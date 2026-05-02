«Словно попал на другую планету»: журналистка съездила в автобусный тур в Казахстан — ее впечатления

Не секрет, что в последние годы среди туристов набирает популярность Казахстан. Соседняя страна сочетает в себе и природные красоты, и необычную архитектуру, и богатую историю.
Наша коллега Ольга Якунчева из 59.RU раньше думала, что Казахстан — бедная и нуждающаяся страна, но побывав в ней призналась, что сильно заблуждалась. Северные города страны ей удалось посмотреть в туре ярославского «Я — туроператора», который позвал ее, чтобы беспристрастно оценить поездку.
О том, что посмотреть в Казахстане и какие впечатление оставила поездка, — в ее колонке от первого лица.
День первый и второй. Путь на юго-восток
Мы отправились в дорогу на огромном туристическом автобусе с двумя водителями, сменявшими друг друга. Путь из Ярославля вел через Пермь.
В Перми нам показали новую художественную галерею — единственное в стране современное здание, специально построенное под музей. Коллекция насчитывает 60 тысяч произведений русского и зарубежного искусства всех времен и стран, есть даже коллекция Древнего Египта. Особая гордость коллекции — знаменитая Пермская деревянная скульптура, привезенная из храмов Прикамья. Новое здание стоит на берегу Камы, что позволяет видеть панорамы Камы и лесные просторы.
Пермь заметно изменился в последние годы в лучшую сторону — отремонтировали центральные улицы и старые домики, составляющие особую атмосферу старинного губернского города.
Путь на юго-восток
Мы отправились в дорогу на огромном туристическом автобусе с двумя водителями, сменявшими друг друга. Путь на юго-восток пролегал через Екатеринбург и Курган. На ужин мы остановились в придорожном кафе «Святая Русь». Фишка места — ретро-автомобили, установленные перед входом, такой мини-музей под открытым небом. Судя по очереди из дальнобойщиков, местечко пользуется популярностью. Винегрет и борщ, которые я взяла, были вкусными, а пышки — их готовят прямо здесь — ароматными и свежими. Так что рекомендую.
Ночь мы провели в дороге — спали в автобусе, укутавшись в пледы, а утром пересекли российско-казахстанскую границу. Здесь можно предъявить как российский, так и заграничный паспорт. На все процедуры и проверку багажа ушло около 40 минут на каждой стороне. Туроператор заранее предупредил, что с собой нельзя вести запрещенные вещества, а на лекарства нужно предъявить рецепты. Пограничники оказались приветливыми людьми, а на казахской стороне нам даже пожелали хорошего путешествия.
Бурабай — «казахстанская Швейцария»
Первое место в Казахстане, где мы остановились с ночевой, — поселок Бурабай. Возвышавшиеся над ним горы настолько меня впечатлили, что я не удержалась от «Вау!».
«Бурабай» в переводе с казахского означает «место верблюда». По легенде, когда-то это место охранял священный верблюд, предупреждавший жителей о нападении врагов. Затем превратился в гору. И действительно, одна из гор была похожа на это животное.
В русской традиции это место известно как село Боровое. Здесь находится Щучье озеро, окруженное лесами, курортами и санаториями, сохранившимися еще со времен СССР. По этой причине местные называют Бурабай «казахстанской Швейцарией» или «второй Швейцарией». В марте озеро было еще покрыто льдом, по которому некоторые смельчаки отваживаются дойти до скалы Жумбактас.
Тут же свои услуги предлагают снегоходчики, лихо катающие туристов по льду озера, а летом — по воде. Они же предлагают туристам снять их на видео с квадрокоптеров — на фоне роскошной панорамы с озером и горами.
Вместе с экскурсоводом мы доехали до подножия гор, где поднялись на смотровую площадку. У каждой горы — свое название и красивая легенда. Местные любят сравнивать горы с разными персонажами. И действительно, их контуры напоминали то трех девушек-сестер, то богатыря и даже гигантского ежика. У подножия гор — площадка, где продают сувениры и фотографируют туристов, предлагают надеть национальные костюмы и посадить на руку настоящего беркута. Здесь же построен современный визит-центр, где можно узнать историю места, погреться и выпить кофе.
В Астане как на другой планете
Путь в Астану лежал через Петропавловск. Там мы поменяли наличные рубли на тенге — так называется местная валюта. На ценниках ее обозначают значком KZT.
Пунктов по обмену в Казахстане много, можно заранее поискать их в Интернете и подобрать выгодный курс, мы же по совету местных жителей отправились на железнодорожный вокзал.
Один рубль в Казахстане равняется примерно шести тенге, поэтому после обмена мои спутники почувствовали себя миллионерами.
Снять наличку русским туристам в Казахстане практически невозможно, сделать это можно только в банке ВТБ с картой «Мир» этого же банка. Поэтому идеально брать с собой наличку в рублях и менять здесь на тенге. Перед возвращением вы сможете поменять оставшиеся деньги обратно на рубли.
В Петропавловске наша группа перекусила в кафе «Три сковородки». После этого во время путешествия мы завтракали еще в нескольких местах, и везде предлагали яичницу и сосиски. Я поняла, что здесь очень любят это незамысловатое блюдо, и кстати, сосиски в Казахстане на вкус сочные и натуральные — без всяких сои и крахмала.
Главной целью нашего визита в Казахстан была Астана, куда в 1997 году перенесли столицу из Алма-Аты. Город раньше носил другие названия — сначала Акмолинск, а потом Целиноград. Он буквально создан на месте бывших бескрайних степей. Возможно, именно поэтому здесь не экономят пространство — улицы и площади настолько широкие, что их противоположная сторона зачастую едва видна.
Основной архитектурный стиль в Астане — хайтек, представленный ансамблями и отдельными высотками самых смелых футуристических форм. Так, концертный зал «Казахстан» похож на огромный распускающийся цветок, а Дворец мира и согласия построен в форме египетской пирамиды. Кстати, на его открытии выступала сама Монтсеррат Кабалье.
Из интересных сооружений, которые обязательно нужно увидеть, если вы приедете в Астану, — Международный центр искусственного интеллекта в виде абсолютного шара и две башни «Алтан орда». Последние создали казахские архитекторы Суйерхан Базарбаев, Жумабек Айтбалаев и инженер-конструктор Марк Вайнштейн.
Гигантский ТРЦ «Хан Шатыр» заметен издалека и похож на гигантскую наклоненную кочевую палатку или тарелку НЛО. Мы туда так и не дошли, видели здание лишь из автобуса. Местные жители рассказали, что под прозрачным куполом этого ТРЦ находятся магазины, рестораны, кинотеатр, парк с аттракционами и даже пляж с песком, привезенным с Мальдив. Температура здесь всегда около +30, независимо от погоды снаружи.
В дни нашего приезда в техническом режиме запустили первую ветку наземного метро — по эстакадам над нашими головами пронесся один из первых вагонов. И настолько быстро, что мы даже не успели загадать желание.
Из-за космических форм кажется, что ты попал на другую планету. Старые типовые многоэтажки — как современные, так и более старые, здесь тоже есть, все они украшены национальным орнаментом.
«Байтерек» — стеклянное древо жизни
В центре города стоит башня «Байтерек» — в переводе «тополь», со стеклянным шаром наверху. Она символизирует древо мира, а шар наверху — яйцо, жизнь.
По легенде, автором эскиза стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, схематично нарисовавший его на обычной салфетке. Он вдохновился мифом о дереве Байтерек, на вершине которого птица Самрук один раз в год откладывает золотое яйцо. Это дерево является символом мира, народа, жизни.
На стеклянном лифте мы поднялись на самый верх башни — 97 метров, и попали в стеклянный шар, который оказался круговой смотровой площадкой.
С высоты открывались панорамы Астаны с огромными площадями, высотками, расходящимися в разные стороны улицами с вечерними пробками. Сюда хорошо приходить ближе к закату — чтобы увидеть и дневной город, и закат, после которого можно разглядывать сияющие огнями ночные улицы.
