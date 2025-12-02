НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

ю-з.

 760мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,46
EUR 89,85
Экопроекты российских компаний
Как город украсят к Новому году
«Умные решения»
Умерла старейшая ярославна
Что подарить и как отметить Новый год
Будет ли обмеление Волги?
Миллионы на зимнюю уборку
Что продают к Новому году
Страна и мир «Я не скучаю по людям, по семье, по дому»: студентка из России уехала в США и от одиночества завела блог

«Я не скучаю по людям, по семье, по дому»: студентка из России уехала в США и от одиночества завела блог

Как сложилась жизнь Виктории в эмиграции — видео

333

Виктория живет в Америке с 2021 года

Источник:

Городские медиа

Бывшая студентка переехала в Нью-Йорк четыре года назад и завела блог, в котором рассказывает о наболевшем и делится полезными советами. В запрещенной соцсети на девушку подписаны 204 тысячи человек, в TikTok — 359 тысяч.

Как сложился путь бывшего мастера по перманентному макияжу в блогерстве и через какие трудности пришлось пройти в эмиграции — рассказываем в видео.

Виктория Антонова переехала из столицы Татарстана в Америку в 2021 году. До переезда она работала в арт-студии, занималась перманентом и училась в Казанском торгово-экономическом техникуме. После получила образование в энергетическом университете. Но во время учебы перебралась в Нью-Йорк.

«Когда ты находишься в эмиграции, ты теряешь много опор, о которых даже не задумывалась. Вместе с переменами приходит ощущение одиночества, потери себя и необходимости найти новые ориентиры. Всё поменялось, и ты тоже. Когда я разговариваю на камеру, я веду диалог как бы сама с собой. Мне нравится думать, что это просто посиделки с друзьями и витающие в воздухе разговоры, в этом нет никакой точности и идеальности», — рассказала девушка корреспонденту 116.RU.

Блог — основная работа Виктории. При этом в США девушку уже стали узнавать. К ней подходят на улице, чтобы сделать совместную фотографию.

ПО ТЕМЕ
Ильгиз ШарифзяновИльгиз Шарифзянов
Ильгиз Шарифзянов
Журналист 116.RU
Регина АлтынбаеваРегина Алтынбаева
Регина Алтынбаева
Корреспондент 116.RU
Переезд в Америку Нью-Йорк Блогер Путешествие
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Интересно, как она уехала, если гринкарта просто так не дается??? Если было бы так просто эмигрировать в Америку...) Желающих миллионы...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление