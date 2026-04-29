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Отдохнуть будет не так просто: власти Таиланда ввели жесткие ограничения для туристов. Подробности

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Меры направлены на снижение финансовой нагрузки на Таиланд | Источник: Надежда Касьянова / E1.RUМеры направлены на снижение финансовой нагрузки на Таиланд | Источник: Надежда Касьянова / E1.RU

Меры направлены на снижение финансовой нагрузки на Таиланд

Источник:
Надежда Касьянова / E1.RU

Власти Таиланда намерены ввести обязательное медицинское страхование для иностранных туристов: без полиса иностранцев не пустят в страну. Об этом сообщает «Турпром».

Решение связано с существенными расходами королевства на лечение гостей из‑за рубежа — ежегодно оно составляют около 100 млн бат (свыше 3 млн долларов США). Значительная часть затрат возникает из‑за травм, полученных туристами при езде на мотоциклах и скутерах. Многие гости страны пренебрегают правилами дорожного движения, а расходы на их лечение ложатся на государственный бюджет.

Согласно новым правилам, наличие медицинской страховки будут проверять:

  • авиакомпании — на этапе регистрации на рейс;

  • сотрудники иммиграционной службы — в аэропорту прибытия.

Туристы, у которых не окажется полиса, смогут приобрести его прямо в аэропорту. Стоимость базовой страховки стартует от 1100 бат (около 34 долларов США) за две недели пребывания в Таиланде.

Мера призвана снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны и стимулировать гостей королевства ответственно относиться к собственной безопасности во время отдыха.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Турист Отдых Таиланд
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Комментарии
1
Гость
29 апреля, 08:47
Страховку и так все делают, а вот то, что за 3 дня до поездки в Таиланд необходимо заполнить онлайн-анкету и получить QR-код, который обязательно посмотрят при прохождении пограничного контроля, почему-то решили не писать,а это действительно важно, иначе в страну не впустят.
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