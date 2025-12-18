«Место, где будущее наступило». Чем русского туриста способен удивить Китай. Видео

Три дня в Шанхае Источник: Никита Егоров / 26.RU

Небоскребы, огни, набережная Бунд, футуристический Пудун, китайские улочки и кухня, шумные рынки и тихие парки — Шанхай выглядит как смесь киберпанка и восточной сказки.

Корреспондент 26.ru Габриелла Захарова показала, как выглядит Шанхай сегодня: город, где будущее уже наступило, но не мешает прошлому.

Главные точки маршрута — легендарная телебашня «Восточная Жемчужина», набережная Бунд, сады Юй Юань, Нанкинская улица, каналы старого города и вечерний Пудун, который светится так, будто весь город участвует в одном большом шоу.

Шанхай — идеальное место для тех, кто хочет провести праздники нестандартно: под огнями мегаполиса, среди небоскребов, в мире высоких технологий, чайных улочек, бесконечных рынков и невероятной кухни.

Здесь можно гулять по набережной, подниматься на смотровые площадки, кататься на речных трамваях, устраивать шопинг на Нанкинской улице, есть дымящиеся бао на вечерних рынках — и просто ловить то самое чувство «я на другом конце планеты».

«Шанхай — это просто другой мир. Сказка, только не рождественская, а восточно-футуристическая. Огни отражаются в воде, небо светится, а город никогда не засыпает. Такое точно нужно увидеть хотя бы раз», — говорит Габриелла.