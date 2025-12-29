Увеличение штрафов и новая памятная дата: Путин подписал законы, которые коснутся каждого

Президент России Владимир Путин подписал несколько важных законов в конце 2025 года. Они коснуться автовладельцев, госзакупок и отношений с другими странами. Подробнее рассказали в нашем материале.
Один из законов коснется перевозки детей. При отсутствии автокресла штраф вырастет:
для водителей с 3 до 5 тысяч рублей;
для должностных лиц с 25 до 50 тысяч рублей;
для юридических лиц со 100 до 200 тысяч рублей.
Более того, для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел составит не 5 тысяч рублей, как для физических лиц, а 50 тысяч рублей, как для должностных.
Также Путин подписал закон, позволяющий накладывать штрафы на водителей временно ввезенных автомобилей с неправильной тонировкой. Привлекать к ответственности теперь смогут людей с документами, подтверждающими «помещение транспортного средства под таможенный режим на срок не более шести месяцев». Речь идет о машинах, которые могут ввозиться из-за рубежа для личного пользования на короткий срок без регистрации в ГИБДД.
Сейчас в России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.
Нововведения коснутся не только водителей в списке оказались законы:
устанавливающий новую памятную дату России — 19 апреля — Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны;
закрепляющий наличие крестов на гербе РФ;
запрещающий исполнять в России постановления иностранных уголовных и международных судов;
позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю;
устанавливающий ответственность за нарушение сроков оплаты в сфере госзакупок вне зависимости от наличия у поставщика статуса субъекта малого и среднего предпринимательства;
назначающий экспертизу только после внесения сторонами дела денежных сумм для выплаты экспертам. Также суду предоставляется право отклонить ходатайство о назначении экспертизы в случае, если в установленный срок на счет не были внесены деньги;
предусматривающий создание в России реестра автогрузоперевозчиков;
о введении электронного студенческого билета и зачетной книжки, которые будут доступны на портале «Госуслуги»;
о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет;
предусматривающий возможность управления аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирным домом (МКД) управляющей организацией по решению органа исполнительной власти субъекта РФ;
запрещающий переводить осужденных экстремистов, иностранных граждан и лиц без гражданства из одной колонии в другую.
Также в списке оказались законы о ратификации:
временного торгового соглашения Евразийского экономического союза с Монголией;
соглашения между РФ и Республикой Мали об основах отношений
соглашения между правительством РФ, ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании о возобновлении статуса центра под эгидой ЮНЕСКО.
соглашения между Россией и Мозамбиком о выдаче преступников
Днем ранее президент подписал ряд других законов. Они коснутся разных сфер жизни россиян. Среди нововведений:
учет службы добровольцами на СВО при расчете пенсий;
общение управляющих компаний с жильцами через мессенджер Max;
продление интеграции новых регионов в систему образования;
штрафы за обслуживание сим-карт после самозапрета — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для компаний;
дополнительная поддержка резидентов свободной экономической зоны в новых регионах;
продление переходного периода на хранение оружия;
исполнитель услуг не будет платить штраф, если недочеты возникли по вине заказчика;
продление до 2028 года срока исполнения региональных программ переселения из аварийного жилья;
упрощение доступа к клиническим исследованиям лекарств с единой формой информационного листка;
упрощение процедуры получения лицензий на розничную продажу алкоголя, в том числе в общепите, с 1 марта 2026 года.