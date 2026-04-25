Из загранпаспортов исчезнет важная строка: кого это коснется

С 1 января 2027 года в загранпаспорта россиян старого образца перестанут вносить записи о детях. Также не придется платить за это госпошлину. Законопроект об этом подписал президент России Владимир Путин.
Речь идет о внесении в документ записей о детях до 14 лет. Эту информацию уберут из бланков загранпаспорта, дипломатического паспорта и служебного паспорта россиян.
Госпошлину за то, чтобы изменить данные в загранпаспорте гражданина России, платить больше не придется. Сейчас эта пошлина составляет 500 рублей и уплачивается лишь за внесение в загранпаспорт записей о детях в возрасте до 14 лет. А консульский сбор за внесение таких же записей в дипломатический и служебный паспорта составляет 10 долларов (755 рублей).
За последние пять лет этой услугой почти никто не пользовался. Записи о детях в свои документы за этот период внесли около 2,5 тысячи человек. Главное, это всё равно не давало права выезда из России ребенку без собственного загранпаспорта.
Это не все изменения, касающиеся важных документов. Недавно в России предложили обязать людей менять свои паспорта после 60 лет. Депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что из-за изменения во внешности в таком возрасте часто возникают трудности при удостоверении личности. Подробнее об этом можно узнать здесь.