановки организаторам пришлось срочно отменить выступление.

Источник:

Hugo_northam / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«В начале шоу Star-Bound целая флотилия разноцветных дронов осветила небо над заливом Кокл-Бей в Дарлинг-Харборе. После чего 89 дронов начали отделяться от основной группы и падать в воду», — написал сайт news.com.

По словам организаторов, причиной стала непредвиденная смена радиочастотной обстановки, которая нарушила точность позиционирования аппаратов. После аварийной ситуации на вторник и среду шоу сняли с программы. Решение по поводу представления, запланированного на 31 мая, пока не принято.

В компании, отвечающей за запуск беспилотников, заявили, что никто не пострадал. Там также пояснили, что во время испытаний, репетиций перед взлетом никаких проблем не возникало, и извинились за «разочарование и неудобства».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Беспилотник Австралия Шоу Падение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем