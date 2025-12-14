Россиянин впервые выиграл дело по «эффекту Долиной»: ему удалось отсудить жилье. Новости 14 декабря

В рамках уголовного дела по продаже квартиры поймали дроппера Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 декабря.

Сколько будут платить беременным в 2026 году

Пособие по беременности для россиянок в 2026 году составит 125 тысяч рублей, а при многоплодной беременности заплатят около 172 тысяч рублей. Подробности об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей», — отметил парламентарий.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

На сегодняшний день максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин при декретном отпуске в 140 дней составляет 794 355 рублей при одноплодной беременности. При осложненных родах (156 дней отпуска) — 885 139 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 1 100 750 рублей.

В Дагестане из-за непогоды обесточено 10 районов

Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение в десяти районах Дагестана и Махачкале. Причиной отключения стали сильный ветер и снегопады, передает Telegram-канал филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

«Специалисты „Дагэнерго“ восстанавливают электроснабжение потребителей Хасавюртовского, Ахтынского, Дербентского, Каякентского, Магарамкентского, Кизилюртовского, Бабаюртовского, Табасаранского, Сергокалинского, Карабудахкентского районов и Махачкалы. Технологические нарушения вызваны непогодой в виде сильного ветра и мокрого снега», — говорится в сообщении.

По информации компании, погода в республике резко ухудшилась. Порывы ветра достигают 29 метров в секунду. Продолжается снегопад. В воскресенье для специалистов установили особый режим работы.

«Для ликвидации последствий стихии задействованы необходимые силы и ресурсы. Специалисты прилагают все усилия, чтобы максимально оперативно вернуть свет в дома жителей. Мероприятия будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех обесточенных потребителей», — говорится в сообщении.

Сотни автомобилистов застряли на трассах в Саратовской области

Сильный буран не давал водителям Саратовской области добраться до дома. Машины оказались в снежном плену, среди них даже бригады медиков на скорых, сообщает 164.RU.

Спасатели помогли выбраться людям из многих районов, а некоторых пришлось эвакуировать в пункты временного содержания.

Сотрудники облспаса помогли этой ночью сотням людей с детьми Источник: Юрий Юрин / Telegram

Спасение взрослых и детей в Балаковском районе Источник: Юрий Юрин / Telegram

Спасатели эвакуировали даже экипаж и больных из скорой Источник: Юрий Юрин / Telegram

Спасение попавшего в ДТП у села Безымянного под Энгельсом Источник: Юрий Юрин / Telegram

В Энгельсском районе на трассе между райцентром и селом Безымянным автомобиль скорой попал в снежный занос и застрял. Оттуда эвакуировали водителя скорой, фельдшера и двух пациентов. Еще 148 человек, в том числе и 35 детей, эвакуировали из застрявших машин под Энгельсом у свинокомплекса «Хвалынский». Их тоже разместили в пункте временного содержания в селе Титоренко.

Спасенные 148 человек под Энгельсом разместили в ПВР в селе Титоренко Источник: Юрий Юрин / Telegram

В Сиднее на пляже произошел теракт

На пляже Бонди-Бич в Сиднее неизвестные открыли огонь по людям. Пока известно о десятках выстрелов и многочисленных жертвах.

«Вооруженные люди открыли огонь сразу после 18:30 сегодня вечером, когда сотни жителей Сиднея посетили мероприятие Ханука у моря, чтобы отпраздновать начало еврейского фестиваля», — говорится в публикации The Sydney Morning Herald.

Очевидец рассказал, что сначала прозвучало около шести хлопков, после чего стрельба продолжалась еще две-три минуты — всего было около 40–50 выстрелов.

Очевидец рассказал, что всего было около 40–50 выстрелов Источник: IZ.RU / Telegram

Не меньше 12 человек убиты, среди погибших есть дети. Еще 29 человек, в том числе двух офицеров полиции, госпитализировали.

«Подтверждена гибель 10 человек, включая детей и полицейского», — пишет News.com.au.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, заявил, что полиция и экстренные службы находятся на месте случившегося. Он призвал местных жителей следить за сообщениями правоохранительных органов.

По информации полицейских, нападение готовилось несколько месяцев. Одного из нападавших ликвидировали, другой получил огнестрельное ранение. Стрельбу квалифицировали как террористический акт, заявил комиссар полиции Мол Ланьон.

«В связи с обстоятельствами инцидента, произошедшего сегодня вечером в 21:36, я заявляю, что это террористический акт», — отметил комиссар.

Информация о пострадавших в стрельбе туристов из России уточняется. Telegram-канал Mash заявил, что в теракте пострадала одна россиянка. Она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Источник: X

В США оправдали заключенного, ожидавшего смертной казни более 25 лет

Суд в США оправдал заключенного Элвуда Джонса, который более 25 лет ожидал смертной казни по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, ограблении и краже со взломом в 1994 году. Об этом пишет The Telegraph.

С декабря 2022 года мужчина был на свободе, потому что судья предоставил ему право на новое разбирательство. А спустя три года, в декабре 2025-го, его оправдали.

По информации прокурора, оправдательный приговор стал результатом всестороннего изучения документов и доказательств по делу Джонса на протяжении многих месяцев.

«Среди вопросов, рассмотренных в ходе проверки, были: отсутствие вещественных или судебно-медицинских доказательств, напрямую связывающих Джонса с убийством; недостаточное внимание к показаниям многочисленных свидетелей, указывающих на других подозреваемых; и непредоставление защите Джонса большого объема следственных материалов до начала судебного разбирательства. Современные медицинские экспертизы также исключили Джонса из числа подозреваемых», — говорится в публикации.

Американец стал 12-м по счету оправданным человеком, приговоренным к смертной казни, отметил исполнительный директор организации «Жители Огайо за отмену смертной казни» Кевин Вернер.

Джон Сина ушел из рестлинга

Американский легендарный рестлер Джон Сина на поединке 14 декабря проиграл сопернику из Австралии Вальтеру Хану после удушающего приема. После этого он объявил о том, что уходит из рестлинга.

Сина оставил на ринге кроссовки и напульсники, поклонился в сторону арены, отдал честь и покинул зал под аплодисменты зрителей. Так 17-кратный чемпион мира закончил карьеру спустя 23 года выступлений на ринге.

Чемпион покинул зал под аплодисменты зрителей Источник: IZ.RU / Telegram

Спортсмен начал карьеру в рестлинге в 1999 году, а в 2000-м дебютировал на телевидении в рамках WWE. В этом же году он снялся в промофильме «К бою готовы», а спустя шесть лет получил роль в боевике «Морской пехотинец».

Как выгоднее всего закупиться к Новому году

Перед Новым годом важно продумать меню и рассчитать объем продуктов. Подробнее о том, как сделать новогодние походы по магазинам комфортными и выгодными, рассказала Светлана Гиль, директор по качеству сети гипермаркетов «О'КЕЙ».

По ее информации, на семью из 4–5 человек нужно 5–6 блюд, включая горячее, салаты, закуски и десерт. К примеру, один взрослый съедает 250 г салатов, 150 г рыбы или мяса, 100 г гарнира и 100 г закусок, детям достаточно 60–70% от этих порций.

А вот закупаться лучше всего в два этапа: в первой половине декабря можно купить консервы, напитки, заморозку, майонез и конфеты (очередей меньше), а на последнюю неделю — скоропортящиеся продукты. Алкоголь можно купить дешевле оптом.

Лучшее время для шопинга — с 10 до 13 часов во вторник и среду, когда новые поставки уже на полках магазинов. Также можно устроить шопинг в утро субботы, когда мало посетителей. Продукты, не требующие тщательного подбора, можно заказать онлайн с доставкой.

Эксперт рассказала об опасности живой елки

Елка из леса может принести в ваш дом не только радость, но и неприятные хлопоты, и даже проблемы со здоровьем. Об этом заявила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«В древесной коре и в трещинах ствола часто зимуют насекомые, включая жуков-короедов, тлю и некоторых паукообразных. Эти существа не опасны для человека, но их пробуждение может привести к неприятному соседству», — предупредила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Помимо насекомых, елка может представлять другую проблему — природную микрофлору, которая содержится на поверхности ствола и ветвей дерева. Она может включать споры плесневых грибов, которые активно распространяются в теплом помещении.

Золотарева отметила, что эфирные масла хвои могут вызвать у некоторых людей индивидуальную непереносимость. А как минимизировать все эти риски, можно узнать в этом материале.

Россиянин выиграл дело по «эффекту Долиной»

Житель Москвы отсудил жилье у пенсионерки, которая заявила, что стала жертвой мошенников. Это первое в России выигранное дело по «эффекту Долиной».

Что такое «схема Долиной» Летом 2024 года народная артистка продала свою недвижимость Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что Долина стала жертвой аферистов и перевела им полученные деньги. Суд признал сделку недействительной и вернул квартиру певице. Мошенники получили до семи лет колонии. При этом покупательница осталась и без жилья, и без денег.

По информации Telegram-канала Shot, перед покупкой с пенсионеркой общались юрист и агент по недвижимости. Также на саму сделку пригласили врача, и пенсионерка подтвердила ему свое вменяемое состояние, а также то, что у нее не пытаются украсть деньги мошенники.

Сделка была совершена. Мужчина купил квартиру. А вот уже через несколько месяцев после покупки женщина подала в суд и заявила, что ее обманули. Сама пенсионерка на связь не выходила.

Через год мужчина узнал, что в рамках уголовного дела был пойман дроппер, которому бабушка передавала деньги. Дело перешло в гражданский процесс, всех допросили, а после суд вынес решение в пользу покупателей.

