Увеличение штрафов и новая памятная дата: Путин подписал законы, которые коснутся каждого

Президент отказался подчиняться международным судам Источник: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал несколько важных законов в конце 2025 года. Они коснуться автовладельцев, госзакупок и отношений с другими странами. Подробнее рассказали в нашем материале.

Один из законов коснется перевозки детей. При отсутствии автокресла штраф вырастет:

для водителей с 3 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц с 25 до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц со 100 до 200 тысяч рублей.

Более того, для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел составит не 5 тысяч рублей, как для физических лиц, а 50 тысяч рублей, как для должностных.

Также Путин подписал закон, позволяющий накладывать штрафы на водителей временно ввезенных автомобилей с неправильной тонировкой. Привлекать к ответственности теперь смогут людей с документами, подтверждающими «помещение транспортного средства под таможенный режим на срок не более шести месяцев». Речь идет о машинах, которые могут ввозиться из-за рубежа для личного пользования на короткий срок без регистрации в ГИБДД.

Сейчас в России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.

Нововведения коснутся не только водителей в списке оказались законы:

устанавливающий новую памятную дату России — 19 апреля — Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны;

закрепляющий наличие крестов на гербе РФ;

запрещающий исполнять в России постановления иностранных уголовных и международных судов;

позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю;

устанавливающий ответственность за нарушение сроков оплаты в сфере госзакупок вне зависимости от наличия у поставщика статуса субъекта малого и среднего предпринимательства;

назначающий экспертизу только после внесения сторонами дела денежных сумм для выплаты экспертам. Также суду предоставляется право отклонить ходатайство о назначении экспертизы в случае, если в установленный срок на счет не были внесены деньги;

предусматривающий создание в России реестра автогрузоперевозчиков;

о введении электронного студенческого билета и зачетной книжки, которые будут доступны на портале «Госуслуги»;

о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет;

предусматривающий возможность управления аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирным домом (МКД) управляющей организацией по решению органа исполнительной власти субъекта РФ;

запрещающий переводить осужденных экстремистов, иностранных граждан и лиц без гражданства из одной колонии в другую.

Также в списке оказались законы о ратификации:

временного торгового соглашения Евразийского экономического союза с Монголией;

соглашения между РФ и Республикой Мали об основах отношений

соглашения между правительством РФ, ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании о возобновлении статуса центра под эгидой ЮНЕСКО.

соглашения между Россией и Мозамбиком о выдаче преступников

