«Я инфоцыганка и этим горжусь»: полная история взлета и падения Лерчек

Когда-то свет фотовспышек был рутиной для Лерчек. Теперь реальность круто изменилась Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Роскошный дом, внушительный автопарк, счастливая семья, деньги рекой — Валерия Чекалина купалась в счастье и беззаботности, но оказалось, что у всего этого есть срок. Когда в 2023 году в отношении нее завели уголовное дело, никто и представить не мог, что это только начало черной полосы, которая затянется не на один год. Но расплата за счастье оказалась жесткой.

«У меня не было своей комнаты»

Вряд ли родившаяся в Тольятти Валерия Феопентова могла предполагать, по каким поворотам судьбы поведет ее жизнь. Когда ей было восемь лет, у нее умер отец, и все заботы о семье легли на плечи матери, так что детство девочки нельзя было назвать слишком простым.

— Когда я была маленькая, у меня не было своей комнаты, у меня не было даже своего столика, своей кровати, я спала на диване, — рассказывала Лерчек.

Окончив школу с золотой медалью, она поступила на экономический факультет МГУ, который с отличием закончила. Во время учебы в вузе Валерия познакомилась с наследником состоятельной семьи — Артемом Чекалиным.

Говорят, любовь живет три года. Нет, любовь живет, пока не начинаются неприятности Источник: Сергей Карпухин / ТАСС

Тот еще в студенчестве пробовал себя в бизнесе. Сначала торговал оптом фруктами и овощами. Но, когда из-за санкций налаженная схема продаж начала трещать по швам, а дело стало убыточным, повернулся в сторону строительства. Впрочем, и здесь он долго не задержался. Когда спустя пару лет его подвели партнеры, Чекалин оставил и этот бизнес.

Параллельно с деловыми вопросами Артем решал и романтические. Он не стал тянуть с предложением руки и сердца своей избраннице. Та без раздумий согласилась — ну кто бы стал терять жениха, который исполняет все твои мечты?

Одним из мечтаний Валерии было побывать в магазине свадебных нарядов Kleinfeld Bridal в Нью-Йорке. Влюбленные за месяц бронировали дату визита и приехали в салон во время своего путешествия по США. На этом сюрпризы не закончились. Когда Лера выбрала платье, которое ей понравилось, Артем посмотрел на ценник и понял, что без поддержки родителей тут не обойтись. Он позвонил маме, и та тут же примчалась в салон. Валерия остановилась на роскошном платье весом 20 кило.

— Платье на таможне не хотели нам отдавать, как и фату, которая по краю была вся украшена кристаллами. Эта эпопея весила килограммов 20 и занимала место в коробке полметра на полтора, — делилась Лера с подписчиками своего блога. — Мы чуть не опоздали на свой самолет, но платье удалось провезти. Видели ли бы вы лицо той девочки, мечты которой исполнились. Я даже не стану писать, кому буду благодарна до конца своей жизни. И всегда буду для них заботливой и верной дочерью.

«Я инфоцыганка и этим горжусь»

К блогу, в котором Чекалина рассказывала о своей жизни, она поначалу относилась несерьезно. Но, когда поняла, что можно заплатить за продвижение постов и тогда количество просмотров и подписчиков начнет расти, воспользовалась помощью Артема и его родителей. Как признавалась сама Чекалина, она могла вложить в продвижение блога 4–5 миллионов рублей в месяц.

С состоятельными родителями жениха Лерчек могла себе позволить спустить миллионы на развитие Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Позже Чекалина завела YouTube-канал, где рассказывала о путешествиях и полезном питании, публиковала обзоры на салоны красоты, устраивала челленджи. А в 2020 году запустила марафон, где среди призов были Audi A3 и фонд в три миллиона рублей. Год спустя Лерчек вошла в список Forbes как одна из самых высокооплачиваемых блогеров в рунете. Тогда ее годовой доход оценили в 600 тысяч долларов.

— Да, я торгую воздухом, да, я инфоцыганка, да, я этим горжусь, — признавалась Чекалина.

Параллельно с марафонами Лерчек запустила линию декоративной косметики. Здесь Артем тоже поддержал супругу и присоединился к ее бизнесу. Дела шли в гору. Продажа марафонов приносила Чекалиным около 3 млрд рублей в год. Еще 110 млн рублей семья зарабатывала на своем косметическом бренде.

