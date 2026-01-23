Кутюрье для йорков и шпицев: как дизайнер создала бренд одежды для маленьких собак

Йорки для Елены — главный источник вдохновения и безусловная любовь Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Шить тюменка Елена Матвиенко любит и умеет с детства: примером для нее стала бабушка, профессиональная швея. Повзрослев, рукодельница отучилась на дизайнера одежды, а еще на педагога-психолога — вела занятия в детской творческой студии. Но тяга к шитью в итоге оказалась сильнее. Так в 2013 году Елена начала строить и развивать бренд одежды для собак, который сейчас знают и любят в разных уголках страны. О нем и не только — эта уютная история 72.RU.

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Вдохновляющая Одри и верные помощники

Важно уточнить, что изначально Елена шила предметы гардероба для людей: это было и что-то повседневное, но чаще — нарядное, для торжественных случаев. Однако всё поменялось с появлением первой собаки, йоркширского терьера, получившей звучное имя Одри. Малышку нужно было во что-то одевать, и ее хозяйка мгновенно решила: зачем покупать, если она может отшить всё нужное для своей любимицы сама?

Елена творит в уютной домашней мастерской. Здесь есть всё, что нужно для создания модных нарядов для миниатюрных собак Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Все лекала авторские. Их Елена легко адаптирует под индивидуальные запросы: у собак, как у людей, встречаются совершенно разные фигуры Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Около восьми лет я одевала людей: шила на заказ. А когда купила собаку, поняла, что нужно ее одевать, чтобы не мерзла на прогулках зимой. Прохожие стали обращать внимание на ее одежду, и так у меня появились первые заказчики. И вот мы уже 12 лет одеваем питомцев со всей России, — говорит наша собеседница.

На старте создания первых коллекций одежды для собак профессиональное швейное оборудование у Елены уже было, оставалось только закупить расходники. Что до лекал, то у нее они свои, авторские: методом проб и корректировок удалось довести их до идеала.

Ткани Елена выбирает очень тщательно. Чаще берет те, которые используются обычно для пошива детской одежды Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Отшивая для питомцев, нужно учитывать анатомию породы: у одной грудина чуть шире, у другой шерсть, допустим, такая, что может скатываться под одеждой, и нужно это учитывать при пошиве. То есть свои тонкости, свои нюансы. Чтобы снять мерки с питомца, нужно успокоить собачку, поставить ее в стойке, как на выставке, — чтобы она стояла с ровной спинкой на четырех лапах. Измеряется обхват груди, шеи, длина спины: это три самые главные мерки, которые учитываются при построении лекала, — объясняет Елена.

Куртки и комбинезоны с синтетическим утеплителем выдерживают до −35 °C и быстро сохнут после каждой из относительно частых стирок Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Кстати, «мы», рассказывая о любимом деле, она говорит не случайно. Сейчас у мастерицы — две швеи-помощницы, всегда готовые помочь в периоды максимальной загруженности. Как правило, это перед стартом холодного времени года.

— В сезон мы, конечно, зашиваемся во всех смыслах этого слова, — с улыбкой говорит Елена. — В основном, конечно, собачек одевают к осени, зиме. Летом актуальны футболки, платьишки, панамки и кепки.

Холли (слева) и Одри часто выступают для своей хозяйки в роли моделей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сейчас дизайнер и ее помощницы шьют одежду только на маленьких собак весом до 4–5 килограммов. Главные ее вдохновители — свои любимые йорки, которых, кстати, двое: Одри и Холли.

— На крупных, типа ротвейлеров, не шьем: у них совершенно другая фигура, другие лекала. Был опыт создания одежды для мопсов, у которых свои особенности. Но всё-таки декоративные породы нам ближе, — говорит наша героиня.

В таком образе можно отправиться прямиком на горнолыжный курорт Источник: личный архив Елены Матвиенко А в этом — прямиком на подиум. Или участвовать в модной фотосессии Источник: личный архив Елены Матвиенко

И признаётся: сколько уже сшила одежек для собак, подсчитать сложно. Очень много — так сказать будет верно.

Комбинезоны, платья и даже крошечные валенки

В производстве одежды для собак, как вы уже поняли, много важных нюансов. И один из них — правильный выбор материалов. Так, для курток и комбинезонов используют быстросохнущие синтетические утеплители: на прогулках одежда питомцев постоянно пачкается, и ее нужно часто стирать. Ткань для подкладки — отдельная история: для пушистых собак используют гладкую, для гладкошерстных — пушистую, плюшевую, чтобы было теплее.

