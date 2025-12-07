Стоит подумать дважды: как попытка сэкономить на новогодней елке обернется штрафом и сколько придется заплатить

За срубленную ель можно получить не только штраф, но даже уголовку Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Новогодний лесной трофей может обойтись куда дороже, чем кажется, и в попытках сэкономить можно получить штраф до 5 тысяч рублей. Речь идет о срубленной в лесу елке. Подробнее об этом рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«Размер штрафа зависит от тяжести нарушения. За вырубку, повреждение или выкапывание деревьев для граждан — штраф от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей», — отметил эксперт.

Если нарушение совершено с использованием техники или же в лесопарковой зоне, то за это тоже придется заплатить:

для граждан — штраф от 4 до 5 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

При этом орудия нарушения и срубленную ель у вас конфискуют. А если ущерб превысит 5 тыс. рублей или вы срубили дерево ценной породы, то вас могут привлечь даже к уголовной ответственности по ст. 260 УК РФ.

Однако если вы всё-таки хотите украсить дом настоящей елкой и все праздники наслаждаться хвойным запахом, то можно купить новогодний трофей. Но приобретать такие деревья стоит только у проверенных продавцов на официальных елочных базарах, в специализированных магазинах и сетях, у юридических лиц с полным пакетом документов (договоры с лесхозами, акты приема-передачи).

«Если вы покупаете елку через интернет, убедитесь, что у продавца есть все разрешительные документы в электронном виде. Помните: легально заготовленные деревья проходят контроль качества и не несут угрозы для вашего дома в виде насекомых или инфекций», — заключил Поздняков в разговоре с RT.