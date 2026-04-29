Сеул не для слабонервных: россиянка — о впечатлении от ночной и культурной жизни в Южной Корее. Видео

Линера осуществила свою мечту попасть в Сеул Источник: Городские порталы

Южная Корея из дорам и реальная жизнь — это, как оказалось, две разные истории. Вместо идеализированных картинок — шумные улицы, переполненные клубы, местами дерзкая молодежь и кухня, к которой нужно привыкнуть. Но при всём этом страна не отпускает — цепляет атмосферой, ритмом и контрастами.

О том, как всё выглядит на самом деле, рассказывает Линера — девушка из Уфы. Она давно мечтала попасть в столицу кей-попа, много работала ради этой поездки и в итоге осуществила задуманное: прилетела в Сеул, попала на концерт любимой группы и даже отметила там свой день рождения. В видео выше — ее впечатления о ответы на самые распространенные вопросы.

Сеул — шумный мегаполис, где всё происходит быстрее, чем ожидаешь. Город буквально не спит: люди, транспорт, неон — ощущение, что ты всё время в движении.

Местная еда очень острая и, естественно, непривычная — иногда настолько, что после плотного ужина действительно хочется взять паузу и просто прийти в себя.