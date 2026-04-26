«Цена жизни здесь слишком высока»: путешественница рассказала, что ее больше всего поразило в Японии

В Японии Алиса пробыла всего неделю, но впечатлений набралась на всю жизнь Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа; Алиса Романова

Цветение сакуры, культура аниме и манги, тяжелое историческое прошлое — всё это стоит в ряду первых ассоциаций, когда речь заходит о Японии. Правда, мнение о стране может сильно поменяться, стоит туда приехать в качестве туриста. Алиса Романова из Волгограда как раз побывала в Стране восходящего солнца, влюбившись в нее безвозвратно. Зачем стоит ехать в Японию, как ведут себя местные жители и правдивы ли стереотипы о стране — обо всём Алиса рассказала V1.RU.

«Всё, что я говорю — это с позиции туриста, — предупреждает Алиса. — Я знаю, насколько тяжела жизнь в самой стране, и есть очень много нюансов, но как туристу, мне кажется, что это просто божественное место».

Какие они — японцы?

Японцам, кажется, нет дела до туристов Источник: Алиса Романова

В первую очередь Алиса отмечает доброту местных жителей. С пренебрежением или неприязнью девушка за всю поездку ни разу не столкнулась.

— В целом общество относится осторожно к тем, кто не как они. Но я как турист вообще этого не ощутила. Все готовы помочь, — отмечает Алиса. — Я как-то потерялась в торговом центре — он был какого-то неадекватного размера! — и должна была попасть в обменник на втором этаже. Я просто не могла найти ни эскалатор, ни лифт — ничего рядом не было. Где-то полчаса я бродила, в итоге подошла к корнеру, где очень милая японка продавала шоколад. Я ей на карте показала, что нужен обменник, и она мне в ответ пыталась на японском что-то объяснить, а я ничего не понимала. В итоге она позвала другую девочку на свое место, буквально взяла меня за руку и провела на эскалатор.

Потеряться в Японии простому туристу — как раз плюнуть Источник: Алиса Романова

Что обязательно надо учесть при планировании поездки в Японию, так это языковой барьер.

— По-английски там никто не говорит. В большинстве азиатских стран плюс-минус хотя бы что-то знают на английском, в целом понимают, а в Японии совсем в этом плане плохо. За неделю мне встретилось только два человека, которые говорили на английском: это супермилая девушка, которая продавала премиум-косметику и раньше училась за границей, и молодой человек в магазине Apple, который большую часть жизни провел в Калифорнии. Всё. Никакие рядовые жители по-английски не говорят.

Как же в таком случае взаимодействовать с местными жителями, делать заказ в кафе, просить о чем-то на ресепшене в отеле? Очень просто.

— Общаться можно только через переводчик и «языком жестов» — в целом, это не было проблемой, — объясняет Алиса. — В ресторанах тоже указатели, как правило, только на японском. За последние месяцы поток туристов увеличился, возможно, что-то изменилось, но в основном ты действуешь интуитивно. Увидел в меню унаги, знаешь, что это угорь, тыкаешь. Возможно, тебе действительно принесут угря, а не кого-то другого.

Стоит приготовиться к тому, что могут возникнуть недопонимания Источник: Алиса Романова

Есть такой стереотип: японцы, как и все азиаты, крайне недружелюбно настроены к иностранцам, а на обладателей европеоидной внешности чуть ли не пальцами показывают.

— На самом деле я такого не заметила. Мне есть, с чем сравнить, — говорит Алиса. — Я была на Шри-Ланке, на Бали, во Вьетнаме, в Таиланде, в Индии… В Индии полный ужас в этом плане. У них считается, что будет 10 лет счастья, если коснуться светлого человека, поэтому все пытаются тебя потрогать — это было отвратительно. В Японии ничего подобного, никто не пытался меня исподтишка сфотографировать, не пялился.

Всё дело в том, что, по словам Алисы, японцам в целом нет дела до окружающих — слишком уж сильно они погружены в свою жизнь.

