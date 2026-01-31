Дональд Трамп и Илон Маск оказались в центре сексуального скандала: они появились в документах по делу Эпштейна о проституции

Помимо Трампа и Маска, в документах упоминаются другие влиятельные фигуры Источник: AP Photo / Evan Vucci

Более 3 миллионов страниц документов, связанных с расследованием дела финансиста Джеффри Эпштейна, опубликовало Министерство юстиции США. Заместитель генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что публикация также включает в себя 2000 видеозаписей с 180 000 изображений.

Джеффри Эпштейн — американский финансист, обвиненный в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации и принуждении молодых девушек к проституции. Его задерживали и судили несколько раз: в 2008 году за принуждение к проституции, в 2019 году — вновь по серьезным обвинениям. После последнего ареста его нашли мертвым в тюремной камере при подозрительном обстоятельстве, что вызвало много споров и слухов. Его дело привлекло внимание к проблемам сексуальной эксплуатации и связей элиты с преступными схемами.

По словам Бланша, заретушированы лица всех запечатленных в этих материалах женщин, кроме помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл. Кроме того, не все опубликованные медиафайлы сделаны Эпштейном или кем-то из его окружения. Эти материалы включают и «большие объемы коммерческой порнографии».

«Мы не стали скрывать лица никого из мужчин [на этих фотографиях и видео]. Нет никакого транша сверхсекретных документов о Джеффри Эпштейне, который мы скрываем», — отметил Бланш.

В опубликованных документах по делу Эпштейна упоминаются президент США Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, американский предприниматель Билл Гейтс, миллиардер Илон Маск и другие влиятельные фигуры. Содержание этих документов пока неизвестно и в данный момент изучается, передает The New York Times.

Как заявил Бланш, администрация президента США не участвовала в проверке и редактировании файлов. Он также подчеркнул, что Министерство юстиции «не защищало» Трампа при пересмотре дел, связанных с Эпштейном.

«Могу заверить вас, что мы соблюдали закон, мы соблюдали требования законодательства. Мы не защищали президента Трампа. Мы никого не защищали», — сказал он.

В ноябре прошлого года Трамп опроверг информацию о любых контактах, связанных с Эпштейном. Он заверил, что у них были плохие отношения, и более того, он никогда не был на известном острове, связанном с этим финансистом.

Литл-Сент-Джеймс (англ. Little Saint James) — частный остров на Виргинских островах США, расположенный к юго-востоку от острова Сент-Томас. Более известен как остров Эпштейна. С 1998 по 2019 год остров принадлежал американскому финансисту Джеффри Эпштейну. По данным журналистских расследований и свидетельств, на острове регулярно бывали состоятельные и влиятельные гости. Сам владелец описывал частные визиты и закрытые встречи как отдых или неформальное общение в узком кругу. Однако потерпевшие утверждали, что под видом гостевых поездок и обслуживания состоятельных посетителей на острове происходила сексуальная эксплуатация несовершеннолетних.

Американский лидер уверен, что происходящее с этим делом — лишь очередная попытка демократов отвлечь общественность от внутренних проблем США.

Ранее Трампа обвиняли в торговле детьми. Это заявление прозвучало из уст предпринимателя Илона Маска. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Дело Эпштейна

Джеффри Эпштейн, известный американский финансист, оказался в центре скандала еще в 2005 году. Его обвиняли в совершении сексуальных преступлений и торговле несовершеннолетними.

Тогда следователи установили, что финансист заманивал молодых девушек к себе в дом, где якобы насиловал их. При обысках в его доме обнаружили тысячи фотографий с изображением обнаженных несовершеннолетних девушек, а также скрытые камеры.

По информации СМИ, видеоматериалы с жертвами Эпштейн использовал для шантажа. Бытует мнение, что финансист и его соучастники содержали молодую женщину, которую отправляли к разным влиятельным людям для эротического массажа и сексуальных услуг.

Арестовали Эпштейна в 2006 году. Он пробыл в заключении 13 месяцев. По версии следствия, на тот момент от его действий пострадали 36 несовершеннолетних девушек.

В июне 2008 года финансист признался в принуждении молодой девушки, которой было меньше 16 лет, к проституции. За это его приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Но Эпштейн отбывал срок в виде изолированного пребывания в частном отделении тюрьмы в округе Палм-Бич.

Новое внимание СМИ дело финансиста привлекло осенью 2017 года и вызвало очередную волну следственных действий. Особенно громким стало обнаружение в его особняке на Манхэттене тысяч фотографий обнаженных несовершеннолетних. Среди находок — видеозаписи, указывающие на использование этих материалов для шантажа.