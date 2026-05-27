В Австралии с неба рухнула почти сотня дронов — очевидцы засняли момент происшествия

В Сиднее почти сотня дронов упала с неба на глазах у местных жителей. Ситуация с беспилотниками случилась из-за технических неполадок.

Инцидент произошел во время фестиваля Vivid Sydney. Из-за нештатной обстановки организаторам пришлось срочно отменить выступление.

«В начале шоу Star-Bound целая флотилия разноцветных дронов осветила небо над заливом Кокл-Бей в Дарлинг-Харборе. После чего 89 дронов начали отделяться от основной группы и падать в воду», — написал сайт news.com.

По словам организаторов, причиной стала непредвиденная смена радиочастотной обстановки, которая нарушила точность позиционирования аппаратов. После аварийной ситуации на вторник и среду шоу сняли с программы. Решение по поводу представления, запланированного на 31 мая, пока не принято.

В компании, отвечающей за запуск беспилотников, заявили, что никто не пострадал. Там также пояснили, что во время испытаний, репетиций перед взлетом никаких проблем не возникало, и извинились за «разочарование и неудобства».