— Я бы не сказала, что это расизм, а назвала бы это национализмом. Это нормально, если не уходить в крайности. Японцы отстаивают свои устои, здоровый национализм должен присутствовать в каждой стране. Это абсолютно не касается людей, которые приехали в эту страну потратить деньги, напитать экономику и уехать. Если ты не нарушаешь правила, не тревожишь людей, никто к тебе предосудительно относиться не будет. Понятное дело, что если ты едешь в страну и там живешь, работаешь, то действительно нужно приложить немало усилий, чтобы соответствовать обществу. Это может быть достаточно тяжело, поэтому я и рассуждаю с позиции туриста. Жить в стране — это совершенно другая история. У японцев свои проблемы, болевые точки в целом, как и в каждой стране, но понять их можно только с течением времени.

«Самая яркая страна»: чем заняться и что посмотреть в Японии

Япония — страна, где сочетается вроде бы несочетаемое Источник: Алиса Романова

По словам Алисы, Япония — это страна контрастов и одновременно баланса. Чудесным образом в столице соседствуют парки и роскошные небоскребы, никак друг другу не мешающие. Так что первое же, что следует сделать по приезде в Японию — это погулять. Даже такая простая активность, как говорит туристка, оставит массу впечатлений.

Культура Японии находит свое отражение и в многочисленных музеях — не только сохраняющих историю страны, но и современных, интерактивных.

Источник: Алиса Романова

— На тот момент, когда я была в Японии, там было два музея «Тимлаб» — это что-то с чем-то. Невероятные история, ощущения, — вспоминает Алиса. — Это полностью интерактивный музей: в одном зале ты ходишь по воде, другой — это огромное пространство, заполненное шарами… Очень красиво и необычно. То, что пытаются скопировать другие страны, совсем не похоже на то, что я видела там. Это впечатляет.

Фотографии и видео неспособны передать красоту музея — в нем нужно побывать лично Фотографии и видео неспособны передать красоту музея — в нем нужно побывать лично Фотографии и видео неспособны передать красоту музея — в нем нужно побывать лично Фотографии и видео неспособны передать красоту музея — в нем нужно побывать лично Фотографии и видео неспособны передать красоту музея — в нем нужно побывать лично 1 из 5 Фотографии и видео неспособны передать красоту музея — в нем нужно побывать лично Источник: Алиса Романова

За время поездки Алиса успела побывать не только в Токио, но и в бывшей столице Японии — Киото. Там-то и удалось полноценно погрузиться в мир традиций, когда Алиса остановилась в особом отеле.

— Там можно жить и не выходить за территорию вообще. На входе оставляешь обувь, ходишь везде в носочках по бамбуковому настилу. Тебе выдают пижаму, милейшую юкату. Круглосуточно работают горячие источники и ванны: есть как общественная с бассейном, так и именно баня, где можно помыться, есть отдельные комнатки, в которых ты один можешь находиться в этой чудесной воде сколько угодно. Безлимитные автоматы чая и кофе, просто божественная матча — такую вкусную ты больше нигде не найдешь. Мороженое, саке, рамен, который при тебе варят, завтрак со шведским столом, тоже с морепродуктами — чего там только не было. Ко всему прочему, ты можешь выбрать подушку, какую тебе удобно — по жесткости, высоте и прочему. Конечно же, там очень чисто, а персонал — милейший, очень заботится о постояльцах, как не беспокоятся даже в пятизвездочных отелях.

Традиции в Японии всё еще являются важнейшей частью общества Источник: Алиса Романова

Красота в Японии буквально окружает Источник: Алиса Романова

Но главное развлечение для туриста в Японии — это, конечно же, бешеный шопинг и гастрономический взрыв.

— Двенадцатиэтажный Uniqlo — это не мем, он реально двенадцатиэтажный, — говорит Алиса. — В Токио ты только посмотрел в одну сторону, и тебе хочется купить всё на свете. Там просто дофаминовый рай в этом плане. В торговых центрах целые этажи отведены под фудкорт, и там получится найти еду на любой кошелек. Еда на самом деле очень недорогая и очень вкусная. Буквально на 500 рублей в комбини можно купить онигири, заварить рамен, выбрать что-то из напитков — это будет вкусно. Очень много всяких маленьких ресторанчиков. Есть также различные рынки с морепродуктами, где можно недорого поесть свежую рыбу. Не зная языка, можно договориться, тыкнуть пальцем, и тебе пожарят ее или сделают суши.

