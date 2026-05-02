«Словно попал на другую планету»: журналистка съездила в автобусный тур в Казахстан — ее впечатления

Журналистка съездила в отпуск в Казахстан — что ее удивило Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Не секрет, что в последние годы среди туристов набирает популярность Казахстан. Соседняя страна сочетает в себе и природные красоты, и необычную архитектуру, и богатую историю.

Наша коллега Ольга Якунчева из 59.RU раньше думала, что Казахстан — бедная и нуждающаяся страна, но побывав в ней призналась, что сильно заблуждалась. Северные города страны ей удалось посмотреть в туре ярославского «Я — туроператора», который позвал ее, чтобы беспристрастно оценить поездку.

О том, что посмотреть в Казахстане и какие впечатление оставила поездка, — в ее колонке от первого лица.

День первый и второй. Путь на юго-восток

Мы отправились в дорогу на огромном туристическом автобусе с двумя водителями, сменявшими друг друга. Путь из Ярославля вел через Пермь.

В Перми нам показали новую художественную галерею — единственное в стране современное здание, специально построенное под музей. Коллекция насчитывает 60 тысяч произведений русского и зарубежного искусства всех времен и стран, есть даже коллекция Древнего Египта. Особая гордость коллекции — знаменитая Пермская деревянная скульптура, привезенная из храмов Прикамья. Новое здание стоит на берегу Камы, что позволяет видеть панорамы Камы и лесные просторы.

Особая гордость коллекции — знаменитая Пермская деревянная скульптура Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Пермь заметно изменился в последние годы в лучшую сторону — отремонтировали центральные улицы и старые домики, составляющие особую атмосферу старинного губернского города.

Путь на юго-восток

Мы отправились в дорогу на огромном туристическом автобусе с двумя водителями, сменявшими друг друга. Путь на юго-восток пролегал через Екатеринбург и Курган. На ужин мы остановились в придорожном кафе «Святая Русь». Фишка места — ретро-автомобили, установленные перед входом, такой мини-музей под открытым небом. Судя по очереди из дальнобойщиков, местечко пользуется популярностью. Винегрет и борщ, которые я взяла, были вкусными, а пышки — их готовят прямо здесь — ароматными и свежими. Так что рекомендую.

Вот такие машинки стоят перед входом в кафе Источник: Ольга Якунчева / 59.RU Настроение: ретро Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Ночь мы провели в дороге — спали в автобусе, укутавшись в пледы, а утром пересекли российско-казахстанскую границу. Здесь можно предъявить как российский, так и заграничный паспорт. На все процедуры и проверку багажа ушло около 40 минут на каждой стороне. Туроператор заранее предупредил, что с собой нельзя вести запрещенные вещества, а на лекарства нужно предъявить рецепты. Пограничники оказались приветливыми людьми, а на казахской стороне нам даже пожелали хорошего путешествия.

У каждого пересекающего границу проверяют личность Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Бурабай — «казахстанская Швейцария»

Первое место в Казахстане, где мы остановились с ночевой, — поселок Бурабай. Возвышавшиеся над ним горы настолько меня впечатлили, что я не удержалась от «Вау!».

«Бурабай» в переводе с казахского означает «место верблюда». По легенде, когда-то это место охранял священный верблюд, предупреждавший жителей о нападении врагов. Затем превратился в гору. И действительно, одна из гор была похожа на это животное.

Мы прогулялись по вечернему Бурабаю Источник: Ольга Якунчева / 59.RU Рядом с горами лес Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

В русской традиции это место известно как село Боровое. Здесь находится Щучье озеро, окруженное лесами, курортами и санаториями, сохранившимися еще со времен СССР. По этой причине местные называют Бурабай «казахстанской Швейцарией» или «второй Швейцарией». В марте озеро было еще покрыто льдом, по которому некоторые смельчаки отваживаются дойти до скалы Жумбактас.

Тут же свои услуги предлагают снегоходчики, лихо катающие туристов по льду озера, а летом — по воде. Они же предлагают туристам снять их на видео с квадрокоптеров — на фоне роскошной панорамы с озером и горами.

Жумбактас напомнил мне сфинкса Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Вместе с экскурсоводом мы доехали до подножия гор, где поднялись на смотровую площадку. У каждой горы — свое название и красивая легенда. Местные любят сравнивать горы с разными персонажами. И действительно, их контуры напоминали то трех девушек-сестер, то богатыря и даже гигантского ежика. У подножия гор — площадка, где продают сувениры и фотографируют туристов, предлагают надеть национальные костюмы и посадить на руку настоящего беркута. Здесь же построен современный визит-центр, где можно узнать историю места, погреться и выпить кофе.