Выше смотровой площадки под стеклянным куполом установлена скульптурная композиция с отпечатком ладони первого президента Нурсултана Назарбаева. Каждый желающий может приложить ладонь и загадать желание. В этот момент включается торжественная музыка.
Кстати, при входе в башню бесплатно раздают карты и путеводитель по Астане, а в цоколе на глубине 4,5 метра под землей можно выпить кофе и посмотреть на аквариумы.
Взрослый билет в башню стоит 1500 тенге (250 рублей), детский (от 5 до 15 лет) — 700 тенге (117 рублей). Дети младше проходят бесплатно. Мы объединились в группу из десяти человек, и с нас взяли меньше денег.
В Астане несколько мечетей и христианских храмов. Отношение к религии здесь демократичное и свободное — Казахстан считается светским государством, где каждый выбирает близкую ему религию или остается атеистом.
Самая большая мечеть в Астане, да и во всей Центральной Азии, — Республиканская, привлекающая туристов своими размерами. Она построена на средства частных инвесторов, ее вместимость достигает 235 тысяч человек. Я туда так и не зашла, а мои спутницы побывали.
Вход в мечеть свободный, на территории действует столовая-халяль для посетителей. Цены там доступные, чек зависит от выбора блюд, но в среднем выходит около 2300 тенге (384 рублей).
Чай с пшеном и сыр кочевников
На обед мы отправились в один из местных ресторанов, где подают бешбармак. Название блюда переводится как «пять пальцев» — когда-то это блюдо ели руками. Я была уверена, что его готовят с бараниной, но нам его подали с кониной — оказалось, в Казахстане это норма. Поэтому если вы конину не едите, то в ресторанчиках лучше спрашивать, из чего сделано блюдо. Иначе вас могут и не предупредить.
Из национальных сладостей в ресторане нам предложили баурсаки, похожие на наши обжаренные в масле пончики. Перед обедом могут подать шубат — солоноватый кисломолочный напиток из верблюжьего молока. Из всей нашей большой компании он понравился лишь нескольким людям, в том числе, мне.
Среди местных десертов, которые стоит попробовать — Кызыл иримшик, его готовят из топленого творога, поэтому он красноватого цвета. Мне очень понравился курт — солоноватые шарики из сушеного сыра, которые в старину кочевники брали в дорогу. Он оказался на любителя, и понравился не всем моим спутникам. В супермаркетах и на рынках он продается в разном виде — классический, копченый, с разными вкусовыми добавками… Все это богатство можно купить в удобных упаковках и увезти с собой.
Из местной продукции в торговых центрах продают вина, казахстанский коньяк, сидр и соки из местных яблок, выращиваемых на юге страны. Покупной чай показался мне невкусным и даже второсортным — возможно, поэтому здесь больше любят кенийский. Традиционно его пьют с молоком или заваривают с пшеном. А вот местный шоколад «Рахат» разных видов оказался очень вкусным и натуральным. «Кока-кола» тоже приятно удивила отсутствием содового привкуса.
Мы побывали в торговом центре Silk Way местной сети MEGA. Жители города объяснили, что это хоть и большой центр, но не самый крупный. Тем не менее, он показался мне очень большим и нарядным. В прогулочной зоне бьет фонтанчик, есть каток с искусственным льдом. Для удобства посетителей работают гардероб и камеры хранения.
В ТЦ представлены европейские марки одежды, работает Starbucks, по которому я очень соскучилась. Со спутницами мы отправились в «Золотое яблоко» за санкционным парфюмом, но оказалось, что ассортимент здесь тот же, что и в России.
В основном в Казахстане говорят по-русски. Кстати, только сейчас поняла, что ни разу не слышала матерное слово. Как рассказали местные, в стране звучат три языка — казахский, русский и английский. Бесплатное образование здесь получают 90 процентов молодежи.
Музейные ценности
Второй день в Астане мы посвятили музеям. Национальный музей Казахстана поражает своим масштабом — он занимает гигантскую площадь в несколько кварталов и состоит из семи блоков.