Наверняка многие могут задуматься, сколько же весь этот отдых будет стоить, однако Алиса не берется оценивать потенциальные траты. По ее словам, всё зависит от того, как человек привык отдыхать.

— Транспорт дорогой, но, например, это компенсирует недорогая и вкусная еда. Сильно влияет и то, хочешь ли ты ездить между городами. Если есть больше времени, можно выбрать транспорт подешевле. У нас синкансэн (высокоскоростной поезд. — Прим. ред.) до Киото туда-обратно вышел около 20 000 рублей. Есть более дешевые способы туда добраться, но мы были ограничены во времени, поэтому выбрали такой путь.

Чем еще уникальна эта страна?

Необычного, особенно для неподготовленного туриста, в Японии много Источник: Алиса Романова

Алиса пробыла в Японии всего неделю, но и за такое короткое время успела составить определенное мнение о стране. Вместе с тем сами собой развеялись и некоторые мифы.

Забота о жителях

— В стране действительно очень чисто, — рассказывает Алиса. — Бывает, конечно, грязновато вечером на каких-нибудь тусовочных станциях, но к утру всё вылизано, всё прекрасно, травинка к травинке. В целом отношение к людям удивило. Рядом с квартирой, которую мы снимали, что-то делали с люком на дороге. Так там одну полосу движения полностью огородили, чтобы проходили пешеходы, а рядом стоял человек, который регулировал реверсивное движение. То есть сделали так, чтобы было комфортно всем. Везде, даже на станциях метро, стоят бесплатные общественные туалеты, причем много где — умные. И да, там тоже всегда абсолютно чисто. Кстати, в Японии большую часть года очень жарко, в сентябре было около 35 °C. А во всех переулочках стоят автоматы с холодной и горячей водой. Вообще повсюду можно найти множество автоматов, даже если поблизости нет магазинов.

Так выглядят те самые автоматы с водой Источник: Алиса Романова

А еще, по словам туристки, в метро все ездят чуть ли не с открытыми сумками — настолько высоко ощущение безопасности Источник: Алиса Романова

Влияние аниме-культуры

— Это всё очень мило сделано, — говорит Алиса. — Реклама квартир в новом жилом комплексе, постер в лифте о социальной поддержке населения, продвижение новой книги — всё сделано в стиле аниме. Очень много товаров и услуг, которые не связаны с этой индустрией, но реклама сделана в соответствующем стиле, чтобы привлекать больше людей. При этом не скажу, что обычная жизнь сильно перегружена. Да, есть отдельные районы, заполненные именно аниме-магазинами и местами, где проводятся посвященные этой индустрии мероприятия, но это далеко не весь город и страна.

Рекламу в стиле аниме можно много где встретить, путешествуя по столице Источник: Алиса Романова

Но при этом есть много мест, которые вообще не имеют отношения к аниме-культуре Источник: Алиса Романова

«Пока мы живем в 2026, Япония живет в 2126»: технологичность страны

— Эта фраза была актуальна лет так 30–40 назад, — рассказывает Алиса. — Здесь граничат технологии и традиции. Например, практически везде нужна наличка: очень много мелочи, что в какой-то момент становится тяжело нести кошелек. Моя сестра в одном из бутиков покупала дорогую обувь, так ее до последнего уговаривали заплатить наличкой вместо карты. Действительно есть все эти 3D-экраны, а один только синкансэн чего стоит! Но всё это рядом с традициями. В Московском метро, например, можно пройти по биометрии, там такого нет. Нет и «оплаты улыбкой», и доставки продуктов за 15 минут. При этом Япония, конечно, остается выдающейся страной в плане медицинских разработок и IT-технологий.

Так что, если планируете посетить Японию, запасайтесь йенами в монетах и купюрах! Источник: Алиса Романова

За неделю поездки Алиса успела побывать только в трех крупных городах, но ей хотелось бы вернуться в Японию и посетить ее более провинциальные регионы. О самой стране и ее жителях хотелось бы узнать больше, потому что вдоволь пообщаться с ними не удалось.

Взгляд туриста всегда будет не таким, как мнение местного жителя Источник: Алиса Романова