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В Астане как на другой планете

Приятно ощущать такую пачку в руках Источник: Ольга Якунчева / 59.RU Путь в Астану лежал через Петропавловск. Там мы поменяли наличные рубли на тенге — так называется местная валюта. На ценниках ее обозначают значком KZT. Пунктов по обмену в Казахстане много, можно заранее поискать их в Интернете и подобрать выгодный курс, мы же по совету местных жителей отправились на железнодорожный вокзал. Один рубль в Казахстане равняется примерно шести тенге, поэтому после обмена мои спутники почувствовали себя миллионерами.

Вокзал в Петропавловске Источник: Ольга Якунчева / 59.RU В пунктах обмена бывает очередь, но она быстро движется Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Снять наличку русским туристам в Казахстане практически невозможно, сделать это можно только в банке ВТБ с картой «Мир» этого же банка. Поэтому идеально брать с собой наличку в рублях и менять здесь на тенге. Перед возвращением вы сможете поменять оставшиеся деньги обратно на рубли.

В Петропавловске наша группа перекусила в кафе «Три сковородки». После этого во время путешествия мы завтракали еще в нескольких местах, и везде предлагали яичницу и сосиски. Я поняла, что здесь очень любят это незамысловатое блюдо, и кстати, сосиски в Казахстане на вкус сочные и натуральные — без всяких сои и крахмала.

Обожаю старые водонапорки, такая находится прямо у вокзала Источник: Ольга Якунчева / 59.RU На привокзальной площади стоит памятник поэту Магжану Жумабаеву Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Главной целью нашего визита в Казахстан была Астана, куда в 1997 году перенесли столицу из Алма-Аты. Город раньше носил другие названия — сначала Акмолинск, а потом Целиноград. Он буквально создан на месте бывших бескрайних степей. Возможно, именно поэтому здесь не экономят пространство — улицы и площади настолько широкие, что их противоположная сторона зачастую едва видна.

Вид на столицу со смотровой площадки Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Основной архитектурный стиль в Астане — хайтек, представленный ансамблями и отдельными высотками самых смелых футуристических форм. Так, концертный зал «Казахстан» похож на огромный распускающийся цветок, а Дворец мира и согласия построен в форме египетской пирамиды. Кстати, на его открытии выступала сама Монтсеррат Кабалье.

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Из интересных сооружений, которые обязательно нужно увидеть, если вы приедете в Астану, — Международный центр искусственного интеллекта в виде абсолютного шара и две башни «Алтан орда». Последние создали казахские архитекторы Суйерхан Базарбаев, Жумабек Айтбалаев и инженер-конструктор Марк Вайнштейн.

Гигантский ТРЦ «Хан Шатыр» заметен издалека и похож на гигантскую наклоненную кочевую палатку или тарелку НЛО. Мы туда так и не дошли, видели здание лишь из автобуса. Местные жители рассказали, что под прозрачным куполом этого ТРЦ находятся магазины, рестораны, кинотеатр, парк с аттракционами и даже пляж с песком, привезенным с Мальдив. Температура здесь всегда около +30, независимо от погоды снаружи.

ТРЦ «Хан Шатыр» выглядит космично. Внутри есть и пляжный песок, и вода Источник: Яндекс. Панорамы

В дни нашего приезда в техническом режиме запустили первую ветку наземного метро — по эстакадам над нашими головами пронесся один из первых вагонов. И настолько быстро, что мы даже не успели загадать желание.

Эстакады наземного метро Источник: Ольга Якунчева / 59.RU Они построены над шоссе Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Из-за космических форм кажется, что ты попал на другую планету. Старые типовые многоэтажки — как современные, так и более старые, здесь тоже есть, все они украшены национальным орнаментом.

Новые жилые элитки похожи на дворцы Источник: Ольга Якунчева / 59.RU Старая типовая многоэтажка украшена орнаментом Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

«Байтерек» — стеклянное древо жизни

В центре города стоит башня «Байтерек» — в переводе «тополь», со стеклянным шаром наверху. Она символизирует древо мира, а шар наверху — яйцо, жизнь.

По легенде, автором эскиза стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, схематично нарисовавший его на обычной салфетке. Он вдохновился мифом о дереве Байтерек, на вершине которого птица Самрук один раз в год откладывает золотое яйцо. Это дерево является символом мира, народа, жизни.

