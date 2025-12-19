НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Пенсионер в Костроме решил помочь Дженнифер Энистон (это плохо кончилось): новости 19 декабря

Что произошло за сутки

227
Мошенники притворились голливудской актрисой

Мошенники притворились голливудской актрисой

Источник:

Jae C. Hong / AP Photo

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 декабря.

Прямая линия

Президент России Владимир Путин в прямом эфире подвел итоги года. Общение президента с журналистами и жителями страны продлилось почти 4,5 часа, за это время президент ответил более чем на 70 вопросов, но прислали более 3 млн.

Путин рассказал, в том числе, о повышении налогов, ходе СВО, Трампе, демографии, соцподдержке и искусственном интеллекте.

О главных заявлениях Путина читайте в нашем материале. Отдельно мы собрали самые яркие цитаты президента.

Зарплаты и пособия начнут выдавать в цифровых рублях

Правительство России утвердило перечень бюджетных расходов, по которым уже в этом году может быть использован цифровой рубль. Документ опубликовали на сайте Минфина.

«В список вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, заработную плату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов государственной собственности», — говорится в тексте документа.

В Минфине отметили, что выплаты в цифровых рублях будут осуществляться только при желании получателей.

Упрощенная сдача ОГЭ

В 9 регионах России введут упрощенную сдачу ОГЭ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о расширении эксперимента.

Как пишет РИА Новости, список дополняется Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой, Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.

Упрощенная сдача ОГЭ позволяет ученикам девятых классов сдавать экзамены только по двум предметам для поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Сейчас этот проект действует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Кому с 1 января повысят пенсии

Пожилым людям, которым в декабре 2025 года исполнилось 80 лет, повысят пенсию с 1 января 2026 года. Кроме того, повышение выплат затронет тех, кто получил инвалидность I группы.

Подробности читайте в отдельном материале.

Новый тип отпуска

Депутаты Госдумы предложили дать работающим гражданам право брать до 14 дней отпуска в год, чтобы ухаживать за пожилым родственником или инвалидом.

«Предлагаемый нами отпуск можно брать сразу или по дням — как удобно. И если работодатель захочет — он может даже частично оплатить эти дни. Инициатива не создаст финансовой нагрузки на бизнес и при этом даст людям законное право заботиться о близких без страха потерять работу. Считаем, что мера окажет существенную поддержку для множества семей, которые сегодня остаются один на один с трудной ситуацией», — сказала РИА Новости депутат Яна Лантратова.

Как работаем

По данным производственного календаря на 2025 год, последний рабочий день уходящего года — 30 декабря — не будет сокращенным. То есть мы будем работать в обычном режиме.

Какие дни в новом году всё-таки будут сокращенными, читайте в нашем календаре.

Дженнифер Энистон в Костроме

Мошенники под видом голливудской актрисы Дженнифер Энистон обманули пенсионера из Костромы. Они выменяли у него почти четверть миллиона рублей.

«„Миссис Миллер“ списалась с пенсионером в мессенджере. Рассказывала, что сама из Калифорнии, делилась подробностями личной жизни и самым сокровенным. А в начале декабря сообщила, что больна, и попросила 150 тысяч на лечение. Доверчивый костромич клюнул», — пишет телеграм-канал «112».

Затем мошенники под видом Дженнифер попросили еще 95 тысяч — на билет в Кострому. Пенсионер поверил, что звезда действительно хочет прилететь и лично поблагодарить за помощь. Мошенники и после этого продолжили выдумывать поводы скинуть деньги, однако третью транзакцию банк заблокировал. Уже в полиции мужчине объяснили, что он общался вовсе не с Энистон.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Прямая линия Актриса Мошенник Цифровой рубль
Комментарии
9
с++
1 час
Давно ждал чего то подобного о спасении от холода и голода вымирающих англосаксов. Но что бы так, это шедевр) Надеюсь, не долго придётся ждать очередной истории о пенсионерке, переведшей миллион разорившемуся Илону Маску, на перелёт в Кострому и оплату койко-места в местном наркологическом диспансере) А кто то говорил, что холодильник победит телевизор...
Гость
1 час
Уровень интеллекта скрепных жителей поражает воображение
Читать все комментарии
Гость