Сначала посетители попадают в просторный холл с хрустальными люстрами и парящим под потолком золотым орлом. В самой экспозиции удивили большие каменные истуканы воинов — балбалы, раньше их устанавливали у поминальных комплексов или вдоль дорог.
Некоторые разделы представлены в виде реконструкций — вот мы ходим по старинному рыночку, а вот попадаем в зал с огромными реконструкциями скелетов древних животных. Здесь есть даже тиранозавр, обитавший десятки миллионов лет назад. Впервые я увидела настоящего огромного моллюска со дна океана Тетис, покрывавшего значительную часть Казахстана в доисторические времена.
Местный скифский звериный стиль удивительно напоминает Пермский с той разницей, что многие изделия сделаны из золота. Этому благородному металлу здесь посвящен целый зал. Удивили и реконструкции захоронений, которые расположены прямо под стеклянным полом.
В витринах — фигуры воинов в доспехах и коней в упряже, «золотой человек» — сарматский воин в золотой одежде, подлинные останки целительницы.
Мы успели посмотреть лишь часть исторической экспозиции — до средневековья, поднявшись на верхние этажи на эскалаторе. В музее есть еще несколько залов — этнографии, независимого Казахстана, Астаны и современного искусства.
В подвальчике музея расположен торговый ряд с сувенирами, украшениями, валеными вещицами и одеждой с национальной тематикой.
Национальный музей «А.Л.Ж.И.Р.»
Еще один музей, который мы посетили — «А.Л.Ж.И.Р.», он создан на месте бывшего концлагеря для жен политзаключенных и репрессированных в 1930-е годы. Полное название — Акмолинский лагерь жён изменников Родины. Но сюда попадали не только жены, но и сестры, матери, тещи, родственницы «изменников».
Женщин ссылали сюда со всего СССР, приехать можно было только с одним ребенком. Многим пришлось выбирать, кого именно из малышей брать с собой. Жен «изменников» везли сюда в вагонах-теплушках, один из таких сохранился и стоит на территории мемориального комплекса.
«А.Л.Ж.И.Р.» просуществовал до 1953 года, но репрессии не прекращались до смерти Сталина. За это время через концлагерь прошло больше 18 тысяч женщин.
В экспозиции много вещей женщин, самодельные кирпичи, игрушки, созданные женщинами. Краски они добывали сами из природных материалов.
Среди заключённых здесь были жены писателей Бориса Пильняка, Аркадия Гайдара, матери Булата Окуджавы и Майи Плисецкой, театральная режиссер Наталия Сац, Лидия Русланова.
Тема концлагеря очень сложная и драматичная, поэтому во время последующих туров туроператор будет предлагать посещение этого музея на выбор. Но лично мне она была и интересна, и близка — мою маму приемные родители забрали из Алма-Атинского детского дома в годы войны, и возможно, она попала в детдом отсюда.
Оранжевое солнце и сайгаки
Во время путешествия у меня была возможность наблюдать работу туроператоров изнутри — надо сказать, это нелегкий и ответственный труд. В каждом городе они проверяли, насколько обслуживание гостиницы соответствовало тому или иному уровню, пробовали блюда, давали рекомендации администраторам отелей и кафе, и очень много работали с информацией для экскурсий. Были буквально личным куратором каждого участника группы.
На обратном пути я разглядывала степи — в Казахстане они поистине бескрайние, как моря. То и дело попадались табуны лошадей, сайгаков и оленей. О том, что они здесь водятся, предупреждали картонные макеты животных по сторонам дороги. Оранжевое солнце садилось и окрашивали всю линию горизонта. Говорят, в апреле и мае в степях цветут тюльпаны. Представляю, какая это красота.
Я осталась довольна поездкой. Тур оказался достаточно экономным в плане денег, я увидела необычные ландшафты, узнала о традициях наших соседей, а самое главное — увидела смелую модерновую архитектуру. Мне это всегда интересно.