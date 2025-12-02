«Я не скучаю по людям, по семье, по дому»: студентка из России уехала в США и от одиночества завела блог

Бывшая студентка переехала в Нью-Йорк четыре года назад и завела блог, в котором рассказывает о наболевшем и делится полезными советами. В запрещенной соцсети на девушку подписаны 204 тысячи человек, в TikTok — 359 тысяч.

Как сложился путь бывшего мастера по перманентному макияжу в блогерстве и через какие трудности пришлось пройти в эмиграции — рассказываем в видео.

Виктория Антонова переехала из столицы Татарстана в Америку в 2021 году. До переезда она работала в арт-студии, занималась перманентом и училась в Казанском торгово-экономическом техникуме. После получила образование в энергетическом университете. Но во время учебы перебралась в Нью-Йорк.

«Когда ты находишься в эмиграции, ты теряешь много опор, о которых даже не задумывалась. Вместе с переменами приходит ощущение одиночества, потери себя и необходимости найти новые ориентиры. Всё поменялось, и ты тоже. Когда я разговариваю на камеру, я веду диалог как бы сама с собой. Мне нравится думать, что это просто посиделки с друзьями и витающие в воздухе разговоры, в этом нет никакой точности и идеальности», — рассказала девушка корреспонденту 116.RU.

Блог — основная работа Виктории. При этом в США девушку уже стали узнавать. К ней подходят на улице, чтобы сделать совместную фотографию.