Башня «Байтерек» похожа на дерево с яйцом наверху Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

На стеклянном лифте мы поднялись на самый верх башни — 97 метров, и попали в стеклянный шар, который оказался круговой смотровой площадкой.

С высоты открывались панорамы Астаны с огромными площадями, высотками, расходящимися в разные стороны улицами с вечерними пробками. Сюда хорошо приходить ближе к закату — чтобы увидеть и дневной город, и закат, после которого можно разглядывать сияющие огнями ночные улицы.

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Загадываю желание Источник: Ольга Якунчева / 59.RU Выше смотровой площадки под стеклянным куполом установлена скульптурная композиция с отпечатком ладони первого президента Нурсултана Назарбаева. Каждый желающий может приложить ладонь и загадать желание. В этот момент включается торжественная музыка. Кстати, при входе в башню бесплатно раздают карты и путеводитель по Астане, а в цоколе на глубине 4,5 метра под землей можно выпить кофе и посмотреть на аквариумы. Взрослый билет в башню стоит 1500 тенге (250 рублей), детский (от 5 до 15 лет) — 700 тенге (117 рублей). Дети младше проходят бесплатно. Мы объединились в группу из десяти человек, и с нас взяли меньше денег.

Возле мечети «Хазрет Султан» Источник: Ольга Якунчева / 59.RU В Астане несколько мечетей и христианских храмов. Отношение к религии здесь демократичное и свободное — Казахстан считается светским государством, где каждый выбирает близкую ему религию или остается атеистом. Самая большая мечеть в Астане, да и во всей Центральной Азии, — Республиканская, привлекающая туристов своими размерами. Она построена на средства частных инвесторов, ее вместимость достигает 235 тысяч человек. Я туда так и не зашла, а мои спутницы побывали. Вход в мечеть свободный, на территории действует столовая-халяль для посетителей. Цены там доступные, чек зависит от выбора блюд, но в среднем выходит около 2300 тенге (384 рублей).

Чай с пшеном и сыр кочевников

На обед мы отправились в один из местных ресторанов, где подают бешбармак. Название блюда переводится как «пять пальцев» — когда-то это блюдо ели руками. Я была уверена, что его готовят с бараниной, но нам его подали с кониной — оказалось, в Казахстане это норма. Поэтому если вы конину не едите, то в ресторанчиках лучше спрашивать, из чего сделано блюдо. Иначе вас могут и не предупредить.

Из национальных сладостей в ресторане нам предложили баурсаки, похожие на наши обжаренные в масле пончики. Перед обедом могут подать шубат — солоноватый кисломолочный напиток из верблюжьего молока. Из всей нашей большой компании он понравился лишь нескольким людям, в том числе, мне.

Среди местных десертов, которые стоит попробовать — Кызыл иримшик, его готовят из топленого творога, поэтому он красноватого цвета. Мне очень понравился курт — солоноватые шарики из сушеного сыра, которые в старину кочевники брали в дорогу. Он оказался на любителя, и понравился не всем моим спутникам. В супермаркетах и на рынках он продается в разном виде — классический, копченый, с разными вкусовыми добавками… Все это богатство можно купить в удобных упаковках и увезти с собой.

Из местной продукции в торговых центрах продают вина, казахстанский коньяк, сидр и соки из местных яблок, выращиваемых на юге страны. Покупной чай показался мне невкусным и даже второсортным — возможно, поэтому здесь больше любят кенийский. Традиционно его пьют с молоком или заваривают с пшеном. А вот местный шоколад «Рахат» разных видов оказался очень вкусным и натуральным. «Кока-кола» тоже приятно удивила отсутствием содового привкуса.

Мы побывали в торговом центре Silk Way местной сети MEGA. Жители города объяснили, что это хоть и большой центр, но не самый крупный. Тем не менее, он показался мне очень большим и нарядным. В прогулочной зоне бьет фонтанчик, есть каток с искусственным льдом. Для удобства посетителей работают гардероб и камеры хранения.

В ТЦ представлены европейские марки одежды, работает Starbucks, по которому я очень соскучилась. Со спутницами мы отправились в «Золотое яблоко» за санкционным парфюмом, но оказалось, что ассортимент здесь тот же, что и в России.

