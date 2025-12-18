НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

6 м/c,

зап.

 751мм 87%
Подробнее
7 Пробки
USD 80,03
EUR 94,25
ПСБ: главные события года
Расписание ночных автобусов
«Умные решения»
Разваливается дом в Брагине
Купить жилье без обмана
Погода на Новый год
Запретили посещения в роддомах
Как избавиться от отключений интернета
Откроют елочные базары: адреса
Страна и мир «Место, где будущее наступило». Чем русского туриста способен удивить Китай. Видео

«Место, где будущее наступило». Чем русского туриста способен удивить Китай. Видео

Корреспондент Габриелла Захарова показала, как выглядит один из самых ярких городов Азии

177

Три дня в Шанхае

Источник:

Никита Егоров / 26.RU

Небоскребы, огни, набережная Бунд, футуристический Пудун, китайские улочки и кухня, шумные рынки и тихие парки — Шанхай выглядит как смесь киберпанка и восточной сказки.

Корреспондент 26.ru Габриелла Захарова показала, как выглядит Шанхай сегодня: город, где будущее уже наступило, но не мешает прошлому.

Главные точки маршрута — легендарная телебашня «Восточная Жемчужина», набережная Бунд, сады Юй Юань, Нанкинская улица, каналы старого города и вечерний Пудун, который светится так, будто весь город участвует в одном большом шоу.

Шанхай — идеальное место для тех, кто хочет провести праздники нестандартно: под огнями мегаполиса, среди небоскребов, в мире высоких технологий, чайных улочек, бесконечных рынков и невероятной кухни.

Здесь можно гулять по набережной, подниматься на смотровые площадки, кататься на речных трамваях, устраивать шопинг на Нанкинской улице, есть дымящиеся бао на вечерних рынках — и просто ловить то самое чувство «я на другом конце планеты».

«Шанхай — это просто другой мир. Сказка, только не рождественская, а восточно-футуристическая. Огни отражаются в воде, небо светится, а город никогда не засыпает. Такое точно нужно увидеть хотя бы раз», — говорит Габриелла.

Шанхай этой зимой может стать одним из самых ярких направлений для тех, кто хочет провести праздники необычно и вдохновляюще.

ПО ТЕМЕ
Габриелла ЗахароваГабриелла Захарова
Габриелла Захарова
Корреспондент
Шанхай Китай Поездка Путешествие Отзыв Видео
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Вирусами всех мастей удивляет постоянно
Гость
30 минут
А почему она в трусах ходит? Прилично одеться не могла?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Рекомендуем