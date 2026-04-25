Из загранпаспортов исчезнет важная строка: кого это коснется

Речь идет о внесении в документ записей о детях до 14 лет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С 1 января 2027 года в загранпаспорта россиян старого образца перестанут вносить записи о детях. Также не придется платить за это госпошлину. Законопроект об этом подписал президент России Владимир Путин.

Речь идет о внесении в документ записей о детях до 14 лет. Эту информацию уберут из бланков загранпаспорта, дипломатического паспорта и служебного паспорта россиян.

Госпошлину за то, чтобы изменить данные в загранпаспорте гражданина России, платить больше не придется. Сейчас эта пошлина составляет 500 рублей и уплачивается лишь за внесение в загранпаспорт записей о детях в возрасте до 14 лет. А консульский сбор за внесение таких же записей в дипломатический и служебный паспорта составляет 10 долларов (755 рублей).

За последние пять лет этой услугой почти никто не пользовался. Записи о детях в свои документы за этот период внесли около 2,5 тысячи человек. Главное, это всё равно не давало права выезда из России ребенку без собственного загранпаспорта.