Успех и достаток Лерчек не скрывала. В ожидании третьего ребенка она закатила гендерную вечеринку стоимостью девять миллионов рублей (к слову, третьего ребенка Валерия родила в Майами — Чекалины планировали в будущем перебраться в США), а осенью 2022 года на широкую ногу отметила 30-летие. Развлекали юбиляршу Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Екатерина Варнава, Нурлан Сабуров и другие известные звезды.

Сама Чекалина к деньгам относилась, скажем так, неоднозначно. В своем блоге она уверяла: «Бог мне сейчас свидетель, что деньги для меня не были никогда самым главным и важным стимулом в нашем деле». Но позже в одном из интервью сама себе перечила.

— Я мечтаю, чтобы у меня был большой дом, чтобы у меня были повар, ассистент повара, у меня был персонал, чтобы у меня была гувернантка, чтобы у меня всё это было, — перечисляла Чекалина.

Насколько удалось Лерчек воплотить мечту о большом доме и всем остальном, позже выяснили следователи.

«Подписчики думали, что это прогрев»

В марте 2023 года в отношении Чекалиной завели первые уголовные дела. Марафонщицу обвиняли в неуплате налогов и отмывании денег. Ее мужу предъявили пособничество в преступлении. Всё из-за того, что Валерия пользовалась упрощенной системой налогообложения, доступной только тем предпринимателям, доход которых не превышает 150 млн рублей в год.

Чекалины, по версии следствия, в эти рамки точно не вписывались, а чтобы не переходить на общую систему налогообложения, не платить НДС и НДФЛ, блогер открывала ИП на своего мужа и других родственников и отправляла на их счета деньги, превышающие установленный лимит. В результате супруги задолжали государству около 300 млн.

Хитрость привела Лерчек на скамью подсудимых Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Когда силовики нагрянули с обыском в особняк Чекалиных площадью 2200 кв. м, то обнаружили там валюту, загранпаспорта, паспорт США на младшего ребенка, восемь золотых слитков стоимостью в 37 млн рублей, в гараже — Rolls-Royce за 60 млн, Lamborghini Urus за 28 млн и Mercedes-Benz G АMG G 63 за 25 млн. Кроме того, в собственности Чекалиных оказались:

апартаменты на Серпуховском Валу площадью 150 кв. м;

загородный дом в элитном поселке «Ильинка Лейнхаус» с участком в 523 кв. м;

две квартиры в Москве;

две квартиры в Тольятти — размером 200 и 95 кв. м.

В общей сложности имущество Чекалиных потянуло приблизительно на 1,5 млрд рублей.

— В новостях сказали, что у нас нашли 10 паспортов. Ну как бы у нас пять членов семьи, у каждого по два паспорта вместе с загранником, — объяснял Чекалин. — Про восемь килограммов золота? Это в банке мы заморозили деньги и вместо долларов отдали золото. Вот и всё.

— Когда всё это случилось, люди думали: ну, это какой-то прогрев, наверное, очередной, у них супермасштабно проходит подготовка к интересу к шоу, — рассказывала Чекалина в интервью программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI. — Тут новости, Первый канал: «Блогер Валерия Чекалина обвиняется в неуплате налога по такой-то статье», через пару недель еще и отмывание… И все подписчики думали, что реально это, возможно, прогрев к чему-то, что это все вранье. Но на деле оказалось не так.

«Цена этой эпопеи — моя с Лерой любовь»

Одним из главных ударов после заведенного уголовного дела стало то, что Чекалиной запретили вести блог. После этого трещину дала не только империя марафонщицы, но и личная жизнь. В очередной раз сбежавший от бизнес-партнера Чекалин объяснял: «Цена всей этой эпопеи — моя с Лерой любовь».

Артем говорил, что развод связан с уголовным делом, а Лерчек заявляла, что он лишь усугубил кризис в отношениях.

— Я не могу сказать, что мы развелись из-за этого. Наверное, эта ситуация просто добавила и всё ускорила. Я так считаю, — отмечала марафонщица. — Мы начали больше выяснять отношения, разумеется, и каждый из нас по-разному проживал стресс, который хочешь не хочешь, а был.

