Новый налог на гаджеты: сколько придется доплачивать за покупку смартфона или ноутбука. Новости 21 апреля

Предполагается, что пошлину на технику введут с 1 сентября 2026 года Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 апреля.

Между Россией и КНДР появится автомобильное сообщение

Россия и КНДР соединили пролеты автомобильного моста через реку Туманную. Этот мост станет первым прямым автомобильным сообщением между странами.

«На границе Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики состоялась церемония стыковки пролетного строения будущего автомобильного моста через реку Туманная, соединяющего два государства», — сообщили в Минтрансе РФ.

В настоящее время между странами есть железнодорожный маршрут — по мосту Дружбы через реку Туманную.

«Запуск нового автомобильного моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи, превратить приграничные территории в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором», — отметил министр транспорта Андрей Никитин в разговоре с РИА Новости.

Протяженность мостового перехода составит почти 5 километров, непосредственно моста — порядка 1 километра. Движение по мосту планируют запустить летом 2026 года.

Пять дешевых стран для отпуска

Туристы могут найти бюджетные варианты отдыха в разных странах, если правильно выбрать билеты и отель. В список таких направлений входят не только популярные Турция и Египет, но и другие интересные места.

«При грамотном подходе к выбору перевозки и размещения бюджетный отдых возможен на многих популярных направлениях, но важно учитывать специфику каждой страны. Одним из таких примеров является Вьетнам, так как стоимость услуг внутри страны остается невысокой», — рассказала управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

Если бронировать жилье в этой стране самостоятельно, можно найти варианты примерно за 200 долларов (15 тысяч рублей) на двоих на десять ночей. При этом питание и посещение кафе или ресторанов также обходятся недорого.

Еще среди других путешествий по привлекательной цене можно выделить поездки в Китай и остров Хайнань. По словам Ворониной, использование перелетов с пересадками позволяет сэкономить еще больше денег.

Доступными вариантами отдыха также остаются Грузия, Абхазия и Узбекистан. О том, сколько стоят туры в эти страны, можно узнать здесь.

Штраф до двух миллионов грозит за газовую плиту

С этого года в стране ужесточили контроль за эксплуатацией газовых плит и других подобных устройств. Теперь их необходимо менять по истечении срока службы, иначе можно столкнуться с крупным штрафом или даже лишиться газоснабжения.

Газовые плиты рекомендуется заменять каждые 10–12 лет, поскольку после этого срока они считаются устаревшими и небезопасными. Обязательства по замене оборудования закреплены в заводских паспортах и правительственном постановлении, которое требует обновлять приборы по истечении срока их службы.

«На мой взгляд, усталость материалов, из которых сделана газовая плита, — главный враг безопасности», — пояснил эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь.

По его словам, даже если плита выглядит новой, со временем могут возникнуть проблемы с резьбовыми соединениями, что может привести к утечке газа, которую не всегда удается заметить вовремя. Если из-за неисправного газового оборудования случится авария, то штраф для граждан составит от 50 000 до 150 000 рублей. А для юрлиц — до 2 миллионов рублей.

Узнать о том, как правильно поменять газовую плиту и в каком случае можно обойтись без обязательной замены, можно в этом материале.

Школьников хотят обязать проходить тесты психолога перед сдачей ЕГЭ

Во время сдачи ЕГЭ школьники испытывают сильный стресс. Это заметили как родители, так и специалисты. Глава общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков, предложил добавить к правилам проведения экзамена обязательные консультации с психологами для учащихся. По его мнению, это поможет старшеклассникам легче справляться с волнением.

Курбаков отметил, что для реализации этой инициативы можно привлечь квалифицированных психологов к организации и проведению экзамена, создать консультационные пункты на площадках, а также внедрить систему поддержки до, во время и после тестирования. Он также подчеркнул необходимость закрепить эти требования в федеральных стандартах и инструкциях и обеспечить дополнительное финансирование и подготовку школьных психологов. Важно, чтобы специалисты работали на всех этапах экзамена, а участники были проинформированы о доступных ресурсах поддержки.

По его словам, забота о психическом здоровье школьников должна быть в приоритете при совершенствовании системы ЕГЭ. Комплексный подход, учитывающий как проверку знаний, так и психологическую поддержку, сделает экзамен более гуманным и эффективным, передает «Абзац».

Переводы россиян «пометят» с 1 июля

С 1 июля все денежные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) обретут «цифровую метку» в виде ИНН. Теперь людям не придется вручную вводить идентификационные номера при каждом переводе — эту задачу возьмут на себя банки. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Вводить ИНН не будет необходимости. Банки уже владеют этой информацией и будут подставлять ее в платежное поручение автоматически. Таким образом, обязанность по указанию ИНН в платежных документах СБП возлагается на банки, а не на клиентов», — отметил он.

Это требование затронет как физлиц, так и транзакции организаций. Обновлять данные в приложении банка придется, только если ИНН отправителя по какой-то причине отсутствует.

Люди стали чаще пользоваться наличкой

В России значительно вырос объем наличных денег, увеличившись на 240 миллиардов рублей. Это могло быть вызвано сбоями в работе мобильного интернета, что привело к трудностям с оплатой картой и использованием онлайн-сервисов.

С 3 по 10 апреля денежная база в узком определении выросла на 240 миллиардов рублей, достигнув 20,34 триллиона рублей. Это рекордный показатель с начала года.

Денежная база включает в себя наличные деньги в обращении и обязательные резервы банков в Центробанке (ЦБ). Резервы составляют около 500 миллиардов рублей и остаются практически неизменными. Таким образом, объем наличных денег в обращении на 10 апреля составил около 19,85 триллиона рублей.

С 1 по 17 апреля 2026 года банки выпустили в оборот около 470 миллиардов рублей наличных денег, сообщил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков, основываясь на данных Центробанка. Иногда ежедневный объем выпуска достигал более 50 миллиардов рублей.

Спрос на наличные деньги начал расти еще в марте, как предполагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, что могло быть связано с перебоями в работе мобильного интернета. В опросах ЦБ люди также указывали, что снимают наличные на случай, если безналичные платежи окажутся недоступными.

Кроме того, на рынке платежей в последние несколько лет выросла конкуренция между основными способами оплаты для людей. Не так давно потребители предпочитали только банковские карты, однако сейчас ситуация стремительно меняется за счет того, что появляются новые способы оплаты. О каждом из них рассказали в этом материале.

Кому разрешили не платить НДС

В России отложили уплату налога на добавленную стоимость (НДС), взимаемого таможней при импорте товаров. Эксперимент продлили еще на год по указу президента Владимира Путина.

Как следует из документа, цель эксперимента — в развитии экономики и стимулировании предпринимательства. Он будет действовать до 30 июня 2027 года.

Отсрочку импортерам предоставят на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров. Она будет беспроцентной.

В этом эксперименте примут участие компании, которые входят в реестр уполномоченных экономических операторов или в перечень системообразующих организаций российской экономики. Для участия компаниям предоставлен список некоторых требований:

участие в эксперименте по мониторингу таможенными органами сведений из систем учета товаров;

применение общего режима налогообложения;

отсутствие просроченных таможенных платежей, неоплаченных административных штрафов и возбужденных в отношении учредителей и руководителей уголовных дел;

отсутствие дела о банкротстве;

наличие генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате НДС.

Товары, которые ввезли в страну таким способом, можно будет продавать людям без статуса индивидуального предпринимателя, либо компаниям, которые платят налоги по обычной схеме. Минфин и ФТС должны представить доклад об итогах эксперимента до 30 августа 2027 года.

Цены на гаджеты Apple и Samsung рухнули в России

На складах российских ретейлеров накопилось значительное количество iPhone 17 и флагманов Samsung. Цены на гаджеты упали почти на треть.

После праздников, 23 Февраля и 8 Марта, покупатели перестали интересоваться дорогой электроникой, что вынудило маркетплейсы и магазины бытовой техники запустить распродажи. По информации «Известий», стоимость iPhone 17 снизилась на 25–30%, а старшие модели подешевели на 15–20%. Apple Watch Series 11 стали доступнее на 30–35%, а модели Ultra — на 20–30%.

У ретейлеров также снизились цены на смартфоны Galaxy. Например, модель S26 подешевела с 89,9 тыс. до 84,9 тыс. рублей, а среди старших моделей Galaxy S26 Ultra падение составило 15%.

Эксперты считают, что в конце 2025 года продавцы закупили так много гаджетов, что теперь не могут продать их по прежним высоким ценам. Чтобы не перегружать склады, им приходится устраивать значительные скидки.

Однако в этом году люди не торопятся покупать дорогие смартфоны. Эксперты отмечают, что снижение цен на гаджеты может продлиться до конца июля.

Новый сбор вводят на технику

Минпромторг России предложил ввести технологический сбор на электронику: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук, сообщает РБК со ссылкой на документы министерства. Также доплачивать 100 рублей придется за покупку проводного телефона с беспроводной трубкой и 25 рублей — за остальные телефонные аппараты.

Платить за это будут производители и поставщики техники — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Предполагается, что пошлину введут с 1 сентября 2026 года. Ее будут взимать до того, как гаджеты допустят к продаже.