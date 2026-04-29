Отдохнуть будет не так просто: власти Таиланда ввели жесткие ограничения для туристов. Подробности

Меры направлены на снижение финансовой нагрузки на Таиланд Источник: Надежда Касьянова / E1.RU

Власти Таиланда намерены ввести обязательное медицинское страхование для иностранных туристов: без полиса иностранцев не пустят в страну. Об этом сообщает «Турпром».

Решение связано с существенными расходами королевства на лечение гостей из‑за рубежа — ежегодно оно составляют около 100 млн бат (свыше 3 млн долларов США). Значительная часть затрат возникает из‑за травм, полученных туристами при езде на мотоциклах и скутерах. Многие гости страны пренебрегают правилами дорожного движения, а расходы на их лечение ложатся на государственный бюджет.

Согласно новым правилам, наличие медицинской страховки будут проверять:

авиакомпании — на этапе регистрации на рейс;

сотрудники иммиграционной службы — в аэропорту прибытия.

Туристы, у которых не окажется полиса, смогут приобрести его прямо в аэропорту. Стоимость базовой страховки стартует от 1100 бат (около 34 долларов США) за две недели пребывания в Таиланде.