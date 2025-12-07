НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стоит подумать дважды: как попытка сэкономить на новогодней елке обернется штрафом и сколько придется заплатить

Стоит подумать дважды: как попытка сэкономить на новогодней елке обернется штрафом и сколько придется заплатить

Размер санкций зависит от тяжести нарушения

248
За срубленную ель можно получить не только штраф, но даже уголовку

За срубленную ель можно получить не только штраф, но даже уголовку

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Новогодний лесной трофей может обойтись куда дороже, чем кажется, и в попытках сэкономить можно получить штраф до 5 тысяч рублей. Речь идет о срубленной в лесу елке. Подробнее об этом рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«Размер штрафа зависит от тяжести нарушения. За вырубку, повреждение или выкапывание деревьев для граждан — штраф от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей», — отметил эксперт.

Если нарушение совершено с использованием техники или же в лесопарковой зоне, то за это тоже придется заплатить:

  • для граждан — штраф от 4 до 5 тыс. рублей;

  • для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей;

  • для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

При этом орудия нарушения и срубленную ель у вас конфискуют. А если ущерб превысит 5 тыс. рублей или вы срубили дерево ценной породы, то вас могут привлечь даже к уголовной ответственности по ст. 260 УК РФ.

Однако если вы всё-таки хотите украсить дом настоящей елкой и все праздники наслаждаться хвойным запахом, то можно купить новогодний трофей. Но приобретать такие деревья стоит только у проверенных продавцов на официальных елочных базарах, в специализированных магазинах и сетях, у юридических лиц с полным пакетом документов (договоры с лесхозами, акты приема-передачи).

«Если вы покупаете елку через интернет, убедитесь, что у продавца есть все разрешительные документы в электронном виде. Помните: легально заготовленные деревья проходят контроль качества и не несут угрозы для вашего дома в виде насекомых или инфекций», — заключил Поздняков в разговоре с RT.

Напомним, что штраф можно получить не только за срубленную елку из леса, но даже за украшение подъездов к Новому году. Подробнее о том, каких ошибок лучше избегать в этом случае, мы рассказали здесь.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
44 минуты
В самой богатой лесами стране гражданину елочку срубить нельзя.
Читать все комментарии
Гость