Елена не только шьет, но и пишет картины. На этой — обожаемый йорк, укутанный в шапку и шарф Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Я люблю ходить по магазинам тканей. Когда вижу материал, сразу представляю, что из этого выйдет отличная курточка, из этого — теплое худи. То есть вдохновение идет от ткани. Бывают необычные заказы. Например, однажды делала для таксы костюм Че Гевары. Это были свитерочек цвета хаки и кепка, — вспоминает Елена.

В ящиках и шкатулках бесчисленное количество ниток, булавок, кнопок и пуговиц — все те расходники, без которых никак не обойтись Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Свои работы она продвигает через «ВКонтакте»: так удобно и ей, и заказчикам, большинство из которых с севера большой Тюменской области. В плане комбинезонов это не удивительно: трескучие морозы зимой в ХМАО и ЯНАО — типичная история.

— Для маленьких собачек, у которых мерзнут лапки, можем сшить обувь. А еще и валеночки, мягкие, не как для человека. Для сухих морозных зим они подходят идеально, а у нас в таких не пройдешь: только сапожки, — убеждена наша собеседница.

К курточкам в цвет Елена может сделать и сапожки — мягкие, удобные, на липучках Источник: личный архив Елены Матвиенко А если собачка не любит носить в мороз головные уборы, на помощь придет теплый капюшон Источник: личный архив Елены Матвиенко

Создание одежды для собак сейчас для Елены — основная работа. При этом она старается выделять время на отдых и никогда не игнорирует свои маленькие ритуалы.

— Утром проснулись, погуляли, помыли лапки, позавтракали — и за работу. Нормы рабочих часов в день у меня нет: работаю по вдохновению. Всегда всем своим покупателям, заказчикам говорю, что шью всегда в хорошем настроении, то есть это не какая-то вымученная история. Только с вдохновением и любовью к питомцам, — продолжает мастерица.

Красотка Одри обожает наряжаться. Поэтому с радостью позировала в вязаной шапочке. Ей идет? Источник: Ирина Шарова / 72.RU

К слову, если отшивать заказы Елене иногда помогают, то всё остальное она делает исключительно сама: общается по заказам, упаковывает и отправляет посылки. Вообще по всей России, но чаще на Север: в Надым, Уренгой, Салехард. Однажды собачьи наряды покупатели своим ходом увезли в Америку — на подарок. Отправлять бандероли за рубеж сейчас — задача не из простых.

Простой секрет и заветная мечта

Ко всемирной известности Елена со своей командой не стремится: куда важнее продолжать создавать одежду для собачек так хорошо, как только возможно. И, можно утверждать, ей это удается, судя по сотням восторженных отзывов. Секрет в умении к каждому найти свой подход.

А еще Одри, как истинная леди, очень любит платья. В этом, посмотрите, она невероятно хороша Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Собаки — они как дети, у каждой свой характер. Мои дарят мне вдохновение: смотрю на них и думаю: неплохо было бы сшить что-нибудь необычное. И шью в итоге не одну вещь, а несколько. Из необычного, например, кружевные панамки на лето. Одри обожает наряжаться, а Холли просто терпит, — улыбаясь, говорит наша героиня.

Кстати, опыт запуска своего офлайн-магазина у нее уже был, но формат оказался не по душе. А вот эксперимент Елены с созданием одежды для кошек оказался удачным.

Холли, как объяснила нам Елена, более своенравная. Одеваться она не любит, но позволяет себя наряжать Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Королева драмы или гроза района — какое сегодня настроение? Выбирайте! Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Для кошечек мы тоже шьем. Часто у нас наряжаются сфинксы: они без шерсти, всегда мерзнут. Лекала в этом случае немного другие: тело у кошек длиннее, чем у собак. И телосложение: у кого-то хороший аппетит, кто-то более стройный, — уточняет она.

На заказ для людей Елена сейчас шьет крайне редко: только если к ней обращаются с какой-то очень неординарной просьбой. И по-прежнему обожает шить что-то для себя, правда, времени на это зачастую совершенно нет. Но это совершенно не повод для грусти.

Какая серьезная модница! Ей хозяйка выбрала черную куртку и шапку-зефирку Источник: личный архив Елены Матвиенко А эта кокетка хвастается новой лимонной курткой (и своей прической) Источник: личный архив Елены Матвиенко

— Главное — не бояться самовыражаться. Найти тот вид творчества, который вам близок, и вдохновляться, развиваться, — уверена Елена Матвиенко.

Сама она, к слову, идет именно этим путем. А вы?