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В основном в Казахстане говорят по-русски. Кстати, только сейчас поняла, что ни разу не слышала матерное слово. Как рассказали местные, в стране звучат три языка — казахский, русский и английский. Бесплатное образование здесь получают 90 процентов молодежи.

Музейные ценности

Второй день в Астане мы посвятили музеям. Национальный музей Казахстана поражает своим масштабом — он занимает гигантскую площадь в несколько кварталов и состоит из семи блоков.

Музей занимает пару кварталов Источник: Ольга Якунчева / 59.RU И состоит из семи блоков Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Сначала посетители попадают в просторный холл с хрустальными люстрами и парящим под потолком золотым орлом. В самой экспозиции удивили большие каменные истуканы воинов — балбалы, раньше их устанавливали у поминальных комплексов или вдоль дорог.

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Некоторые разделы представлены в виде реконструкций — вот мы ходим по старинному рыночку, а вот попадаем в зал с огромными реконструкциями скелетов древних животных. Здесь есть даже тиранозавр, обитавший десятки миллионов лет назад. Впервые я увидела настоящего огромного моллюска со дна океана Тетис, покрывавшего значительную часть Казахстана в доисторические времена.

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Местный скифский звериный стиль удивительно напоминает Пермский с той разницей, что многие изделия сделаны из золота. Этому благородному металлу здесь посвящен целый зал. Удивили и реконструкции захоронений, которые расположены прямо под стеклянным полом.

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В витринах — фигуры воинов в доспехах и коней в упряже, «золотой человек» — сармат­ский воин в золотой одежде, подлинные останки целительницы.

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Мы успели посмотреть лишь часть исторической экспозиции — до средневековья, поднявшись на верхние этажи на эскалаторе. В музее есть еще несколько залов — этнографии, независимого Казахстана, Астаны и современного искусства.

В подвальчике музея расположен торговый ряд с сувенирами, украшениями, валеными вещицами и одеждой с национальной тематикой.

Национальный музей «А.Л.Ж.И.Р.»

Еще один музей, который мы посетили — «А.Л.Ж.И.Р.», он создан на месте бывшего концлагеря для жен политзаключенных и репрессированных в 1930-е годы. Полное название — Акмолинский лагерь жён изменников Родины. Но сюда попадали не только жены, но и сестры, матери, тещи, родственницы «изменников».

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Женщин ссылали сюда со всего СССР, приехать можно было только с одним ребенком. Многим пришлось выбирать, кого именно из малышей брать с собой. Жен «изменников» везли сюда в вагонах-теплушках, один из таких сохранился и стоит на территории мемориального комплекса.

«А.Л.Ж.И.Р.» просуществовал до 1953 года, но репрессии не прекращались до смерти Сталина. За это время через концлагерь прошло больше 18 тысяч женщин.

Лидия Русланова находилась здесь пять лет Источник: Ольга Якунчева / 59.RU Режиссер театра Наталия Сац тоже была узницей лагеря Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

В экспозиции много вещей женщин, самодельные кирпичи, игрушки, созданные женщинами. Краски они добывали сами из природных материалов.

Среди заключённых здесь были жены писателей Бориса Пильняка, Аркадия Гайдара, матери Булата Окуджавы и Майи Плисецкой, театральная режиссер Наталия Сац, Лидия Русланова.

Такие игрушки делали женщины Источник: Ольга Якунчева / 59.RU Письмо ребенка маме Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Тема концлагеря очень сложная и драматичная, поэтому во время последующих туров туроператор будет предлагать посещение этого музея на выбор. Но лично мне она была и интересна, и близка — мою маму приемные родители забрали из Алма-Атинского детского дома в годы войны, и возможно, она попала в детдом отсюда.

Оранжевое солнце и сайгаки

Во время путешествия у меня была возможность наблюдать работу туроператоров изнутри — надо сказать, это нелегкий и ответственный труд. В каждом городе они проверяли, насколько обслуживание гостиницы соответствовало тому или иному уровню, пробовали блюда, давали рекомендации администраторам отелей и кафе, и очень много работали с информацией для экскурсий. Были буквально личным куратором каждого участника группы.

На обратном пути я разглядывала степи — в Казахстане они поистине бескрайние, как моря. То и дело попадались табуны лошадей, сайгаков и оленей. О том, что они здесь водятся, предупреждали картонные макеты животных по сторонам дороги. Оранжевое солнце садилось и окрашивали всю линию горизонта. Говорят, в апреле и мае в степях цветут тюльпаны. Представляю, какая это красота.