После развода Артем был как в воду опущенный.

— Ходил как какой-то полумертвый: всё горевал, переживал, — рассказывал Чекалин.

Лерчек тоже демонстрировала, что разрыв дался ей нелегко. Однако уже в августе 2024-го Артема заметили на свадьбе друга с 24-летней Надеждой Сенатской. Правда, история любви продлилась лишь три месяца. Надя намекнула, что Артем не ухаживал за ней с размахом, поэтому поклонники сочли, что пара рассталась из-за жадности.

Валерия тоже в одиночестве долго не скучала. Летом того же 2024 года она снималась в реалити «Звезды в джунглях» (16+), где закрутила интрижку с женатым Натаном. Поцелуи в укромных уголках, откровенные разговоры о желании интима, внезапное возникновение любовного треугольника из-за флирта певца с Бьянкой — все это вылилось в разлад артиста с супругой Анастасией и громкий скандал.

— Дело в том, если бы я не был женат, ну, в параллельной вселенной, я бы полюбил тебя вчистую, — клялся Натан. — Клянусь, не было бы ни единой точки, где я бы не побывал, ни единой! Ты бы уже забеременела. Это было бы настолько по любви, и я бы не отрывался ни на одну секунду и говорил бы «спасибо».

Но жена быстро прижала хвост вольнолюбивому рэперу, а Лерчек пошла искать счастья в другом месте.

Новым избранником Лерчек стал танцор аргентинского танго Луис Сквиччиарини. Он переехал в Россию из Бразилии, открыл собственную студию, запустил онлайн-курс. Одной из его учениц и стала Валерия. Но, поскольку она находилась под домашним арестом, преподаватель давал ей уроки на дому.

Луис встретил Лерчек, мягко говоря, не в лучший период ее жизни Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Долгое время об их отношениях ходили только слухи, но, когда в ноябре 2025 года все увидели пару на пути в здание суда, скрывать роман стало бесполезно. «Да, это отец будущего ребенка», — призналась Чекалина надоедливым журналистам.

«Я была такой денежной машиной»

После заведенного на нее уголовного дела, Лерчек признавалась: в погоне за длинным рублем она совершенно забыла о себе.

— Я была такой денежной машиной, которая с утра до вечера только и делала, что работала и думала: «Так, как бы еще больше заработать, как бы достигнуть эту цель, эту цель, эту цель». И на себя я, в общем, забила, мне кажется, в какой-то определенный момент, — рассказывала Чекалина.

Не до себя ей было и во время четвертой беременности. Но здесь весь гнев перевели на следователей.

— Семь месяцев — именно столько времени игнорировались жалобы Валерии на боли и ухудшение состояния, — рассказывал Сквиччиарини. — Разрешение на выезд в государственное учреждение было получено только тогда, когда у Валерии началось внутреннее кровотечение в ЖКТ, а уровень ферритина упал до 2 мкг/л (при ее индивидуальной норме от 50 и выше).

Четвертая беременность далась Чекалиной нелегко. Ребенок родился недоношенным, а после его появления на свет у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Из-за болезни уголовное дело в отношении Чекалиной приостановили. А буквально на следующий день после этого стало известно, что ее задолженность перед налоговой — 176 млн рублей — исчезла. Поначалу говорили, что долг марафонщицы погасил аноним, но жених блогерши отметил, что она сама всё закрыла.

Сейчас Лерчек проходит химиотерапию в онкоцентре имени Блохина. Не дожидаясь, когда у нее выпадут волосы, она срезала шевелюру под ноль.

Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Всё происходящее с блогершей показывают в соцсетях ее близкие. И рассказывают, как она себя чувствует.

— Несмотря ни на что, Лера пытается выстраивать рабочие процессы и думает, как решать финансовые сложности. Пытаемся уговорить отменить все планы, — рассказывает друг Валерии Гоша Камаев, который навестил ее на днях в больнице.

Источник: gosha_kamaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на состояние здоровья и диагноз, Валерия вновь решила заняться косметикой. Только на этот раз основным владельцем компании стала мать блогерши Эльвира Феопентова. Она владеет 60% доли, а предприятие находится на упрощенной системе налогообложения. Той самой, что доступна только тем предпринимателям, доход которых не превышает 150 млн рублей в год.